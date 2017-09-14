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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14223142241422514226
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

на вашу думку де Україна зупинить рф ? і коли це станеться ? ваші прогнози аналітика ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:25

Глас вопиющего в пустыне.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:44

  Schmit написав:Глас вопиющего в пустыне.

Все як завжди, порохато-ждунська нечисть так хоче капітуляції України що вже не ховається, а прямо вищить з усіх каналів.
Хай хтось спробує заперечити, що цей Доротич не ждун.
Доротич свідомо бреше як вся їхня ждунська наволоч, нагадаю йому подібним, що Ізраїль за кілька днів вибив вище військове керівництво Ірану, знищив ППО, ПС, військові виробництва.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Хай хтось спробує заперечити, що цей Доротич не .....-ждун.
Як ви в реальному житті взагалі спиною до людей обертаєтесь, кругом же одні ...? Судячи по вашим коментарям
P.S. ого, форум блокує слово "три-два-раз"
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 24 чер, 2025 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Slon_Nosov написав:Прийшла команда розвалити третю штурмову бригаду з середини? На полі бою не вдалось, треба задіяти додаткових внутрішніх зрадників?
побачимо чим все закінчиться. Якщо по вашому Кориневич "внутрішній зрадник" то цим скандалом він викрив себе.
Не варто ідеалізувати людей лише за їх приналежність до 3-штурмової чи до Азову чи ще кудись
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:57

  unicdima написав:
  Slon_Nosov написав:Прийшла команда розвалити третю штурмову бригаду з середини? На полі бою не вдалось, треба задіяти додаткових внутрішніх зрадників?

То назви, хто по твоєму збирається розвалити бригаду?


Нажаль до контррозвідки відношення не маю, конкретних призвіщь не назову. Але діяльніть ОВА деяких областей та вищого керівництва держави визиває сумнів що до бажання зупинити навалу.
Таке враження що хтось у войнушкі грає. а хтось життя втрачає...

До речі....
Мій малий перевівся до іншої бригади, зараз іх кидають під Покровськ. Попередників не вистачило навіть дійти до позицій... Розмотали... Малий з хлопцями наступний, каже не надовго бо іх також кинуть в один кінець.
Після отримання інфи про переїзд, три людини в СЗЧ в той же день... Каже, нажаль таких бійців як були в 23-му, вже немає...
Я до того, якщо є мотивовані боєспособні бригади то не треба до них лізти з "покращеннями"... Або замішувати у скандали на загал.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:57

  Letusrock написав:
  unicdima написав:Хай хтось спробує заперечити, що цей Доротич не ждун.
Як ви в реальному житті взагалі спиною до людей обертаєтесь, кругом же одні ...? Судячи по вашим коментарям

Він на себе мабуть вже кидається. Дивиться в дзеркало і кричить зрадник. Так і до 3.14дора недалеко))
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 15:04

  Letusrock написав:
  Slon_Nosov написав:Прийшла команда розвалити третю штурмову бригаду з середини? На полі бою не вдалось, треба задіяти додаткових внутрішніх зрадників?
побачимо чим все закінчиться. Якщо по вашому Кориневич "внутрішній зрадник" то цим скандалом він викрив себе.
Не варто ідеалізувати людей лише за їх приналежність до 3-штурмової чи до Азову чи ще кудись



Так і я про то щоб не ділити країну на вболівальників за Азов, 3-штурмову або ще когось...
Навіть якщо хтось комусь люлей надавав не треба хлопців одного підрозділу на інше надрюкувати...
А взагалі Бутусов багато корисного озвучував, але воно мабуть мало кому з людей цікаво, а чинушам взагалі не потрібно, у них свої мутки.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 15:08

Настає черга йти на фронт "надважливих тиловиків"!))

  Slon_Nosov написав:Мій малий перевівся до іншої бригади, зараз іх кидають під Покровськ. Попередників не вистачило навіть дійти до позицій... Розмотали... Малий з хлопцями наступний, каже не надовго бо іх також кинуть в один кінець.
Після отримання інфи про переїзд, три людини в СЗЧ в той же день... Каже, нажаль таких бійців як були в 23-му, вже немає...
То ще якось мало...
Знаю випадки, коли навпаки - лише троє лишається... - а всі решта зі словами "тануйогонах - життя одне!" втікають додому.
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 15:12

  yama написав:на вашу думку де Україна зупинить рф ? і коли це станеться ? ваші прогнози аналітика ?

Шкільна задача про басейн із трубою А і Б, в одну вливається а другу виливається, при плані поставки 25 кубоМ/міс.
https://forbes.ua/news/smertnist-v-ukraini-mayzhe-utrichi-perevishchila-narodzhuvanist-u-2024-mu-31012025-26762
В Україні 2024 року було зареєстровано 495 090 смертей, що в 2,8 раза перевищило кількість зареєстрованих народжень – 176 679, свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції, пише «Інтерфакс-Україна» 31 січня.
flyman
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