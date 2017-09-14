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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 чер, 2025 21:40
Banderlog написав:
що саме ссить? Що багато хто вже адаптувався до війни і думаєте що вас воно не затроне?
Мір в глазах то здається черчіль казав?
а колись ідейні і партєйні в перших рядах, депутати після з"їзду брали гвинтівки і штурмували Крондштадт, комсомольці виходили вперед, а зараз всі ці турбо тільки волають про зраду із потужно пропуканих диванів, замість того щоб надихати інших своїм прикладом незламності на ЛБЗ
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 24 чер, 2025 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 21:41
buratinyo написав:
Взять хотя бы советские газеты перед второй мировой войной, когда был тотальный гон на нацистскую Германию, а потом вдруг раз и возник Договор о ненападении и риторика газетных публикаций поменялась на 180 градусов на следующий же день.
Є одна, але КАРДИНАЛЬНА різниця...
На момент зміни риторики - війни між країнами не було.
Тому все вдалось легко
Сьогодні газети пишуть одне, завтра друге... населення нічого від написів не виграє і не втрачає.
А сьогодні?
Сотні тисяч смертей, 20% окупованих територій, мільйони біженців....
Тут одними заголовками не обійтись.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 21:45
flyman написав:
колись ідейні і партєйні в перших рядах
1 Маєш історичні факти що на фронтах всі ІДЕЙНІ, а в тилу тоді хто залишався?
2 Пробував зробити аналіз скільки дітей політиків, прокурорів чи судей до загальної кількості дітей призивного віку в цих людей - воює?
Бо якщо виявиться що кожен 20-тий... то ти 3,14добол.
Бо серед простих людей в ЗСУ кожен 20-тий з мобпридатних.
3 Ти в курсі, що в рядах СС воювало
У частинах Вермахту з 1940 по 1945 рр. служило до 1,5 мільйона громадян СРСР
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Додано: Вів 24 чер, 2025 21:54
unicdima написав:
Розчарую тебе, такі як ти не люди, ви біосміття. Ти ж втік, а нормальних людей багато.
озвучте критерії нормальності.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 21:54
unicdima написав:
Розчарую тебе, такі як ти не люди, ви біосміття. Ти ж втік, а нормальних людей багато.
озвучте критерії нормальності.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 22:02
buratinyo написав:
По поводу перемирия... Возможно, но не точно, признаком перемирия может оказаться смена риторики трындежа в росийских интернет сми. Не важно на что, главное - риторика пропаганды ненависти к Украине должна исчезнуть там. Это несложно сделать модераторам. А на что поменять? Ну на любовь к украинскому народу это вряд ли, хотя примеры разворота внешнеполитического курса существуют. Взять хотя бы советские газеты перед второй мировой войной, когда был тотальный гон на нацистскую Германию, а потом вдруг раз и возник Договор о ненападении и риторика газетных публикаций поменялась на 180 градусов на следующий же день. Сейчас гляну на новости на росийском афтершоке
. Там в комментариях все таки не тотальное согласие с политикой кремля, проукраинские мысли проскальзывают, чего не было в 2022 году.
Глянул.
У них актуально сейчас американские и израильские бомбежки Ирана. Очень странно, но русня зачем-то преувеличивает в своих новостях эффективность этих ударов по ядерным заводам Ирана, хотя некоторые участники форума, знакомые с аналогичными заводами в росии, уверены в стойкости таких объектов даже к взрывам атомных бомб (мощность от 20 до 50 кт обычной взрывчатки). А взрывы 14 тонных обычных бомб их не впечатляет в контексте возможности уничтожения подземных заводов.
Плюс русню очень возмущает падение цен на нефть при условиях, когда все ключевые факторы говорят о высокой вероятности ее роста приблизительно до 200 долларов за баррель. Тем более это выгодно для США, по мнению руских участников форума. Но в то же время цены на нефть снизилась как по команде от Трампа: "Цены вниз! Раз, два!"
Востаннє редагувалось buratinyo
в Вів 24 чер, 2025 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 22:07
tester3373 написав:
озвучте критерії нормальності.
Під час війни . як би ОДИН критерій нормальності(адекватності)
Від 10% і вище свого часу витрачати на пряму допомогу Україні щоб наблизити Перемогу.
Для уточнення
Ці відсотки не включають в себе час витрачений на заробляння ресурсів( і сплату з цього заробляння податків) для власного функціонування.
Ці відсотки це не обовязково гроші... це може бути безкоштовна праця на підприємствах ВПК ( чи волонтерських)
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Додано: Вів 24 чер, 2025 22:11
alex_dvornichenko написав: flyman написав:
Тоді дайте відповідь навіщо було порушувати домовленості щодо нерозширення НАТО на схід в обмін на об"єднану Німеччину? І навіщо папіредник вписав в КУ, а паслідовник не вичоркнув, якщо був за простопєрєстать, нє?
Потому что НАТО единственная сила, которая может защищать от угроз глобального уровня, таких как рф. Если бы рф, что то выполнила, то ли минские, то ли резолюции ОБСЕ или ООН, то Зеленский такой чудак, что мог и вычеркнуть. Но на фоне тотального беcпредела со стороны РФ, НАТО казался единственным шансом. Проблема ж в не расширении НАТО, а в токсичности рф, которая приводит к тому, что ее соседи просятся в НАТО.
Мне кажется, что вопрос с НАТО нужно поднимать в другом контексте. А именно в контексте Будапештского меморандума. НАТО это составная часть комплексных гарантий, которую со своей стороны предлагали США и Великобритания для нас. Но росия была против подобной гарантии. Поэтому сближение Украины с НАТО оттягивалось некоторое время. А если быть абсолютно точным, то оттягивалось до самой попытки росии оттяпать у нас остров Тузла, имеющий стратегическое значение в контексте территориальных гарантий по Будапештскому меморандуму. После попытки отжатия острова и дальнейших действий кремля по дестабилизации политической обстановке в Украине (кремль организовал акции и провокации против Леонида Кучмы, те самые шествия с возгласами "Кучму геть!" в начале 2000-х) налаживание взаимосвязей с НАТО было поставлено на стабильную основу.
Подробнее на другой ветке о реальных Причинах этой войны. Жду от модераторов разъяснения почему это сообщение удаляется?
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Додано: Вів 24 чер, 2025 22:16
budivelnik написав:
2 Пробував зробити аналіз скільки дітей політиків, прокурорів чи судей до загальної кількості дітей призивного віку в цих людей - воює?
Бо якщо виявиться що кожен 20-тий... то ти 3,14добол.
А якщо не виявиться то хто 3,14 добол?
А взагалі ти правий тут прорахунок марафону, таких дітей політиків і крупних бізнесменів зі львову треба показувати, бо лічно я крім соліста курва мать шос нікого не знаю.
Може ти для початку 20 синів депутатів напишеш? Здається їх там 400 ? Можно такий самий список синів мерів обласних центрів.) Це б було патріотично і повчально.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 22:21
tester3373 написав: unicdima написав:
Розчарую тебе, такі як ти не люди, ви біосміття. Ти ж втік, а нормальних людей багато.
озвучте критерії нормальності.
залежно від сортності:
вищий: потужна турбо незламність до останнього українця (не себе і родичів)
нижчий: без заперечень виконувати забаганки вищосортного
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