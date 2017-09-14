flyman написав:Чаплига казав, що він би міг, але згідно закону, потрібно перебувати в Україні, а не десь там. Святе місце пусте не буває, бажаючі знайдуться.
Може роки тому казав таке? Бо давно каже інше.
Справа в має хоч якесь бажання-намір чи ні. Так він не те що не має такого бажання-мети-наміру, а навпаки. Всіх, хто до нього з оцим лізе, обкладає матюками. Створив монастир під себе, інсайдить про внутрішню кухню влади та тролить. Ну і бухає в міру...
Хоча чутки всіяко намагаються довести, що він працює на Єрмака.
Рютте: *«НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры, а то, что происходит сейчас в Стамбуле, — это несерьезно»...* (С)
Таку пісню почав ще папередник Столтенберг у 2022 році: *Україна заявила, що вона готова проводити переговори, але ми також знаємо, що єдиний шлях досягти прийнятного для неї результату, це щоб у них була сила на полі бою. Більшість воєн завершуються на певній стадії за столом переговорів. Але те, що відбудеться за цим столом, фундаментально пов'язано з ситуацією на полі бою", - повторив він.* https://interfax.com.ua/news/general/871949.html
Вже 3+ роки мають наміри посилити позицію. Може зараз...
Трампа висунули на Нобелівську премію миру за «врегулювання» війни між Іраном та Ізраїлем, – Fox News.
Трошки запізнились))
Пару днів тому: *Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру 21 червня, 21:15* https://www.volynpost.com/news/253524-p ... emiyu-myru _________________________ Тролінг вдався: Трамп: "Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Путин позвонил мне. Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией"...
Трампа висунули на Нобелівську премію миру за «врегулювання» війни між Іраном та Ізраїлем, – Fox News.
Трошки запізнились))
Пару днів тому: *Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру 21 червня, 21:15* https://www.volynpost.com/news/253524-p ... emiyu-myru _________________________ Тролінг вдався: Трамп: "Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Путин позвонил мне. Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией"...
unicdima написав:Розчарую тебе, такі як ти не люди, ви біосміття. Ти ж втік, а нормальних людей багато.
ну якщо нормальних так багато... То шо мішає воювати одними добровольцями чи хочаб прийняти нарешті закон про терміни демобілізації? Щоб хто більше 3х років міг сам рішати. Он Черчіль нікому нічого нє должен окрім своїх батьків.
Повторюсь. Закінчення війни зараз не хоче майже ніхто: - Європа, бо їм потрібен час для приведення своїх ЗС до хоч якогось більш-менш боєздатного стану (де вони були ці 3+ роки?); - Зевлада, щоб уникнути відповідальності за корупцію, за злиті території... та ще хоч трохи похарчуватись на бюджетах, попсевдоволонтерити, попотужнічати, а коли остаточно запахне смаленим - свалити до своїх хатинок у вирій. Весь їх потужний план перемоги - дочекатись смерті путіна. - Переможно-незламники, а також замасковані під них агенти кремля. Перші вірять в казки і чуда з марафону. Другим просто потрібно "довоювати" країну до реальної поразки і капітуляції, щоб здати путіну все, а не лише по лінії фронту. Песякіти та інші унікдіми якраз з цього табору; - путін, бо у нього на фронті все ок, щодня село-два-три і це все без мобілізації, лише найманцями, вся економіка на військових рейках, дроновиробництво, виробництво ракет... вже реально масове, на відміну від нас, де і досі, якби не волонтери, то... Та і санкції виявились не із ада, а із зада.
І тільки негідник Трамп не хоче захищати соціалістичну Європу, яка сама себе захистити не здатна, не хоче викидати кошти американських платників податків на нашу безнадійну справу і не терпить зелену хамодипломатію. Тому то його і обсирають усі вищеперелічені.
Schmit написав: І тільки негідник Трамп не хоче захищати соціалістичну Європу, яка сама себе захистити не здатна, не хоче викидати кошти американських платників податків на нашу безнадійну справу і не терпить зелену хамодипломатію. Тому то його і обсирають усі вищеперелічені.
Твій святий Трампоній - чмо і сцикливий мудак, якій ні нащо не здатен
Навіть по Ірану вдарив, обісцявся після цього і вмикнув задню