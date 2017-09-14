Додано: Вів 24 чер, 2025 19:19

pesikot написав: Banderlog написав: yama написав: і який розвязок задачі ? і який розвязок задачі ? вибори. Ця влада закінчити війну не здатна. вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.

А Путін хоче закінчення війни ? ) А Путін хоче закінчення війни ? )

Повторюсь.Закінчення війни зараз не хоче майже ніхто:- Європа, бо їм потрібен час для приведення своїх ЗС до хоч якогось більш-менш боєздатного стану (де вони були ці 3+ роки?);- Зевлада, щоб уникнути відповідальності за корупцію, за злиті території... та ще хоч трохи похарчуватись на бюджетах, попсевдоволонтерити, попотужнічати, а коли остаточно запахне смаленим - свалити до своїх хатинок у вирій. Весь їх потужний план перемоги - дочекатись смерті путіна.- Переможно-незламники, а також замасковані під них агенти кремля. Перші вірять в казки і чуда з марафону. Другим просто потрібно "довоювати" країну до реальної поразки і капітуляції, щоб здати путіну все, а не лише по лінії фронту. Песякіти та інші унікдіми якраз з цього табору;- путін, бо у нього на фронті все ок, щодня село-два-три і це все без мобілізації, лише найманцями, вся економіка на військових рейках, дроновиробництво, виробництво ракет... вже реально масове, на відміну від нас, де і досі, якби не волонтери, то... Та і санкції виявились не із ада, а із зада.І тільки негідник Трамп не хоче захищати соціалістичну Європу, яка сама себе захистити не здатна, не хоче викидати кошти американських платників податків на нашу безнадійну справу і не терпить зелену хамодипломатію. Тому то його і обсирають усі вищеперелічені.