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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14222142231422414225
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 10:56

  Hotab написав:Проблема в тому, що стати більш ефективними не те щоб не можуть, а часто не хочуть .
І в принципі змусити не можна, та навряд чи і потрібно.
В моїй авіакомпанії майже завжди є вакансії.
А по державі ходять десятки людей , які або не працюють взагалі (пенсія 500 дол), або працюють на 1-1.5 кує.
Могли б заробляти в 7-10 разів більше, приклавши зусиль всього в 2 рази більше. Але «нуйогонах».
І засуджувати їх я не маю права.

Зачем авиакомпании платить в 7-10 раз больше за 2х усилий одного человека, если можно нанять двух человек по 1х?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 12:07

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Я вчера отнёс в кассу государства, как физ лицо, в виде налогов эквивалент небольшой квартиры.

Мои личные деньги, группа гос чиновников распределит без моего ведома куда хочет.

Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?

Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?
Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.

Почему мне должно не плевать на государство. На власть?

Мне дорога страна и люди.

Бетон, я бачу вам не вистачає схвалення по життю. Ви - молодець! Взагалі, коли громадяни платять, а не ховають податки - вони молодці :)



Зачем? Зачем вы (государство в виде сотен тысяч людей) заставляете меня каждый день ездить в банк??

Каждый день, 2 месяца вы заставляете меня снимать по 100 тысяч.

Сколько денег я потрачу на бензин? Время.

Вот тут сорян - не понимаю. Есть же Револют - все можно из удобного кресла делать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 12:22

  _hunter написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Я вчера отнёс в кассу государства, как физ лицо, в виде налогов эквивалент небольшой квартиры.

Мои личные деньги, группа гос чиновников распределит без моего ведома куда хочет.

Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?

Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?
Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.

Почему мне должно не плевать на государство. На власть?

Мне дорога страна и люди.

Бетон, я бачу вам не вистачає схвалення по життю. Ви - молодець! Взагалі, коли громадяни платять, а не ховають податки - вони молодці :)


Зачем? Зачем вы (государство в виде сотен тысяч людей) заставляете меня каждый день ездить в банк??

Каждый день, 2 месяца вы заставляете меня снимать по 100 тысяч.

Сколько денег я потрачу на бензин? Время.

Вот тут сорян - не понимаю. Есть же Револют - все можно из удобного кресла делать...

Ха ха. Коварный НБУ и это запрещает. 100 тысяч на переводы в месяц.

Но.

Револют это не банк. Они меня блоконули без указания причин. Как, собственно, и вайз
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 12:50

Військовий бригади «Азов» Андрій Кориневич, на якого тиждень тому напали в Івано-Франківську, вважає, що це зробили військові Третьої окремої штурмової бригади.
Про це він написав у своєму Facebook.
За його словами, поліція встановила особи нападників — ними, мовляв, виявилися військові 3 ОШБр, «тісно пов’язані» з командиром 3 армійського корпусу Андрієм Білецьким.
Одного з них звати Семен Клок, на позивний Малиш. Кориневич каже, що той відбував покарання за крадіжку й був фігурантом справ про хуліганство, завдання тілесних ушкоджень і нетверезе водіння. Крім того, у 2024 році Клок нібито стріляв у військового Нацгвардії — той вижив, але «справу зам’яли».
Другого нападника «азовець» знає особисто: це Василь Бондаренко, на позивний Віся. Разом із ним Кориневич служив в «Азові», але потім той, мовляв, «обрав шлях бандитизму»: був судимий за напад на інкасаторів і перебував у розшуку за підозрою в убивстві.
До Третьої штурмової Бондаренко нібито потрапив завдяки Білецькому, який узяв його на поруки, мотивуючи це тим, що той піде воювати.
Під час нападу Клока й Бондаренка чекав ще один військовий 3 ОШБр Максим Білогуб. Четвертим фігурантом свого побиття Кориневич називає іншого свого побратима Сергія Циганчука, на позивний Сова. За місяць до нападу той, мовляв, зустрічався з ним і критикував Третю штурмову та її командування. Нині Сова буцімто виїхав за кордон.

Кориневич вважає, що командувач 3 армійського корпусу Білецький переховує нападників на нього. Він звернувся до військових 3 ОШБр із проханням повідомити про місцеперебування тих, хто побив його.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 13:07

  Letusrock написав:
Військовий бригади «Азов» Андрій Кориневич, на якого тиждень тому напали в Івано-Франківську, вважає, що це зробили військові Третьої окремої штурмової бригади.
Про це він написав у своєму Facebook.
За його словами, поліція встановила особи нападників — ними, мовляв, виявилися військові 3 ОШБр, «тісно пов’язані» з командиром 3 армійського корпусу Андрієм Білецьким.
Одного з них звати Семен Клок, на позивний Малиш. Кориневич каже, що той відбував покарання за крадіжку й був фігурантом справ про хуліганство, завдання тілесних ушкоджень і нетверезе водіння. Крім того, у 2024 році Клок нібито стріляв у військового Нацгвардії — той вижив, але «справу зам’яли».
Другого нападника «азовець» знає особисто: це Василь Бондаренко, на позивний Віся. Разом із ним Кориневич служив в «Азові», але потім той, мовляв, «обрав шлях бандитизму»: був судимий за напад на інкасаторів і перебував у розшуку за підозрою в убивстві.
До Третьої штурмової Бондаренко нібито потрапив завдяки Білецькому, який узяв його на поруки, мотивуючи це тим, що той піде воювати.
Під час нападу Клока й Бондаренка чекав ще один військовий 3 ОШБр Максим Білогуб. Четвертим фігурантом свого побиття Кориневич називає іншого свого побратима Сергія Циганчука, на позивний Сова. За місяць до нападу той, мовляв, зустрічався з ним і критикував Третю штурмову та її командування. Нині Сова буцімто виїхав за кордон.

Кориневич вважає, що командувач 3 армійського корпусу Білецький переховує нападників на нього. Він звернувся до військових 3 ОШБр із проханням повідомити про місцеперебування тих, хто побив його.


Прийшла команда розвалити третю штурмову бригаду з середини? На полі бою не вдалось, треба задіяти додаткових внутрішніх зрадників?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 13:14

anduzenko
Зачем авиакомпании платить в 7-10 раз больше за 2х усилий одного человека, если можно нанять двух человек по 1х?



Тому що у АК нема роботи на 1Х, є тільки на 2Х.
Або берись за неї, і отримуй от стільки, або не берись.

В принципі , коли мета в короткий час сколотити капітал, то поставивши життя на паузу на кілька років - непоганий варіант.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 13:27

  Бетон написав:
  _hunter написав:Вот тут сорян - не понимаю. Есть же Револют - все можно из удобного кресла делать...

Ха ха. Коварный НБУ и это запрещает. 100 тысяч на переводы в месяц.

Но.

Револют это не банк. Они меня блоконули без указания причин. Как, собственно, и вайз

Ну да - 100к из одного банка. Счета можно открыть в нескольких...
Та, вроде, банк - даже латвийская лицензия есть. Но, если заблочили - печально...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Бетон написав:
  _hunter написав:Вот тут сорян - не понимаю. Есть же Револют - все можно из удобного кресла делать...

Ха ха. Коварный НБУ и это запрещает. 100 тысяч на переводы в месяц.

Но.

Револют это не банк. Они меня блоконули без указания причин. Как, собственно, и вайз

Ну да - 100к из одного банка. Счета можно открыть в нескольких...
Та, вроде, банк - даже латвийская лицензия есть. Но, если заблочили - печально...
Револют, Геном і інші вайзи - це фін компанії. Можна мати рахунок, IBAN, картку, але все ж це не банк.
Але це не вибір для покупок на десятки тисяч доларів/євро, і тим більше коли мова про розрахунки в Україні.

Доречі, про блокування у Геном ніби не чув.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 13:56

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Бетон написав:Ха ха. Коварный НБУ и это запрещает. 100 тысяч на переводы в месяц.

Но.

Револют это не банк. Они меня блоконули без указания причин. Как, собственно, и вайз

Ну да - 100к из одного банка. Счета можно открыть в нескольких...
Та, вроде, банк - даже латвийская лицензия есть. Но, если заблочили - печально...
Револют, Геном і інші вайзи - це фін компанії. Можна мати рахунок, IBAN, картку, але все ж це не банк.
Але це не вибір для покупок на десятки тисяч доларів/євро, і тим більше коли мова про розрахунки в Україні.

Доречі, про блокування у Геном ніби не чув.


Revolut Bank UAB имеет банковскую лицензию Европейской экономической зоны и регулируется (Нац)Банком Литвы.

Я так понял, разговор - про вывод денег из страны был, а не про расчеты...
_hunter
 
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