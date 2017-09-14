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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14227142281422914230>
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:22

  flyman написав:Чаплига казав, що він би міг, але згідно закону, потрібно перебувати в Україні, а не десь там. Святе місце пусте не буває, бажаючі знайдуться.

Може роки тому казав таке?
Бо давно каже інше.

Справа в має хоч якесь бажання-намір чи ні.
Так він не те що не має такого бажання-мети-наміру, а навпаки.
Всіх, хто до нього з оцим лізе, обкладає матюками.
Створив монастир під себе, інсайдить про внутрішню кухню влади та тролить.
Ну і бухає в міру...

Хоча чутки всіяко намагаються довести, що він працює на Єрмака.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:33

  Banderlog написав:
  unicdima написав:Якщо зробити Пороха президентом то одразу захоче :D
Шоколадний заяць вжедоговорювався, він бізнесмен. Взагалі домовлятись треба через олігархат і церкву.

это тебе твой поп в уши нассал?
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:46

Рютте:
*«НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры, а то, что происходит сейчас в Стамбуле, — это несерьезно»...* (С)

Таку пісню почав ще папередник Столтенберг у 2022 році:
*Україна заявила, що вона готова проводити переговори, але ми також знаємо, що єдиний шлях досягти прийнятного для неї результату, це щоб у них була сила на полі бою. Більшість воєн завершуються на певній стадії за столом переговорів. Але те, що відбудеться за цим столом, фундаментально пов'язано з ситуацією на полі бою", - повторив він.*
https://interfax.com.ua/news/general/871949.html

Вже 3+ роки мають наміри посилити позицію.
Може зараз...
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:50

Трампа висунули на Нобелівську премію миру за «врегулювання» війни між Іраном та Ізраїлем, – Fox News.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:54

  Xenon написав:

Трампа висунули на Нобелівську премію миру за «врегулювання» війни між Іраном та Ізраїлем, – Fox News.

Трошки запізнились))

Пару днів тому:
*Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру
21 червня, 21:15*
https://www.volynpost.com/news/253524-p ... emiyu-myru
_________________________
Тролінг вдався:
Трамп: "Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Путин позвонил мне. Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией"...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:57

  detroytred написав:
  Xenon написав:

Трампа висунули на Нобелівську премію миру за «врегулювання» війни між Іраном та Ізраїлем, – Fox News.

Трошки запізнились))

Пару днів тому:
*Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру
21 червня, 21:15*
https://www.volynpost.com/news/253524-p ... emiyu-myru
_________________________
Тролінг вдався:
Трамп: "Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Путин позвонил мне. Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией"...

за Іран 25, а за неньку 26
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:18

  unicdima написав:Розчарую тебе, такі як ти не люди, ви біосміття. Ти ж втік, а нормальних людей багато.
ну якщо нормальних так багато...
То шо мішає воювати одними добровольцями чи хочаб прийняти нарешті закон про терміни демобілізації? Щоб хто більше 3х років міг сам рішати. Он Черчіль нікому нічого нє должен окрім своїх батьків.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:19

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  yama написав:і який розвязок задачі ?
вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.

А Путін хоче закінчення війни ? )

Повторюсь.
Закінчення війни зараз не хоче майже ніхто:
- Європа, бо їм потрібен час для приведення своїх ЗС до хоч якогось більш-менш боєздатного стану (де вони були ці 3+ роки?);
- Зевлада, щоб уникнути відповідальності за корупцію, за злиті території... та ще хоч трохи похарчуватись на бюджетах, попсевдоволонтерити, попотужнічати, а коли остаточно запахне смаленим - свалити до своїх хатинок у вирій. Весь їх потужний план перемоги - дочекатись смерті путіна.
- Переможно-незламники, а також замасковані під них агенти кремля. Перші вірять в казки і чуда з марафону. Другим просто потрібно "довоювати" країну до реальної поразки і капітуляції, щоб здати путіну все, а не лише по лінії фронту. Песякіти та інші унікдіми якраз з цього табору;
- путін, бо у нього на фронті все ок, щодня село-два-три і це все без мобілізації, лише найманцями, вся економіка на військових рейках, дроновиробництво, виробництво ракет... вже реально масове, на відміну від нас, де і досі, якби не волонтери, то... Та і санкції виявились не із ада, а із зада.

І тільки негідник Трамп не хоче захищати соціалістичну Європу, яка сама себе захистити не здатна, не хоче викидати кошти американських платників податків на нашу безнадійну справу і не терпить зелену хамодипломатію. Тому то його і обсирають усі вищеперелічені.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:32

  Schmit написав:
  pesikot написав:А Путін хоче закінчення війни ? )

Повторюсь.

Да хоч 20 раз повтори, але факт ...

Якщо Путін припинить війну, то війна закінчится одразу. Далі ніхто воювати не буде

Але ти, пенсіонер з Брайтон-Біч, цього зрозуміти не можешь і, головне, не хочешь це зрозуміти
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:34

  Schmit написав:
І тільки негідник Трамп не хоче захищати соціалістичну Європу, яка сама себе захистити не здатна, не хоче викидати кошти американських платників податків на нашу безнадійну справу і не терпить зелену хамодипломатію. Тому то його і обсирають усі вищеперелічені.


Твій святий Трампоній - чмо і сцикливий мудак, якій ні нащо не здатен

Навіть по Ірану вдарив, обісцявся після цього і вмикнув задню
pesikot
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