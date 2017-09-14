Відповідний законопроєкт нещодавно винесло на обговорення Міністерство соціальної політики України. Якщо не вдаватися в деталі, то деякі статті із закону про пенсійне забезпечення військових хочуть взагалі прибрати, а деякі хитро переписати”, – наголошує Сергій Коробкін.

Зараз військові пенсіонери мають право на:

на перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною розмірів грошового забезпечення;

щорічну індексацію.

Якщо ж вказаний законопроєкт ухвалять, пенсіонери матимуть право лише на індексацію, але називати це будуть перерахунком.

“Але індексація і перерахунок в такому випадку – це зовсім різні речі, виходить один з видів підвищення просто скасовують. Проте в пояснювальній записці до проєкту це цинічно називають: “переглянути механізм проведення перерахунків пенсій, зробивши його дієвим та передбачуваним”. По факту в уряді хочуть зекономити”, – наголошує пенсійний експерт.

За його словами, таким чином відбудеться штучне ділення військових на дві категорії:

на тих, хто зараз воює – це нібито “справжні військові”, які заслуговують на великі оклади;

тих, хто вже давно отримує військову пенсію – на підвищення своїх виплат вони не зможуть розраховувати.

“Урядовці вважають, що умови проходження служби до початку АТО чи до повномасштабного вторгнення відрізняються, оскільки вони передбачають виконання різних завдань. Через це не може застосовуватися однаковий підхід до пенсійного забезпечення, зокрема до перерахунку пенсій, призначених раніше. Отже, наголошується, що норми, які діяли в умовах мирного часу, потребуються перегляду з урахуванням нових реалій та потреб