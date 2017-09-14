Slon_Nosov написав:Нажаль до контррозвідки відношення не маю, конкретних призвіщь не назову. Але діяльніть ОВА деяких областей та вищого керівництва держави визиває сумнів що до бажання зупинити навалу. Таке враження що хтось у войнушкі грає. а хтось життя втрачає...
До речі.... Мій малий перевівся до іншої бригади, зараз іх кидають під Покровськ. Попередників не вистачило навіть дійти до позицій... Розмотали... Малий з хлопцями наступний, каже не надовго бо іх також кинуть в один кінець. Після отримання інфи про переїзд, три людини в СЗЧ в той же день... Каже, нажаль таких бійців як були в 23-му, вже немає... Я до того, якщо є мотивовані боєспособні бригади то не треба до них лізти з "покращеннями"... Або замішувати у скандали на загал.
Ясно, одні хворі фантазії. В мене товариш зараз в самому Торецьку, з азовцями разом працюють, недавно отримав поранення там і вернувся знову на позиції сам, хоча міг ще відпочивати, лікуватися. Нормально працюють.
Теперь, когда мы добились МИРА за рубежом, мы должны завершить работу здесь, дома, приняв «ВЕЛИКИЙ, БОЛЬШОЙ, КРАСИВЫЙ ЗАКОН» и как можно скорее передав его на мой стол. Это будет исторический подарок ВЕЛИКИМ ЛЮДЯМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ в начале празднования 250-летия нашей страны.
Мы наконец вступаем в нашу Золотую эпоху, которая принесёт беспрецедентную безопасность, защиту и процветание ВСЕМ нашим гражданам. Моим друзьям в Сенате — запритесь в комнате, если нужно, не уезжайте домой и ЗАКЛЮЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ. Работайте с Палатой представителей, чтобы они могли взять её в работу и принять НЕМЕДЛЕННО.
НИКТО НЕ УЙДЁТ В ОТПУСК, ПОКА ЭТО НЕ БУДЕТ СДЕЛАНО. Все — и прежде всего американский народ — будут чувствовать себя гораздо лучше благодаря нашей совместной работе. СДЕЛАEМ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ СНОВА!
Це дуже правильне твердження. Ця влада с початку її вибору, націлена на знищення країни своєю дурістю. Вони лізуть в прірву і тягнуть за собою всю країну. Хтось сказав, що генетичний код українців має в собі якусь незрозумілу жагу до самознищення