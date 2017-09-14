Додано: Сер 25 чер, 2025 18:45

Hotab написав: detroytred Це для вас необхідно їх враховувати і вам додавати. За оце додатково внесене. Ну я це і мав на увазі. І може колись до цього прийдуть. Щоб стимулювати молодих пенсів працювати. Ну я це і мав на увазі. І може колись до цього прийдуть. Щоб стимулювати молодих пенсів працювати.

1 Перше ніж почати ДІЛИТИ - треба щось ЗІБРАТИ.2 Сьогодні ЗБИРАЮТЬ 22% від фонду оплати праці... ПРАЦЮЮЧИХ ( яких 12 млн осіб)І НУЛЬ з 8 млн працюючих неофіційно.Хто винуватий в тому що 8 000 000 не платить?Тих ___________________12 000 000 які платять?Чи ______________________20 000 податківцівякі контролюють 200 000 підприємств і 1 млн підприємців?Чи_______________________41 000 депутатів всіх рівнів?Бо все що СЬОГОДНІ МИ ПЛАТИМО- роздається ПЕНСІОНЕРАМ.То якРобимо революцію і перестаємо платити 2900 тим в кого нема 25 років стажу?Чи робимо реформу і пенсію визначаємо як стаж*коефіцієнт(нехай 200 грн за рік стажу)А тим в кого 5 чи 10 років стажу - дозволяємо спати в картонній коробці?Тепер з іншого бокуЩо робимо з тими хто отримав освіту, але не сплачує податки?Примусово виставляємо їм рахунок по 50 000 грн за кожен рік навчання?Тому ще разПовиннен пройти первинний етап ментальних змін в головахЦей етап повинен закінчуватись наступнимЛюдина чітко усвідомлює , що у випадку несплати податків на якомусь мінімальному рівні... вона отримає ЄДИНЕ ПРАВО - померти під парканом, а Держава в свою чергу отримає ОБОВЯЗОК - не заважати цій людині помирати.От тоді й можна починати про якусь справедливість...А такодин 25 років військовий в мирний час- пенсіонер у воєнний з пенсією в 15000 грн -незадоволений бо вважає що його погано оцінилиа його вчителька з стажем в 35 років і пенсією 5000 - дякує Державі за те що в неї 5000 а не 2900 як в прибиральниці з її ж школи.....