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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 чер, 2025 22:39
unicdima написав: Banderlog написав:
та нічого народ не забуває. Черчіль говорив тоді те що хотів чути народ...
І зараз народ хоче того самого, тільки зара не час виборів)
ці казки про 80 процентів підтримки армовіру не підтверджені мобвлізацією і не підтвердяться виборами
Розказуй, що там твій кацапський піп тобі втирає?
шо скоро ракети закінчаться. Нас візьмуть в нато. І нафта буде по 30 а росія розвалиться, бо міжнародна ізоляція а ще що нам дадуть абрамси і ф16 та тауруси і тоді ми будем пити каву в криму літом 2023р.. підожди це зара 2025 ? Ну то значить то саме буде тільки 2025, дату надо поміняти в прогнозі а так... то все норм хороша стратегія.
Чи мож не дуже?
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Додано: Сер 25 чер, 2025 22:58
Саміт, висновки
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Додано: Сер 25 чер, 2025 22:59
Музыкальный концерт в честь "победы" Ирана, "вынудившего" Израиль пойти на прекращение огня, проходит в иранской столице... (С)
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"Я сказала президенту Дональду Трампу и сказала на саммите, что такая же решимость, проявленная в отношении войны между Израилем и Ираном, должна быть проявлена и по двум другим соглашениям о прекращении огня – для Украины и для Газы", – сказала Мелони... (С)
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Додано: Сер 25 чер, 2025 23:02
detroytred написав:
Музыкальный концерт в честь "победы" Ирана, "вынудившего" Израиль пойти на прекращение огня, проходит в иранской столице... (С)
ну а як інакше? Одбили агресію, сохранили владу, ядерну програму теж не факт що здали. Ні клаптика землі ірану не здали. Думаєте в нас буде більша перемога?
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Додано: Сер 25 чер, 2025 23:15
Banderlog написав: unicdima написав: Banderlog написав:
та нічого народ не забуває. Черчіль говорив тоді те що хотів чути народ...
І зараз народ хоче того самого, тільки зара не час виборів)
ці казки про 80 процентів підтримки армовіру не підтверджені мобвлізацією і не підтвердяться виборами
Розказуй, що там твій кацапський піп тобі втирає?
шо скоро ракети закінчаться. Нас візьмуть в нато. І нафта буде по 30 а росія розвалиться, бо міжнародна ізоляція а ще що нам дадуть абрамси і ф16 та тауруси і тоді ми будем пити каву в криму літом 2023р.. підожди це зара 2025 ? Ну то значить то саме буде тільки 2025, дату надо поміняти в прогнозі а так... то все норм хороша стратегія.
Чи мож не дуже?
Це все збудиться тільки тоді, коли до лав ЗСУ вступить Песікіт, Василь-Рівне, Будівельник з його синами і чоловік та син Флер!
Що, що? Хтось десь вигукнув "Ніколи!!!" ?
Ну, ніколи, так ніколи))
Не хочете кави в Криму, то як хочете!
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