RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14228142291423014231
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 21:13

Мне кажется, что вопрос с НАТО нужно поднимать в контексте Будапештского меморандума. НАТО это составная часть комплексных гарантий, которую со своей стороны предлагали США и Великобритания для нас. Но росия была против подобной гарантии. Поэтому сближение Украины с НАТО оттягивалось некоторое время. А если быть абсолютно точным, то оттягивалось до самой попытки росии оттяпать у нас остров Тузла, имеющий стратегическое значение в контексте территориальных гарантий по Будапештскому меморандуму. После попытки отжатия острова и дальнейших действий кремля по дестабилизации политической обстановке в Украине (кремль организовал акции и провокации против Леонида Кучмы, те самые шествия с возгласами "Кучму геть!" в начале 2000-х) налаживание взаимосвязей с НАТО было поставлено на стабильную основу.

Подробнее на другой ветке о реальных Причинах этой войны

Странно, но модераторы форума считают этот текст нарушением правил форума. Будьте добры сообщить что именно этот текст нарушает?
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 21:14

  buratinyo написав:
  Banderlog написав:
  unicdima написав:Якщо зробити Пороха президентом то одразу захоче :D
Шоколадний заяць вжедоговорювався, він бізнесмен. Взагалі домовлятись треба через олігархат і церкву.


А примеры договариваться через церковь есть? :shock:

.
не знаю що там вам всім хочеться ізраїль в приклад нам ставити.... аналогій зовсім не бачу.
Через церкву договарюватись звичайно єсть. На початку ато була така практика. А іще переговори ішли через Медведчука) і християнські організації часто були поседниками і мусульманські. Назва червоний хрест і півмісяць вам ні про шо не говорить?
Справа в тім що в нас сама розмова про переговори заборонена тема) черчіль заборонив всім крім себе домовлятись. Навіть тут одразу клеять зрадника...
Хоча самі нічого не пропонують крім ждати смерті 5 двійника путіна і голодних бунтів в росії.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2993
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 14228142291423014231
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 102867
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 281278
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 939997
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4899)
24.06.2025 20:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.