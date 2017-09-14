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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14235142361423714238
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:43

  stm написав:
  flyman написав:до Безкутньої питання є? чи у вас спільна карма?

Ой, а що таке? Був час коли Ви мені доказували що гарна жінка, а то моя неприязнь бо вона гарніша... Бетон розказував що взагалі єдина особа яка прям правду-матку. І тут ненависть обидвох, менш гарна чи неправду-матку вже? ) таки недарма кажуть що від любові до ненависті один крок якщо невірний обранець )))

Як куратори з Московії сказали, так і пишуть )

Бо такими ідіотами просто неможливо бути ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:55

  Hotab написав:stm

від любові до ненависті один крок


Один раз. І Флайман вивихнув кисть.

Це припущення чи досвід? )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:05

  Hotab написав:stm

від любові до ненависті один крок


Один раз. І Флайман вивихнув кисть.

какую из 2х? :mrgreen:
которой собирал опеньки на стене подвала или которой в это время мысленно "замещал" филипинку?
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:23

  Прохожий написав:
  Hotab написав:stm

від любові до ненависті один крок


Один раз. І Флайман вивихнув кисть.

какую из 2х? :mrgreen:
которой собирал опеньки на стене подвала или которой в это время мысленно "замещал" филипинку?

Після грибів, які Флайман збирав у себе в підвалі, не факт, що у нього не виросла ще одна рука .... :mrgreen:
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:29

  Прохожий написав:завоняло старыми нарративами
"бизнес на крови"
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"просто перестать стрелять"
"мир в глазах"

ці як ви виразились "наративи" - взагалі то нашого потужного і небритого президента.
як швидко наш "мудрий нарот" все забуває...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:31

  sergey_stasyuk555 написав:
  Прохожий написав:завоняло старыми нарративами
"бизнес на крови"
"свинарчуки и вот это вот все"
"просто перестать стрелять"
"мир в глазах"

ці як ви виразились "наративи" - взагалі то нашого потужного і небритого президента.
як швидко наш "мудрий нарот" все забуває...

Ты, убогий, что хотел сказать ?

Номерное хамло, проходи мимо
pesikot
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