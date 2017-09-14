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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 чер, 2025 15:44
flyman написав: yama написав:
на вашу думку де Україна зупинить рф ? і коли це станеться ? ваші прогнози аналітика ?
Шкільна задача про басейн із трубою А і Б, в одну вливається а другу виливається, при плані поставки 25 кубоМ/міс.https://forbes.ua/news/smertnist-v-ukraini-mayzhe-utrichi-perevishchila-narodzhuvanist-u-2024-mu-31012025-26762В Україні 2024 року було зареєстровано 495 090 смертей, що в 2,8 раза перевищило кількість зареєстрованих народжень – 176 679, свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції, пише «Інтерфакс-Україна» 31 січня.
і який розвязок задачі ?
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yama
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Додано: Вів 24 чер, 2025 15:49
yama написав:
і який розвязок задачі ?
вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.
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Banderlog
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Додано: Вів 24 чер, 2025 15:55
Banderlog написав: yama написав:
і який розвязок задачі ?
вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.
так виборів же небуде, сьогодні/вчора в інтервью наш гарант розклав по полочкам
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Letusrock
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Додано: Вів 24 чер, 2025 15:57
Letusrock написав: Banderlog написав: yama написав:
і який розвязок задачі ?
вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.
так виборів же небуде, сьогодні/вчора в інтервью наш гарант розклав по полочкам
якщо виходу нема вихід там де був вхід
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Додано: Вів 24 чер, 2025 16:50
https://youtu.be/d2_kVpoZ6LY?si=lAxWUrBgQf_tOiLP
Banderlog написав: yama написав:
і який розвязок задачі ?
вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.
за кого голосовать ? кто кроме Арестовича
сказал о своих намерениях ?
второе видео лучше https://youtu.be/2ZFCXV7w9NM?si=giXFUyt2iCLCBLtc
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yama
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Додано: Вів 24 чер, 2025 16:54
Banderlog написав: yama написав:
і який розвязок задачі ?
вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.
все як кажуть кацапи. Це тобі твій піп сказав?
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Додано: Вів 24 чер, 2025 16:58
Banderlog написав: yama написав:
і який розвязок задачі ?
вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.
А Путін хоче закінчення війни ? )
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