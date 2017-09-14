RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14230142311423214233
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 09:36

  Hotab написав:
  холява написав:
  Schmit написав:


Це ж треба мати не аби який характер, щоб кожного ранку виходити до під,їзда та"срати у ліфті ".

Я його трипер ніколи не відкриваю, але по заголовкам кацапи вже давно мали брати гору піп Іван, причому в рамках операції по прориву фронту під Полтавою.
Відкриввти контект, який не відповідає назві - це неповага до себе. Десь те саме, що купувати пляшку з написом Віскі, а там постійно бурячний самогон. Але ти знов ідеш і купляєш. Шмідт таке взахльоб сьорбає і несе сюди, пригощає.

Можна ж інакше сприймати будь-яку інфу на форумі.
Це лише привід для обговорення питання-предмету, на який форумчанин звернув увагу та виклав на розгляд.
Кому цікаво, отримає стимул поцікавитися що там і як стосовно цього. Хто знає або має інше бачення, додасть або спростує викладене.

Наприклад, в даному випадку:
да рфяни наблизились
да намагаються оточити.
Але (згідно пояснень командування ЗСУ) родзинка криється в налагодженні їми переправ. Наші з руйнуванням виконання їми цієї задачі справляються:
*Головна мета таких дій - створити загрозу місту Куп’янськ із півночі, просуваючись правим берегом річки Оскіл. Росіяни намагаються взяти під контроль важливу автодорогу, щоб підготувати умови для потенційного оточення або штурму Куп’янська. Однак для реалізації цих планів їм необхідно налагодити ефективну логістику на західному березі, зокрема - навести переправи через Оскіл", - зазначив Шамшин.
Він наголосив, що противник постійно здійснює такі спроби, однак остання з них, як і попередні, завершилася невдачею - техніка була вчасно виявлена українською аеророзвідкою та знищена вогневими засобами.
За його словами, наразі росіяни не мають жодної переправи через Оскіл, тому їхні плани щодо наступу на Куп’янськ залишаються під великим питанням.*
24.06.2025
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/400 ... skovi.html

Глянув перші декілька хвилин відео.
Що сказати?)))
Його формулювання нічим не гірші, ніж отаке з офіційного джерела - "За його словами, наразі росіяни не мають жодної переправи через Оскіл, тому їхні плани щодо наступу на Куп’янськ залишаються під великим питанням."

Тобто, якщо офіційне військове джерело ОТАК! формулює (а не а-ля ворог не пройде; його планам не збутися), то отой експерт теж цілком нормально формулював.
____________________________
Для того і форум: той те побачив і виклав; той іншого експерта та доповнив чи спростував; третій сам знає та пояснив; четвертий...
Таким чином - хтось підняв питання, інші додали інфи, посперечалися наведенням аргументів - намалювалася більш повна загальна картинко по винесеному на обгорення питанню.
Нікого не зацікавило питання, то й нехай.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 25 чер, 2025 09:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 24675
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 10:03

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Знайшов таке
5 депутатів СЬОГОДНІШНЬОЇ ВР - служать в ЗСУ , хоча мають право не служити
Костенко, Рудик, Юраш , Буймістер( Людмила) ,Лозинський
Тепер тут знайшов, як я розумію це депутати обл і міськрад
https://glavcom.ua/publications/deputati-jakikh-partij-vojujut-doslidzhennja-911869.html
Партія______Всього___ЗСУ_____ТРО____ДФТГ_____Загинули
СН____________434____173_____128______133
ЄС____________391____226_____94________71_______6
Батьківщина___148_____70_____44________34
Свобода_______117_____74_____18________25_______5
Голос__________55_____
Пропозиція_____43_____20_____11________12
Удар___________17______4______5_________8
Всього________1205
А тепер додай що в нас приблизно 30% депутатів жінки( у ВР -21%)
і проведи прості математичні операції
1205 * 20( 20 млн мобпридатних до 1 млн які служать) +30%=31 300 має бути депутатів
ШІ каже
Загальна кількість депутатів місцевого самоврядування в Україні становить 42,501, обраних до 1577 обласних, районних, міських, селищних і сільських рад та рад районів у містах
Як бачиш - ДЕПУТАТИ РАЗОМ з НАРОДОМ

а) співвідношення 1/20 дуже сумнівне
Що таке - сумнівне?
Є демографічні піраміди
Береш їх і дивишся скільки в Україні було чоловіків віком 25-60 років.
ПЕРЕВІРИВ , треба поміняти співвідношення на 1 до 11
Україна січень 2021 року
Вік_____чоловіків_______%________жінок
0-9 ____2 056 030______10,7 ____1 931 034
10-19 ____2 158 184______11,2 ____2 035 949
20-29 ____2 353 159______12,3 ____2 225 782
30-39 ____3 464 173______18,0 ____3 385 682
40-49 ____2 954 681______15,4 ____3 125 274
50-59 ____2 555 394______13,3 ____3 051 751
60-69 ____2 147 021______11,2 ____3 139 694
70-79 ____979 569_________5,1 ____1 930 833
80-89 ____449 732________2,3 ____1 182 853
90+ ____77 433_________0,4 ____214 489
Але навіть це уточнення- кардинально нічого не змінює.
Все одно - ДЕПУТАТИ СЛУЖАТЬ, не нарівні з простими трактористами чи двірниками , але точно не відмазуються всі і на 100%, так як це зробив ти і тобі подібні.

  Letusrock написав:б) як служать, а-ля як боксер Ломаченко, чи як співак Козловський?
Я не зная як служить Ломаченко чи Козловський... але депутати з мого списку служать точно краще ніж летусорк...
  Letusrock написав:в) стосовно "мають право не служити" - не здивуюсь якщо внєзапно виявляється що 99% синів/зятів депутатів/суддів/прокурорів і т.д. теж мають право не служити бо вони аспіранти, інваліди чи заброньовані грантоїди.
Ти хто?
син/зять депутатів/суддів - бо по твоєму тільки вони в аспірантах
чи ти інвалід на голову? - бо також не служиш.
  Letusrock написав:Не розумію ваше постійне бажання заперечити українську реальність
Моя українська реальність - відрізняється від твоєї.
Тому
Моя Україна - переможе
А ти все одно здриснеш до Орбана як тільки кордон відкриють...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26469
З нами з: 15.01.09
Подякував: 290 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 10:25

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Рада хоче спростити кредитування для військових: що пропонує Комітет
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5008
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 10:46

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:5 депутатів СЬОГОДНІШНЬОЇ ВР - служать в ЗСУ , хоча мають право не служити

.
Не розумію ваше постійне бажання заперечити українську реальність
а що там розуміти ? Пан будівельник думає що брехати політично доцільно. Но ми продовжим розмову про прийомних дітей і патріотичну позицію священників та про "сина главного раввіна " України пан Будівельник шос белькотав...
тепер про московський патріархат і реального митрополита а не з липовими званням :wink:
24 грудня 2024 року, захищаючи Україну на війні з Росією, загинув Дмитро Ілліч Дяконович, прийомний син митрополита Банченського Лонгина. Окрім того в нього мобілізовано 10 прийомних синів.

https://promin.cv.ua/2024/12/28/tilky-n ... nhyna.html
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2998
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 10:47

  budivelnik написав:Моя Україна - переможе

Твоя це як?
Де вона розташована?
UA
 
Повідомлень: 9497
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 11:11

  UA написав:
  budivelnik написав:Моя Україна - переможе

Твоя це як?
Де вона розташована?

це напевно та що згідно наративів "одна мова - одна віра - одна область"
Letusrock
 
Повідомлень: 2458
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 11:12

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Рада хоче спростити кредитування для військових: що пропонує Комітет

Не нравятся мне эти игры с кредитованием. Есть прямые выплаты. Считаете, что этого мало - увеличьте. А вот вводить совершенно не рыночные механизмы с участием банков не стоит.
Компенсация процентов - это хорошо, но как быть с рисками?
Даже если не брать во внимание возможность гибели заёмщика, риски все равно зашкаливают. Среди военных очень много людей, которые впервые в жизни стали получать пристойные деньги. Они не умеют с деньгами обращаться. Для выплаты кредитов просто не хватит финансовой дисциплины.
Особенно непонятно требование выделять карточные лимиты. На текущие расходы адекватному военному зарплаты хватит, а лимиты будут использоваться, в основном, чтобы бухать в кредит.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8486
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6452 раз.
Подякували: 21583 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 11:12

*Генерал Алексус Гринкевич - верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе и глава Европейского командования Вооруженных сил США во время слушаний в сенате США, отвечая на вопрос сенатора Томми Табервилла о перспективах противостояния между Москвой и Киевом.

«Я считаю, что Украина может победить»...* (С)
detroytred
 
Повідомлень: 24675
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 11:16

  Сибарит написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Рада хоче спростити кредитування для військових: що пропонує Комітет

Не нравятся мне эти игры с кредитованием. Есть прямые выплаты. Считаете, что этого мало - увеличьте. А вот вводить совершенно не рыночные механизмы с участием банков не стоит.
Компенсация процентов - это хорошо, но как быть с рисками?
Даже если не брать во внимание возможность гибели заёмщика, риски все равно зашкаливают. Среди военных очень много людей, которые впервые в жизни стали получать пристойные деньги. Они не умеют с деньгами обращаться. Для выплаты кредитов просто не хватит финансовой дисциплины.
Особенно непонятно требование выделять карточные лимиты. На текущие расходы адекватному военному зарплаты хватит, а лимиты будут использоваться, в основном, чтобы бухать в кредит.

це на ще один Кампус і для себе а не в оренду Дуборовнік
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39856
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2837 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 11:17

Логіка

  detroytred написав:*Генерал Алексус Гринкевич - верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе и глава Европейского командования Вооруженных сил США во время слушаний в сенате США, отвечая на вопрос сенатора Томми Табервилла о перспективах противостояния между Москвой и Киевом.

«Я считаю, что Украина может победить»...* (С)

Яка імовірність зустріти динозавра в сенаті?
- 50%50
- ?
- можна зустріти, а можна не зустріти.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39856
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2837 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 14230142311423214233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 102924
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 281569
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 940151
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.