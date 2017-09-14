Це ж треба мати не аби який характер, щоб кожного ранку виходити до під,їзда та"срати у ліфті ".
Я його трипер ніколи не відкриваю, але по заголовкам кацапи вже давно мали брати гору піп Іван, причому в рамках операції по прориву фронту під Полтавою. Відкриввти контект, який не відповідає назві - це неповага до себе. Десь те саме, що купувати пляшку з написом Віскі, а там постійно бурячний самогон. Але ти знов ідеш і купляєш. Шмідт таке взахльоб сьорбає і несе сюди, пригощає.
Можна ж інакше сприймати будь-яку інфу на форумі. Це лише привід для обговорення питання-предмету, на який форумчанин звернув увагу та виклав на розгляд. Кому цікаво, отримає стимул поцікавитися що там і як стосовно цього. Хто знає або має інше бачення, додасть або спростує викладене.
Наприклад, в даному випадку: да рфяни наблизились да намагаються оточити. Але (згідно пояснень командування ЗСУ) родзинка криється в налагодженні їми переправ. Наші з руйнуванням виконання їми цієї задачі справляються: *Головна мета таких дій - створити загрозу місту Куп’янськ із півночі, просуваючись правим берегом річки Оскіл. Росіяни намагаються взяти під контроль важливу автодорогу, щоб підготувати умови для потенційного оточення або штурму Куп’янська. Однак для реалізації цих планів їм необхідно налагодити ефективну логістику на західному березі, зокрема - навести переправи через Оскіл", - зазначив Шамшин. Він наголосив, що противник постійно здійснює такі спроби, однак остання з них, як і попередні, завершилася невдачею - техніка була вчасно виявлена українською аеророзвідкою та знищена вогневими засобами. За його словами, наразі росіяни не мають жодної переправи через Оскіл, тому їхні плани щодо наступу на Куп’янськ залишаються під великим питанням.* 24.06.2025 https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/400 ... skovi.html
Глянув перші декілька хвилин відео. Що сказати?))) Його формулювання нічим не гірші, ніж отаке з офіційного джерела - "За його словами, наразі росіяни не мають жодної переправи через Оскіл, тому їхні плани щодо наступу на Куп’янськ залишаються під великим питанням."
Тобто, якщо офіційне військове джерело ОТАК! формулює (а не а-ля ворог не пройде; його планам не збутися), то отой експерт теж цілком нормально формулював. ____________________________ Для того і форум: той те побачив і виклав; той іншого експерта та доповнив чи спростував; третій сам знає та пояснив; четвертий... Таким чином - хтось підняв питання, інші додали інфи, посперечалися наведенням аргументів - намалювалася більш повна загальна картинко по винесеному на обгорення питанню. Нікого не зацікавило питання, то й нехай.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 25 чер, 2025 09:44, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Знайшов таке 5 депутатів СЬОГОДНІШНЬОЇ ВР - служать в ЗСУ , хоча мають право не служити Костенко, Рудик, Юраш , Буймістер( Людмила) ,Лозинський Тепер тут знайшов, як я розумію це депутати обл і міськрад https://glavcom.ua/publications/deputati-jakikh-partij-vojujut-doslidzhennja-911869.html Партія______Всього___ЗСУ_____ТРО____ДФТГ_____Загинули СН____________434____173_____128______133 ЄС____________391____226_____94________71_______6 Батьківщина___148_____70_____44________34 Свобода_______117_____74_____18________25_______5 Голос__________55_____ Пропозиція_____43_____20_____11________12 Удар___________17______4______5_________8 Всього________1205 А тепер додай що в нас приблизно 30% депутатів жінки( у ВР -21%) і проведи прості математичні операції 1205 * 20( 20 млн мобпридатних до 1 млн які служать) +30%=31 300 має бути депутатів
ШІ каже Загальна кількість депутатів місцевого самоврядування в Україні становить 42,501, обраних до 1577 обласних, районних, міських, селищних і сільських рад та рад районів у містах
Як бачиш - ДЕПУТАТИ РАЗОМ з НАРОДОМ
а) співвідношення 1/20 дуже сумнівне
Що таке - сумнівне? Є демографічні піраміди Береш їх і дивишся скільки в Україні було чоловіків віком 25-60 років. ПЕРЕВІРИВ , треба поміняти співвідношення на 1 до 11 Україна січень 2021 року Вік_____чоловіків_______%________жінок 0-9 ____2 056 030______10,7 ____1 931 034 10-19 ____2 158 184______11,2 ____2 035 949 20-29 ____2 353 159______12,3 ____2 225 782 30-39 ____3 464 173______18,0 ____3 385 682 40-49 ____2 954 681______15,4 ____3 125 274 50-59 ____2 555 394______13,3 ____3 051 751 60-69 ____2 147 021______11,2 ____3 139 694 70-79 ____979 569_________5,1 ____1 930 833 80-89 ____449 732________2,3 ____1 182 853 90+ ____77 433_________0,4 ____214 489 Але навіть це уточнення- кардинально нічого не змінює. Все одно - ДЕПУТАТИ СЛУЖАТЬ, не нарівні з простими трактористами чи двірниками , але точно не відмазуються всі і на 100%, так як це зробив ти і тобі подібні.
Letusrock написав:б) як служать, а-ля як боксер Ломаченко, чи як співак Козловський?
Я не зная як служить Ломаченко чи Козловський... але депутати з мого списку служать точно краще ніж летусорк...
Letusrock написав:в) стосовно "мають право не служити" - не здивуюсь якщо внєзапно виявляється що 99% синів/зятів депутатів/суддів/прокурорів і т.д. теж мають право не служити бо вони аспіранти, інваліди чи заброньовані грантоїди.
Ти хто? син/зять депутатів/суддів - бо по твоєму тільки вони в аспірантах чи ти інвалід на голову? - бо також не служиш.
Letusrock написав:Не розумію ваше постійне бажання заперечити українську реальність
Моя українська реальність - відрізняється від твоєї. Тому Моя Україна - переможе А ти все одно здриснеш до Орбана як тільки кордон відкриють...
budivelnik написав:5 депутатів СЬОГОДНІШНЬОЇ ВР - служать в ЗСУ , хоча мають право не служити
. Не розумію ваше постійне бажання заперечити українську реальність
а що там розуміти ? Пан будівельник думає що брехати політично доцільно. Но ми продовжим розмову про прийомних дітей і патріотичну позицію священників та про "сина главного раввіна " України пан Будівельник шос белькотав... тепер про московський патріархат і реального митрополита а не з липовими званням 24 грудня 2024 року, захищаючи Україну на війні з Росією, загинув Дмитро Ілліч Дяконович, прийомний син митрополита Банченського Лонгина. Окрім того в нього мобілізовано 10 прийомних синів.
Не нравятся мне эти игры с кредитованием. Есть прямые выплаты. Считаете, что этого мало - увеличьте. А вот вводить совершенно не рыночные механизмы с участием банков не стоит. Компенсация процентов - это хорошо, но как быть с рисками? Даже если не брать во внимание возможность гибели заёмщика, риски все равно зашкаливают. Среди военных очень много людей, которые впервые в жизни стали получать пристойные деньги. Они не умеют с деньгами обращаться. Для выплаты кредитов просто не хватит финансовой дисциплины. Особенно непонятно требование выделять карточные лимиты. На текущие расходы адекватному военному зарплаты хватит, а лимиты будут использоваться, в основном, чтобы бухать в кредит.
*Генерал Алексус Гринкевич - верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе и глава Европейского командования Вооруженных сил США во время слушаний в сенате США, отвечая на вопрос сенатора Томми Табервилла о перспективах противостояния между Москвой и Киевом.
Не нравятся мне эти игры с кредитованием. Есть прямые выплаты. Считаете, что этого мало - увеличьте. А вот вводить совершенно не рыночные механизмы с участием банков не стоит. Компенсация процентов - это хорошо, но как быть с рисками? Даже если не брать во внимание возможность гибели заёмщика, риски все равно зашкаливают. Среди военных очень много людей, которые впервые в жизни стали получать пристойные деньги. Они не умеют с деньгами обращаться. Для выплаты кредитов просто не хватит финансовой дисциплины. Особенно непонятно требование выделять карточные лимиты. На текущие расходы адекватному военному зарплаты хватит, а лимиты будут использоваться, в основном, чтобы бухать в кредит.
це на ще один Кампус і для себе а не в оренду Дуборовнік
detroytred написав:*Генерал Алексус Гринкевич - верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе и глава Европейского командования Вооруженных сил США во время слушаний в сенате США, отвечая на вопрос сенатора Томми Табервилла о перспективах противостояния между Москвой и Киевом.
«Я считаю, что Украина может победить»...* (С)
Яка імовірність зустріти динозавра в сенаті? - 50%50 - ? - можна зустріти, а можна не зустріти.