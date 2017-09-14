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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14226142271422814229>
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 17:05

"Птаха щастя завтрашнього дня"©)))

  yama написав:за кого голосовать ? кто кроме Арестовича
Цей список можна продовжувати))
Гордон
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Кого я ще забув?😅
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 17:09

  Успіх написав:
  yama написав:за кого голосовать ? кто кроме Арестовича
Цей список можна продовжувати))
Гордон
Безугла
Буданов
Залужний
Кого я ще забув?😅

я не про те , хто достойний хто краще ? чи ви не дивились кліп :) https://youtu.be/1CLBANCVHTw?si=Ohln1jemg5luTDog
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 17:12

  yama написав:
  Успіх написав:
  yama написав:за кого голосовать ? кто кроме Арестовича
Цей список можна продовжувати))
Гордон
Безугла
Буданов
Залужний
Кого я ще забув?😅

я не про те , хто достойний хто краще ? чи ви не дивились кліп :) https://youtu.be/1CLBANCVHTw?si=Ohln1jemg5luTDog

В нас парламентсько-президентська держава.
Все розписано в КУ. Якщо є певні сумніви, то КСУ до послуг.
Хтось обіцяв, як тільки порушить, так зразу і піде.
А ще "один строк".
Востаннє редагувалось flyman в Вів 24 чер, 2025 17:13, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 17:13

  Slon_Nosov написав:Нажаль до контррозвідки відношення не маю, конкретних призвіщь не назову. Але діяльніть ОВА деяких областей та вищого керівництва держави визиває сумнів що до бажання зупинити навалу.
Таке враження що хтось у войнушкі грає. а хтось життя втрачає...

До речі....
Мій малий перевівся до іншої бригади, зараз іх кидають під Покровськ. Попередників не вистачило навіть дійти до позицій... Розмотали... Малий з хлопцями наступний, каже не надовго бо іх також кинуть в один кінець.
Після отримання інфи про переїзд, три людини в СЗЧ в той же день... Каже, нажаль таких бійців як були в 23-му, вже немає...
Я до того, якщо є мотивовані боєспособні бригади то не треба до них лізти з "покращеннями"... Або замішувати у скандали на загал.

Ясно, одні хворі фантазії.
В мене товариш зараз в самому Торецьку, з азовцями разом працюють, недавно отримав поранення там і вернувся знову на позиції сам, хоча міг ще відпочивати, лікуватися. Нормально працюють.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 17:16

  Успіх написав:
  yama написав:за кого голосовать ? кто кроме Арестовича
Цей список можна продовжувати))
Гордон
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Буданов
Залужний
Кого я ще забув?😅

за триголового змія Карась-Швайка-Дикий
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 17:25

  unicdima написав:Якщо зробити Пороха президентом то одразу захоче :D
Шоколадний заяць вжедоговорювався, він бізнесмен. Взагалі домовлятись треба через олігархат і церкву.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 17:25

Трамп:

Теперь, когда мы добились МИРА за рубежом, мы должны завершить работу здесь, дома, приняв «ВЕЛИКИЙ, БОЛЬШОЙ, КРАСИВЫЙ ЗАКОН» и как можно скорее передав его на мой стол. Это будет исторический подарок ВЕЛИКИМ ЛЮДЯМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ в начале празднования 250-летия нашей страны.

Мы наконец вступаем в нашу Золотую эпоху, которая принесёт беспрецедентную безопасность, защиту и процветание ВСЕМ нашим гражданам. Моим друзьям в Сенате — запритесь в комнате, если нужно, не уезжайте домой и ЗАКЛЮЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ. Работайте с Палатой представителей, чтобы они могли взять её в работу и принять НЕМЕДЛЕННО.

НИКТО НЕ УЙДЁТ В ОТПУСК, ПОКА ЭТО НЕ БУДЕТ СДЕЛАНО. Все — и прежде всего американский народ — будут чувствовать себя гораздо лучше благодаря нашей совместной работе. СДЕЛАEМ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ СНОВА!
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 17:35

  yama написав:за кого голосовать ? кто кроме Арестовича

За «Інвестор К».
Я бачу лозунг «Троєщина найбезпечніша, де я - там стабільність».
Ну віковий, так і Байденюк підтуплював інколи.
Зате з простих, з охоронців АТБ!!
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:05

  Banderlog написав:
  yama написав:і який розвязок задачі ?
вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.

Це дуже правильне твердження.
Ця влада с початку її вибору, націлена на знищення країни своєю дурістю. Вони лізуть в прірву і тягнуть за собою всю країну.
Хтось сказав, що генетичний код українців має в собі якусь незрозумілу жагу до самознищення
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:08

  Успіх написав:
  yama написав:за кого голосовать ? кто кроме Арестовича
Цей список можна продовжувати))
Гордон
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Залужний
Кого я ще забув?😅

Виключай марафон і включай голову. В списку буде хтось достойний, але про нього треба буде читати статті, бо продажні журналюги не люблять талановитих та розумних.
Бетон
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