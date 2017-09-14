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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14230142311423214233
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:5 депутатів СЬОГОДНІШНЬОЇ ВР - служать в ЗСУ , хоча мають право не служити

а) співвідношення 1/20 дуже сумнівне
б) як служать, а-ля як боксер Ломаченко, чи як співак Козловський?
в) стосовно "мають право не служити" - не здивуюсь якщо внєзапно виявляється що 99% синів/зятів депутатів/суддів/прокурорів і т.д. теж мають право не служити бо вони аспіранти, інваліди чи заброньовані грантоїди.
Не розумію ваше постійне бажання заперечити українську реальність
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 09:36

  Hotab написав:
  холява написав:
  Schmit написав:


Це ж треба мати не аби який характер, щоб кожного ранку виходити до під,їзда та"срати у ліфті ".

Я його трипер ніколи не відкриваю, але по заголовкам кацапи вже давно мали брати гору піп Іван, причому в рамках операції по прориву фронту під Полтавою.
Відкриввти контект, який не відповідає назві - це неповага до себе. Десь те саме, що купувати пляшку з написом Віскі, а там постійно бурячний самогон. Але ти знов ідеш і купляєш. Шмідт таке взахльоб сьорбає і несе сюди, пригощає.

Можна ж інакше сприймати будь-яку інфу на форумі.
Це лише привід для обговорення питання-предмету, на який форумчанин звернув увагу та виклав на розгляд.
Кому цікаво, отримає стимул поцікавитися що там і як стосовно цього. Хто знає або має інше бачення, додасть або спростує викладене.

Наприклад, в даному випадку:
да рфяни наблизились
да намагаються оточити.
Але (згідно пояснень командування ЗСУ) родзинка криється в налагодженні їми переправ. Наші з руйнуванням виконання їми цієї задачі справляються:
*Головна мета таких дій - створити загрозу місту Куп’янськ із півночі, просуваючись правим берегом річки Оскіл. Росіяни намагаються взяти під контроль важливу автодорогу, щоб підготувати умови для потенційного оточення або штурму Куп’янська. Однак для реалізації цих планів їм необхідно налагодити ефективну логістику на західному березі, зокрема - навести переправи через Оскіл", - зазначив Шамшин.
Він наголосив, що противник постійно здійснює такі спроби, однак остання з них, як і попередні, завершилася невдачею - техніка була вчасно виявлена українською аеророзвідкою та знищена вогневими засобами.
За його словами, наразі росіяни не мають жодної переправи через Оскіл, тому їхні плани щодо наступу на Куп’янськ залишаються під великим питанням.*
24.06.2025
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/400 ... skovi.html

Глянув перші декілька хвилин відео.
Що сказати?)))
Його формулювання нічим не гірші, ніж отаке з офіційного джерела - "За його словами, наразі росіяни не мають жодної переправи через Оскіл, тому їхні плани щодо наступу на Куп’янськ залишаються під великим питанням."

Тобто, якщо офіційне військове джерело ОТАК! формулює (а не а-ля ворог не пройде; його планам не збутися), то отой експерт теж цілком нормально формулював.
____________________________
Для того і форум: той те побачив і виклав; той іншого експерта та доповнив чи спростував; третій сам знає та пояснив; четвертий...
Таким чином - хтось підняв питання, інші додали інфи, посперечалися наведенням аргументів - намалювалася більш повна загальна картинко по винесеному на обгорення питанню.
Нікого не зацікавило питання, то й нехай.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 25 чер, 2025 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Ивано Франковск.
На кадрах полиция задувает лицо газом девушке и ребёнку. 6 ментов

головне що не буряти
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