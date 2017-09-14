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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14236142371423814239
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 22:39

  unicdima написав:
  Banderlog написав: та нічого народ не забуває. Черчіль говорив тоді те що хотів чути народ...
І зараз народ хоче того самого, тільки зара не час виборів)
ці казки про 80 процентів підтримки армовіру не підтверджені мобвлізацією і не підтвердяться виборами

Розказуй, що там твій кацапський піп тобі втирає?
шо скоро ракети закінчаться. Нас візьмуть в нато. І нафта буде по 30 а росія розвалиться, бо міжнародна ізоляція а ще що нам дадуть абрамси і ф16 та тауруси і тоді ми будем пити каву в криму літом 2023р.. підожди це зара 2025 ? Ну то значить то саме буде тільки 2025, дату надо поміняти в прогнозі а так... то все норм хороша стратегія.
Чи мож не дуже?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 22:58

Саміт

Саміт, висновки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 22:59

))

Музыкальный концерт в честь "победы" Ирана, "вынудившего" Израиль пойти на прекращение огня, проходит в иранской столице... (С)
__________________
"Я сказала президенту Дональду Трампу и сказала на саммите, что такая же решимость, проявленная в отношении войны между Израилем и Ираном, должна быть проявлена и по двум другим соглашениям о прекращении огня – для Украины и для Газы", – сказала Мелони... (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 23:02

  detroytred написав:Музыкальный концерт в честь "победы" Ирана, "вынудившего" Израиль пойти на прекращение огня, проходит в иранской столице... (С)
ну а як інакше? Одбили агресію, сохранили владу, ядерну програму теж не факт що здали. Ні клаптика землі ірану не здали. Думаєте в нас буде більша перемога?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 23:15

  Banderlog написав:
  unicdima написав:
  Banderlog написав: та нічого народ не забуває. Черчіль говорив тоді те що хотів чути народ...
І зараз народ хоче того самого, тільки зара не час виборів)
ці казки про 80 процентів підтримки армовіру не підтверджені мобвлізацією і не підтвердяться виборами

Розказуй, що там твій кацапський піп тобі втирає?
шо скоро ракети закінчаться. Нас візьмуть в нато. І нафта буде по 30 а росія розвалиться, бо міжнародна ізоляція а ще що нам дадуть абрамси і ф16 та тауруси і тоді ми будем пити каву в криму літом 2023р.. підожди це зара 2025 ? Ну то значить то саме буде тільки 2025, дату надо поміняти в прогнозі а так... то все норм хороша стратегія.
Чи мож не дуже?

Це все збудиться тільки тоді, коли до лав ЗСУ вступить Песікіт, Василь-Рівне, Будівельник з його синами і чоловік та син Флер!

Що, що? Хтось десь вигукнув "Ніколи!!!" ?

Ну, ніколи, так ніколи))

Не хочете кави в Криму, то як хочете! :lol:
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  #<1 ... 14236142371423814239
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