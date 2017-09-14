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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14231142321423314234
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 11:21

  flyman написав:
  detroytred написав:*Генерал Алексус Гринкевич - верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе и глава Европейского командования Вооруженных сил США во время слушаний в сенате США, отвечая на вопрос сенатора Томми Табервилла о перспективах противостояния между Москвой и Киевом.

«Я считаю, что Украина может победить»...* (С)

Яка імовірність зустріти динозавра в сенаті?
- 50%50
- ?
- можна зустріти, а можна не зустріти.

Головне не зустріч-незустріч, а сам шлях до неї. В самурая є тільки шлях. Шлях до Перемоги. Захід благословляє Неньку на цей шлях.
Тож до Перемоги!
Спеціалізація в світовому розподілу праці, функція, місія --- самурай (фортеця).
Перфокарта...


*Британия передаст Украине 350 современных ракет ПВО ASRAAM. Это будет первая поставка Лондоном военной помощи за счет доходов от российских активов.

Об этом сообщает The Guardian.

Это ракеты к системам ПВО Raven, 8 которых уже переданы, а 5 находятся в пути.* (С)
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 11:36

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 11:47

  Hotab написав:anduzenko
Зачем авиакомпании платить в 7-10 раз больше за 2х усилий одного человека, если можно нанять двух человек по 1х?



Тому що у АК нема роботи на 1Х, є тільки на 2Х.
Або берись за неї, і отримуй от стільки, або не берись.

В принципі , коли мета в короткий час сколотити капітал, то поставивши життя на паузу на кілька років - непоганий варіант.

Нет работы или нет стимула снижать нагрузку?
Ну в смысле, вот эти 10х расходов на оплату труда - это ж всё равно рентабельно, правильно? А если станет нерентабельно, то что тогда?

  Faceless написав:Револют, Геном і інші вайзи - це фін компанії. Можна мати рахунок, IBAN, картку, але все ж це не банк.
Але це не вибір для покупок на десятки тисяч доларів/євро, і тим більше коли мова про розрахунки в Україні.

Доречі, про блокування у Геном ніби не чув.

Википедия уже не авторитет?
Як так? (С)
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 12:05

anduzenko

Нет работы или нет стимула снижать нагрузку?
Ну в смысле, вот эти 10х расходов на оплату труда - это ж всё равно рентабельно, правильно? А если станет нерентабельно, то что тогда?


Коли я кажу про навантаження 2Х, я маю на увазі:
жаркий клімат
відсутність нормального метео і орнітологічного забезпечення
погодні умови , що змінюються дуже швидко
непідготовленість (не якісна підготовка) посадкових майданчиків
наземний персонал (із числа лОкалів) з низькою підготовкою (там десятки ризиків.. включно з впихуванням dangerous goods які по документам не є такі, або взагалі заборонені ).
безпекова ситуація (ризики бути розстріляним або взятим в заручники.. і такі випадки були за останні пару років)
побутові умови і харчування (leaves a lot to be desired, хоча це краще що можна забезпечити в тих умовах)
постійна загроза бути обкраденим. Всюди, від готелю до ринку.
обмедення: заборона алкоголю і сексу (як мінімум з лОкалами, ООН-овок трогати нижче пуза можна)
Які з цих викликів можна зменшити вдвічі ( або розділити на двох), щоб платити менше зарплати ?
Ну і самій АК вигідніше там тримати менше персоналу: це і візи з квитками, і проживання в готелі (десь 100 дол за день), і транспорт ..
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 12:18

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Рада хоче спростити кредитування для військових: що пропонує Комітет


у любой монеты две стороны.
с одной стороны тем кто защищал страну нужно платить по максу.
но с другой стороны - наша власть не формирует мнение что те кто не воевал будут условными "бурлаками на волге" которые должны тащить на себе эти выплаты.
КЕМ и КАК они собираются все это финансировать после прекращения войны и урезания наших дотаций забугорных?
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 12:19

  Сибарит написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Рада хоче спростити кредитування для військових: що пропонує Комітет

Не нравятся мне эти игры с кредитованием. Есть прямые выплаты. Считаете, что этого мало - увеличьте. А вот вводить совершенно не рыночные механизмы с участием банков не стоит.
Компенсация процентов - это хорошо, но как быть с рисками?
Даже если не брать во внимание возможность гибели заёмщика, риски все равно зашкаливают. Среди военных очень много людей, которые впервые в жизни стали получать пристойные деньги. Они не умеют с деньгами обращаться. Для выплаты кредитов просто не хватит финансовой дисциплины.
Особенно непонятно требование выделять карточные лимиты. На текущие расходы адекватному военному зарплаты хватит, а лимиты будут использоваться, в основном, чтобы бухать в кредит.

А что с рисками? - держава 15 лямов гарантирует (максимум через два года).

Аналогично с "бухать в кредит": после первой же просрочки ИС снимет задолженность с процентами со следующей ЗП.

Т.е. для банков одни плюсы: народ, похоже (из за ухода в серую зону) кредитов стал меньше брать - власти решили подсобить...
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 12:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

трошки зради вам у стрічку https://t.me/marybezuhla/3905
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 12:28

  tester3373 написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Рада хоче спростити кредитування для військових: що пропонує Комітет

КЕМ и КАК они собираются все это финансировать после прекращения войны и урезания наших дотаций забугорных?

По накатанной? - кратным девалом? 🤔
Ну и опять же: когда это текущую каденцию интересовали проблемы следующей (кроме Порошенко)?
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 12:33

Ты смотри - выдрессировали наконец-то :lol:
Президент України сьогодні має заплановані зустрічі з Трампом та іншими лідерами країн-членів НАТО
Він уперше з'явився в класичному костюмі на саміті НАТО
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