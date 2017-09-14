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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 чер, 2025 19:48
Schmit написав: pesikot написав: Banderlog написав:
вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.
А Путін хоче закінчення війни ? )
Повторюсь.
Закінчення війни зараз не хоче майже ніхто:
.
біда в тім що в середині країни є великий прошарок тих що вже теж пристосувались до війни. Багато кому війна вигідна, но це паразитизм на крові.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 20:09
Banderlog написав: Schmit написав: pesikot написав:
А Путін хоче закінчення війни ? )
Повторюсь.
Закінчення війни зараз не хоче майже ніхто:
.
біда в тім що в середині країни є великий прошарок тих що вже теж пристосувались до війни. Багато кому війна вигідна, но це паразитизм на крові
.
завоняло старыми нарративами
"бизнес на крови"
"свинарчуки и вот это вот все"
"просто перестать стрелять"
"мир в глазах"
попы МП ссут в уши пастве знатно...
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Додано: Вів 24 чер, 2025 20:17
pesikot написав: Schmit написав: pesikot написав:
А Путін хоче закінчення війни ? )
Повторюсь.
Да хоч 20 раз повтори, але факт ...
Якщо Путін припинить війну, то війна закінчится одразу. Далі ніхто воювати не буде
Ми в такій ситуації, що лише Трамп міг примусити путіна до миру.
Але у нас є Зе.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 20:29
Schmit написав: pesikot написав: Schmit написав:
Повторюсь.
Да хоч 20 раз повтори, але факт ...
Якщо Путін припинить війну, то війна закінчится одразу. Далі ніхто воювати не буде
Ми в такій ситуації, що лише Трамп міг примусити путіна до миру.
Але у нас є Зе.
А Крым? А Репарации? 🤔
Так-то Трамп именно "припинить війну" и предлагал - "кое-кто" отказался "совершенно неожиданно"...
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Додано: Вів 24 чер, 2025 20:31
Прохожий написав: Banderlog написав: Schmit написав:
Повторюсь.
Закінчення війни зараз не хоче майже ніхто:
.
біда в тім що в середині країни є великий прошарок тих що вже теж пристосувались до війни. Багато кому війна вигідна, но це паразитизм на крові
.
завоняло старыми нарративами
"бизнес на крови"
"свинарчуки и вот это вот все"
"просто перестать стрелять"
"мир в глазах"
попы МП ссут в уши пастве знатно...
Он же в двадцатке "нашей РПЦеркви", именно он и ссыт нам в уши сейчас
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pesikot
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Додано: Вів 24 чер, 2025 20:33
_hunter написав: Schmit написав:
Ми в такій ситуації, що лише Трамп міг примусити путіна до миру.
Але у нас є Зе.
А Крым? А Репарации? 🤔
Так-то Трамп именно "припинить війну" и предлагал - "кое-кто"
отказался "совершенно неожиданно"...
так-то ху.нтер
"совершенно неожиданно" отказался от 500ойро/мес от Шольца на халявное баварское и отправился арбайтен на конвейер?
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Додано: Вів 24 чер, 2025 20:48
pesikot написав: Прохожий написав: Banderlog написав:
біда в тім що в середині країни є великий прошарок тих що вже теж пристосувались до війни. Багато кому війна вигідна, но це паразитизм на крові
.
завоняло старыми нарративами
"бизнес на крови"
"свинарчуки и вот это вот все"
"просто перестать стрелять"
"мир в глазах"
попы МП ссут в уши пастве знатно...
Он же в двадцатке "нашей РПЦеркви", именно он и ссыт нам в уши сейчас
що саме ссить? Що багато хто вже адаптувався до війни і думаєте що вас воно не затроне?
Мір в глазах то здається черчіль казав?
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Додано: Вів 24 чер, 2025 20:58
Banderlog написав: unicdima написав:
Якщо зробити Пороха президентом то одразу захоче
Шоколадний заяць вжедоговорювався, він бізнесмен. Взагалі домовлятись треба через олігархат і церкву.
А примеры договариваться через церковь есть?
Вот хорошо через церковь договариваются Иран и Израиль. Находятся на расстоянии и друг от друга молотят ракетами.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 21:08
По поводу перемирия... Возможно, но не точно, признаком перемирия может оказаться смена риторики трындежа в росийских интернет сми. Не важно на что, главное - риторика пропаганды ненависти к Украине должна исчезнуть там. Это несложно сделать модераторам. А на что поменять? Ну на любовь к украинскому народу это вряд ли, хотя примеры разворота внешнеполитического курса существуют. Взять хотя бы советские газеты перед второй мировой войной, когда был тотальный гон на нацистскую Германию, а потом вдруг раз и возник Договор о ненападении и риторика газетных публикаций поменялась на 180 градусов на следующий же день.
Сейчас гляну на новости на росийском афтершоке. Там в комментариях все таки не тотальное согласие с политикой кремля, проукраинские мысли проскальзывают, чего не было в 2022 году.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 21:08
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