RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14228142291423014231>
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:48

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.

А Путін хоче закінчення війни ? )

Повторюсь.
Закінчення війни зараз не хоче майже ніхто:
.
біда в тім що в середині країни є великий прошарок тих що вже теж пристосувались до війни. Багато кому війна вигідна, но це паразитизм на крові.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2993
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 20:09

  Banderlog написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:А Путін хоче закінчення війни ? )

Повторюсь.
Закінчення війни зараз не хоче майже ніхто:
.
біда в тім що в середині країни є великий прошарок тих що вже теж пристосувались до війни. Багато кому війна вигідна, но це паразитизм на крові.

завоняло старыми нарративами
"бизнес на крови"
"свинарчуки и вот это вот все"
"просто перестать стрелять"
"мир в глазах"

попы МП ссут в уши пастве знатно...
Прохожий
 
Повідомлень: 14111
З нами з: 05.06.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 20:17

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:А Путін хоче закінчення війни ? )

Повторюсь.

Да хоч 20 раз повтори, але факт ...

Якщо Путін припинить війну, то війна закінчится одразу. Далі ніхто воювати не буде

Ми в такій ситуації, що лише Трамп міг примусити путіна до миру.
Але у нас є Зе.
Schmit
 
Повідомлень: 5063
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 20:29

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Повторюсь.

Да хоч 20 раз повтори, але факт ...

Якщо Путін припинить війну, то війна закінчится одразу. Далі ніхто воювати не буде

Ми в такій ситуації, що лише Трамп міг примусити путіна до миру.
Але у нас є Зе.

А Крым? А Репарации? 🤔
Так-то Трамп именно "припинить війну" и предлагал - "кое-кто" отказался "совершенно неожиданно"...
_hunter
 
Повідомлень: 9852
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 20:31

  Прохожий написав:
  Banderlog написав:
  Schmit написав:Повторюсь.
Закінчення війни зараз не хоче майже ніхто:
.
біда в тім що в середині країни є великий прошарок тих що вже теж пристосувались до війни. Багато кому війна вигідна, но це паразитизм на крові.

завоняло старыми нарративами
"бизнес на крови"
"свинарчуки и вот это вот все"
"просто перестать стрелять"
"мир в глазах"

попы МП ссут в уши пастве знатно...

Он же в двадцатке "нашей РПЦеркви", именно он и ссыт нам в уши сейчас
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11452
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 20:33

  _hunter написав:
  Schmit написав:Ми в такій ситуації, що лише Трамп міг примусити путіна до миру.
Але у нас є Зе.

А Крым? А Репарации? 🤔
Так-то Трамп именно "припинить війну" и предлагал - "кое-кто" отказался "совершенно неожиданно"...

так-то ху.нтер "совершенно неожиданно" отказался от 500ойро/мес от Шольца на халявное баварское и отправился арбайтен на конвейер?
Прохожий
 
Повідомлень: 14111
З нами з: 05.06.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 20:48

  pesikot написав:
  Прохожий написав:
  Banderlog написав:біда в тім що в середині країни є великий прошарок тих що вже теж пристосувались до війни. Багато кому війна вигідна, но це паразитизм на крові.

завоняло старыми нарративами
"бизнес на крови"
"свинарчуки и вот это вот все"
"просто перестать стрелять"
"мир в глазах"

попы МП ссут в уши пастве знатно...

Он же в двадцатке "нашей РПЦеркви", именно он и ссыт нам в уши сейчас
що саме ссить? Що багато хто вже адаптувався до війни і думаєте що вас воно не затроне?
Мір в глазах то здається черчіль казав?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2993
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 20:58

  Banderlog написав:
  unicdima написав:Якщо зробити Пороха президентом то одразу захоче :D
Шоколадний заяць вжедоговорювався, він бізнесмен. Взагалі домовлятись треба через олігархат і церкву.


А примеры договариваться через церковь есть? :shock:

Вот хорошо через церковь договариваются Иран и Израиль. Находятся на расстоянии и друг от друга молотят ракетами.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 21:08

По поводу перемирия... Возможно, но не точно, признаком перемирия может оказаться смена риторики трындежа в росийских интернет сми. Не важно на что, главное - риторика пропаганды ненависти к Украине должна исчезнуть там. Это несложно сделать модераторам. А на что поменять? Ну на любовь к украинскому народу это вряд ли, хотя примеры разворота внешнеполитического курса существуют. Взять хотя бы советские газеты перед второй мировой войной, когда был тотальный гон на нацистскую Германию, а потом вдруг раз и возник Договор о ненападении и риторика газетных публикаций поменялась на 180 градусов на следующий же день.

Сейчас гляну на новости на росийском афтершоке. Там в комментариях все таки не тотальное согласие с политикой кремля, проукраинские мысли проскальзывают, чего не было в 2022 году.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 21:08

Schmit
 
Повідомлень: 5063
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14228142291423014231>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 102867
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 281278
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 939997
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4899)
24.06.2025 20:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.