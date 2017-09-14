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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 чер, 2025 16:42
tester3373 написав:
но с другой стороны - наша власть не формирует мнение что те кто не воевал будут условными "бурлаками на волге" которые должны тащить на себе эти выплаты.
КЕМ и КАК они собираются все это финансировать после прекращения войны и урезания наших дотаций забугорных?
Про массовые иски пенсионеров к пенсионному фонду о перерасчете пенсий где-то в районе 2007 года слышали? Всё просто: на бумаге положено, по факту не платим, и говорим, что нет денег, а недовольные могут подавать в суд. Могут даже выигрывать, только потом всё то же самое - нет денег, не платим. Это ж только когда гражданин не платит положенное, на него тут же исполнительная служба, арест счетов, автомобиль в розыск, запрет выезда за границу и т.д. А когда государство, то -- ничего. Даже специальный закон есть, что долги государства ставятся в очередь, на которую в бюджете должны выделяться деньги для погашения. И все ждут своей очереди. Если деньги не выделяются, значит не на часі, ждите дальше.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 16:44
Hotab написав:detroytred
Черговий найоп назріває. Ну і нехай.
Я так не вважаю.
Дивіться, зараз пенсії я комески 23 (нараховано десь 25-27, обрізано на максимальну.
Недавно говорив з екс-комескою, пенсіонер, в АТО літав, після 24.02.22 не брав участі.
У нього зп зараз 10к (хоч це стосунку не має).
Каже, треба судитись .. Зараз у комески на війні зп 70 к, без бойових.
Отже пенсія має бути 50 к.
Питати, з знов лі він рівняється на бойового (зараз) комеску я не став.
Я судитись точно не буду, це не чесно. .
Так тоді це означає одне --- комеску платять малі бойові!!!
Бойові повинні бути значимими відносно простого грошового забезпечення.
Якщо це не так, тоді випливає інше -- комеску платять завелике просте (тобто по мирному часу) грошове забезпечення 70 тис.
Одне з двох: або завелике мирне грошове забезпечення, або замалі бойові.
Досі два оклади, введені льотному складу...?
Введені не з причини збільшення вдвічі об'єму робот, а з нестачі о\с.
Сухопутні такого ГЗ ж не мають.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 16:48
detroytred
Досі два оклади, введені льотному складу...?
Ні , один
Щодо бойових.. Вони ж у пілотів завжди за дні вильотів. Кожен день не буває так. Тому ніколи не буде 100к. Може тому суттєва зп без бойових
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 25 чер, 2025 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 16:51
Hotab написав:
Інша справа, і це момент справедливості , що і він, і я зараз в ПФ відлистуємо по максимуму, скільки там, 30 к грн??
А на пенсію це не впливає і не вплине. Тобто грубо кажучи, ви зараз не працюєте і не наповнюєте пф, а він (чи я ) - так.,а пенсія і у нас, і у вас від цього не міняється.
Так тоді треба вносити додаткові зміни, щоб для тих, хто додатково! вносить в ПФ це враховувалося.
Яким боком ваші додаткові внески до інших? Ніяким.
Це для вас необхідно їх враховувати і вам додавати. За оце додатково внесене.
В цьому напрямі треба змінювати.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 16:53
detroytred
Це для вас необхідно їх враховувати і вам додавати. За оце додатково внесене.
Ну я це і мав на увазі. І може колись до цього прийдуть. Щоб стимулювати молодих пенсів працювати.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 16:54
Hotab написав:detroytred
Досі два оклади, введені льотному складу...?
Ні , один
Щодо бойових.. Вони ж у пілотів завжди за дні вильотів. Кожен день не буває так. Тому ніколи не буде 100к. Може тому суттєва зп без бойових
Тому тим паче питання: або завелике просте ГЗ, або замалі (нехай хоч за один день) бойові?
В цьому потрібно визначатись.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 16:59
Hotab написав:detroytred
Це для вас необхідно їх враховувати і вам додавати. За оце додатково внесене.
Ну я це і мав на увазі. І може колись до цього прийдуть. Щоб стимулювати молодих пенсів працювати.
Слизька ця річ - стимулювання.
Стимулювати схочеться урізанням...
Треба по зробленому, виконаному. На скільки зробив-виконав, стільки отримав.
Хоч до пенсії, хоч після пенсії.
Складне вирішення задачі для службовців на державу. Складно сумістити ринок і держслужбу.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 17:10
шото партнери зрадофілять після саміту:
Макрон - потрібно вже думати над відновленням довіри з рф
Мерц - конфлікт(?) не вирішити військовим шляхом
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