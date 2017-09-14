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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14236142371423814239>
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:05

  Hotab написав:stm

від любові до ненависті один крок


Один раз. І Флайман вивихнув кисть.

какую из 2х? :mrgreen:
которой собирал опеньки на стене подвала или которой в это время мысленно "замещал" филипинку?
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:23

  Прохожий написав:
  Hotab написав:stm

від любові до ненависті один крок


Один раз. І Флайман вивихнув кисть.

какую из 2х? :mrgreen:
которой собирал опеньки на стене подвала или которой в это время мысленно "замещал" филипинку?

Після грибів, які Флайман збирав у себе в підвалі, не факт, що у нього не виросла ще одна рука .... :mrgreen:
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:29

  Прохожий написав:завоняло старыми нарративами
"бизнес на крови"
"свинарчуки и вот это вот все"
"просто перестать стрелять"
"мир в глазах"

ці як ви виразились "наративи" - взагалі то нашого потужного і небритого президента.
як швидко наш "мудрий нарот" все забуває...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:43

  stm написав:
  flyman написав:до Безкутньої питання є? чи у вас спільна карма?

Ой, а що таке? Був час коли Ви мені доказували що гарна жінка, а то моя неприязнь бо вона гарніша... Бетон розказував що взагалі єдина особа яка прям правду-матку. І тут ненависть обидвох, менш гарна чи неправду-матку вже? ) таки недарма кажуть що від любові до ненависті один крок якщо невірний обранець )))

от тільки давайте без оцих ваших ревнощів
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:51

  sergey_stasyuk555 написав:
  Прохожий написав:завоняло старыми нарративами
"бизнес на крови"
"свинарчуки и вот это вот все"
"просто перестать стрелять"
"мир в глазах"

ці як ви виразились "наративи" - взагалі то нашого потужного і небритого президента.
як швидко наш "мудрий нарот" все забуває...

що там з Натой, наначасі?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:53

  sergey_stasyuk555 написав:
  Прохожий написав:завоняло старыми нарративами
"бизнес на крови"
"свинарчуки и вот это вот все"
"просто перестать стрелять"
"мир в глазах"

ці як ви виразились "наративи" - взагалі то нашого потужного і небритого президента.
як швидко наш "мудрий нарот" все забуває...
та нічого народ не забуває. Черчіль говорив тоді те що хотів чути народ...
І зараз народ хоче того самого, тільки зара не час виборів)
ці казки про 80 процентів підтримки армовіру не підтверджені мобвлізацією і не підтвердяться виборами
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:57

Banderlog
Гундяй давно об"явив Священу війну ... ти про це мовчишь

То як зупинити війну ...

Ти Гундяя переконаешь, що потрібно зупинити війну ? Ти ж в двадцятці ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:59

  Banderlog написав: ці казки про 80 процентів підтримки армовіру не підтверджені мобвлізацією

Ти ж в ЗСУ ... )

Чого це не підтвердженя мобілізації ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 22:14

  Banderlog написав: та нічого народ не забуває. Черчіль говорив тоді те що хотів чути народ...
І зараз народ хоче того самого, тільки зара не час виборів)
ці казки про 80 процентів підтримки армовіру не підтверджені мобвлізацією і не підтвердяться виборами

Розказуй, що там твій кацапський піп тобі втирає?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

цікавий список знищених іранських генералів.
1. Командующий КСИР генерал-лейтенант Хоссейн Салами.
2. Начальник ГШ ВС генерал-лейтенант Мохаммад Хоссейн Багери.
3. Командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-лейтенант Голам Али Рашид.
4. Командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-лейтенант Голам Али Рашид, назначенный сразу после гибели Рашида.
5. Заместитель начальника оперативного отдела ГШ ВС бригадного генерала Мехди Раббани.
6. Заместитель начальника разведывательного отдела ГШ ВС генерал-майор Голамреза Мехраби.
7. Глава разведывательной организации КСИР генерал-майор Мохаммада Каземи.
8. Замглавы разведывательной организации КСИР генерал-майор Мохсен Багери.
9. Замглавы разведывательной организации КСИР бригадный генерал Хассан Мохакек.
10. Заместитель генерального инспектора Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Мохаммад Джафар Асади.
11. Представитель командующего в разведывательном организации КСИР генерал-майор Мохаммад Реза Насир Багбан.
12. Глава Управления Командующего КСИР бригадный генерал Масуд Шанеи,
13. Командующий ВКС КСИР Генерал-майор КСИР Амир Али Хаджизаде
14. Замкомандующего ВКС КСИР бригадный генерал Амир Пурджодаки.
15. Замначальника разведки ВКС КСИР бригадный генерал Хосров Хассани.
16. Командующий силами ПВО ВКС КСИР бригадный генерал Давуд Шейхян.
17. Командующий подразделения БПЛА ВКС КСИР бригадный генерал Мохаммад Бакер Тахерпур.
18. Командующий ВКС КСИР в Тегеране бригадный генерал Мансур Сафарпур.
19. Бригадный генерал Масуд Тайеб ВКС КСИР.
20. Бригадный генерал Джавад Джарсара ВКС КСИР.
21. Главы палестинского отдела 7-го корпуса «Аль-Кудс» КСИР бригадный генерал Мохаммад Саид Изади.
22. Командир «Подразделением 190» «Аль-Кудс» КСИР бригадный генерал Бехнам Шахриари.
23. Глава Организации оборонных инноваций и исследований (SPND) генерал-майор Амир Мозаффариния.
24. Командующий разведкой полувоенного ополчения «Басидж» КСИР бригадный генерал Мохаммад Таки Юсефванд.
25. Замкомандующего полувоенного ополчения «Басидж» КСИР социальным вопросам генерал Мейсам Ризванпур.
26. Начальник штаба КСИР в провинции Альборз бригадный генерал Сейед Моджтаба Моейнпур.
27. Замкомандующего КСИР в провинции Альборз бригадный генерал Моджтаба Карами.
28. Замкомандующего КСИР в провинции Альборз по социальным вопросам бригадный генерал Акбар Энаяти.
29. Начальник разведывательной организации полиции (SAFA) генерал Алиреза Лотфи.
30. Замначальника по МТО и поддержке юго-западного регионального штаба сухопутных войск бригадный генерал Аббас Нури.
unicdima
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