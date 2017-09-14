какую из 2х?
которой собирал опеньки на стене подвала или которой в это время мысленно "замещал" филипинку?
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Додано: Сер 25 чер, 2025 20:05
Додано: Сер 25 чер, 2025 20:23
Після грибів, які Флайман збирав у себе в підвалі, не факт, що у нього не виросла ще одна рука ....
Додано: Сер 25 чер, 2025 20:29
Додано: Сер 25 чер, 2025 20:43
от тільки давайте без оцих ваших ревнощів
Додано: Сер 25 чер, 2025 20:51
що там з Натой, наначасі?
Додано: Сер 25 чер, 2025 20:53
та нічого народ не забуває. Черчіль говорив тоді те що хотів чути народ...
І зараз народ хоче того самого, тільки зара не час виборів)
ці казки про 80 процентів підтримки армовіру не підтверджені мобвлізацією і не підтвердяться виборами
Додано: Сер 25 чер, 2025 20:57
Banderlog
Гундяй давно об"явив Священу війну ... ти про це мовчишь
То як зупинити війну ...
Ти Гундяя переконаешь, що потрібно зупинити війну ? Ти ж в двадцятці ...
Додано: Сер 25 чер, 2025 20:59
Додано: Сер 25 чер, 2025 22:14
Розказуй, що там твій кацапський піп тобі втирає?
Додано: Сер 25 чер, 2025 22:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
цікавий список знищених іранських генералів.
1. Командующий КСИР генерал-лейтенант Хоссейн Салами.
2. Начальник ГШ ВС генерал-лейтенант Мохаммад Хоссейн Багери.
3. Командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-лейтенант Голам Али Рашид.
4. Командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-лейтенант Голам Али Рашид, назначенный сразу после гибели Рашида.
5. Заместитель начальника оперативного отдела ГШ ВС бригадного генерала Мехди Раббани.
6. Заместитель начальника разведывательного отдела ГШ ВС генерал-майор Голамреза Мехраби.
7. Глава разведывательной организации КСИР генерал-майор Мохаммада Каземи.
8. Замглавы разведывательной организации КСИР генерал-майор Мохсен Багери.
9. Замглавы разведывательной организации КСИР бригадный генерал Хассан Мохакек.
10. Заместитель генерального инспектора Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Мохаммад Джафар Асади.
11. Представитель командующего в разведывательном организации КСИР генерал-майор Мохаммад Реза Насир Багбан.
12. Глава Управления Командующего КСИР бригадный генерал Масуд Шанеи,
13. Командующий ВКС КСИР Генерал-майор КСИР Амир Али Хаджизаде
14. Замкомандующего ВКС КСИР бригадный генерал Амир Пурджодаки.
15. Замначальника разведки ВКС КСИР бригадный генерал Хосров Хассани.
16. Командующий силами ПВО ВКС КСИР бригадный генерал Давуд Шейхян.
17. Командующий подразделения БПЛА ВКС КСИР бригадный генерал Мохаммад Бакер Тахерпур.
18. Командующий ВКС КСИР в Тегеране бригадный генерал Мансур Сафарпур.
19. Бригадный генерал Масуд Тайеб ВКС КСИР.
20. Бригадный генерал Джавад Джарсара ВКС КСИР.
21. Главы палестинского отдела 7-го корпуса «Аль-Кудс» КСИР бригадный генерал Мохаммад Саид Изади.
22. Командир «Подразделением 190» «Аль-Кудс» КСИР бригадный генерал Бехнам Шахриари.
23. Глава Организации оборонных инноваций и исследований (SPND) генерал-майор Амир Мозаффариния.
24. Командующий разведкой полувоенного ополчения «Басидж» КСИР бригадный генерал Мохаммад Таки Юсефванд.
25. Замкомандующего полувоенного ополчения «Басидж» КСИР социальным вопросам генерал Мейсам Ризванпур.
26. Начальник штаба КСИР в провинции Альборз бригадный генерал Сейед Моджтаба Моейнпур.
27. Замкомандующего КСИР в провинции Альборз бригадный генерал Моджтаба Карами.
28. Замкомандующего КСИР в провинции Альборз по социальным вопросам бригадный генерал Акбар Энаяти.
29. Начальник разведывательной организации полиции (SAFA) генерал Алиреза Лотфи.
30. Замначальника по МТО и поддержке юго-западного регионального штаба сухопутных войск бригадный генерал Аббас Нури.
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