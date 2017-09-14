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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14238142391424014241>
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 08:39

  Сибарит написав:
  flyman написав:Ми ще 2022 могли би надпотужну перемогу відсвяткувати, але ж кава в Криму завадила з кородонами 91.

Но в Ирпене я недавно кофе пил...

а (гей)парад?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 08:41

  flyman написав:Ми ще 2022 могли би надпотужну перемогу відсвяткувати, але ж кава в Криму завадила з кородонами 91.

*Я в Лайнос ніколи))) не сяду* (с)
Тільки в Ферарі.

А також:
- синиця в руках чи лелека в небі
- бабця у розбитого корита.

Але є і:
- борітеся і поборете
- хто не ризикує, той не п'є шампанського
- не купив білета, не виграєш джек-пот.

Справа смаків...
Люди в суспільстві різні. Самі різні.
А рішення одне для всіх загальне.

Похід за Ферарі, який скінчиться Лайносом при сплаті розміру, як за Ферарі..., то трагікомедія.
Але.
Колещатко ще крутиться, шарік ще не зупинився.
Тож віримо! .... Звісно ж в ЗСУ!...
Оглядаючись на партнерів та святого Трампонія.
Все ж таки піруєти Рютте таки ознака могутності, якби не було це смішно і на думку не спадала казка про голого короля.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 08:46

  detroytred написав:Музыкальный концерт в честь "победы" Ирана, "вынудившего" Израиль пойти на прекращение огня, проходит в иранской столице... (С)
__________________
"Я сказала президенту Дональду Трампу и сказала на саммите, что такая же решимость, проявленная в отношении войны между Израилем и Ираном, должна быть проявлена и по двум другим соглашениям о прекращении огня – для Украины и для Газы", – сказала Мелони... (С)

Іранці такі ж кончені та брехливі як русскіє, як і для русскіх для них вбивство цивільних в Ізраїлі це перемога.
Такого успіху як в ізраїльтян не мала жодна армія світу. Я вангував, що Трамп полізе спасати іранський режим, так і вийшло. Думаю це було на прохання його друга путіна.
Мелоні як завжди показала дивну тупість і любов європейців до терористів.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 08:53

  Сибарит написав:
  flyman написав:Ми ще 2022 могли би надпотужну перемогу відсвяткувати, але ж кава в Криму завадила з кородонами 91.

Но в Ирпене я недавно кофе пил...

Наполеон в мацкві каву переможну пив і це не завадило потім пити місцевим.

Імхо. ? Як версія:
Може оцей похід московитів аналог отого походу хфранцузів.
Чим далі зайшли ... тим більше-скоріше б програли.
Повторюсь - це так, думка зі стелі спала.

А так контрольована довга війна, під яку підвлаштувуються обидві сторони. І Захід, і глобПівдень. Усі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 09:00

  unicdima написав: Я вангував, що Трамп полізе спасати іранський режим, так і вийшло. Думаю це було на прохання його друга путіна.

Один експерт більше року тому чітко прогнозував, що США відвернуться від Ізраїлю, зроблять ставку на близькосхідні монархії. Ще до появи Трампа на небосклоні.
Також в нього пояснення чому рфія насправді з Ізраїлем, а не Іраном. Історично і зараз.

До речі, в руцьких (тобто їх рус подоляк сумський) зараз оцю перемогу Ізраїлю так і визначають великою перемогою. І вказують, що Іран отримав велику поразку.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 26 чер, 2025 09:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 09:09

  detroytred написав:
  unicdima написав: Я вангував, що Трамп полізе спасати іранський режим, так і вийшло. Думаю це було на прохання його друга путіна.

Один експерт більше року тому чітко прогнозував, що США відвернуться від Ізраїлю, зроблять ставку на близькосхідні монархії. Ще до появи Трампа на небосклоні.
Також в нього пояснення чому рфія насправді з Ізраїлем, а не Іраном. Історично і зараз.

якщо це називається "відвернувся від Ізраїля", то в нього з Європою вже 4а світова палками, а якби відбомбив бункерного в бункері протибункерними бомбами і подавив ПВО на від Крулевця до Владивостока, то би тут писали "це любя, брачні ігри з медведем"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 26 чер, 2025 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 09:09

  detroytred написав:Може оцей похід московитів аналог отого походу хфранцузів.
Чим далі зайшли ... тим більше-скоріше б програли.

Повторюсь - це так, думка зі стелі спала.

Или, если бы сразу не пошли так далеко, сейчас были бы значительно дальше.
История не терпит сослагательного наклонения, но стратегия первоначального отступления с целью растянуть обозы нападающего является стандартом де-факто уже тысячелетия. Так что не совсем с потолка идея.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 09:16

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Може оцей похід московитів аналог отого походу хфранцузів.
Чим далі зайшли ... тим більше-скоріше б програли.

Повторюсь - це так, думка зі стелі спала.

Или, если бы сразу не пошли так далеко, сейчас были бы значительно дальше.
История не терпит сослагательного наклонения, но стратегия первоначального отступления с целью растянуть обозы нападающего является стандартом де-факто уже тысячелетия. Так что не совсем с потолка идея.

А якби спалили дотла Київ і відступили до Варшави, то вже би армія народів об"єднаної Європи звільняла Чукотку від орків

А Митець вже би складав:

"А що вуйку недаремно
Київ спалений пожежом
Воркам від"ємно наступили
Були люди в наш час
Не те що зумери тепер
Богатирі потужні турбо
"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 26 чер, 2025 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 09:16

  flyman написав:
  detroytred написав:
  unicdima написав: Я вангував, що Трамп полізе спасати іранський режим, так і вийшло. Думаю це було на прохання його друга путіна.

Один експерт більше року тому чітко прогнозував, що США відвернуться від Ізраїлю, зроблять ставку на близькосхідні монархії. Ще до появи Трампа на небосклоні.
Також в нього пояснення чому рфія насправді з Ізраїлем, а не Іраном. Історично і зараз.

якщо це називається "відвернувся від Ізраїля", то в нього з Європою вже 4а світова палками, а якби відбомбив бункерного в бункері протибункерними бомбами і подавив ПВО на від Крулевця до Владивостока, то би тут писали "це любя, брачні ігри з медведем"

Так Натаньяху з трусів вискакував, вимагаючи продовження до перемоги.
А отримав півруки.

Штати відвернулися, але не пішли від Ізраїлю. Мова про тільки початок.
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 09:21

  flyman написав:А якби спалили дотла Київ і відступили до Варшави, то вже би армія народів об"єднаної Європи звільняла Чукотку від орків

Та це вже щось намудровано.
Прямування в бік Варшави після спалення за собою.
Після спалення гоу взад, а не вперед.
detroytred
 
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