Військовий бригади «Азов» Андрій Кориневич, на якого тиждень тому напали в Івано-Франківську, вважає, що це зробили військові Третьої окремої штурмової бригади.

Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, поліція встановила особи нападників — ними, мовляв, виявилися військові 3 ОШБр, «тісно пов’язані» з командиром 3 армійського корпусу Андрієм Білецьким.

Одного з них звати Семен Клок, на позивний Малиш. Кориневич каже, що той відбував покарання за крадіжку й був фігурантом справ про хуліганство, завдання тілесних ушкоджень і нетверезе водіння. Крім того, у 2024 році Клок нібито стріляв у військового Нацгвардії — той вижив, але «справу зам’яли».

Другого нападника «азовець» знає особисто: це Василь Бондаренко, на позивний Віся. Разом із ним Кориневич служив в «Азові», але потім той, мовляв, «обрав шлях бандитизму»: був судимий за напад на інкасаторів і перебував у розшуку за підозрою в убивстві.

До Третьої штурмової Бондаренко нібито потрапив завдяки Білецькому, який узяв його на поруки, мотивуючи це тим, що той піде воювати.

Під час нападу Клока й Бондаренка чекав ще один військовий 3 ОШБр Максим Білогуб. Четвертим фігурантом свого побиття Кориневич називає іншого свого побратима Сергія Циганчука, на позивний Сова. За місяць до нападу той, мовляв, зустрічався з ним і критикував Третю штурмову та її командування. Нині Сова буцімто виїхав за кордон.



Кориневич вважає, що командувач 3 армійського корпусу Білецький переховує нападників на нього. Він звернувся до військових 3 ОШБр із проханням повідомити про місцеперебування тих, хто побив його.