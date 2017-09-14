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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 чер, 2025 10:44
tumos написав: ЛАД написав: tumos написав:
............
Проект не читал. Из того что написано, то похоже на кидок всех военпенсов. Нынешних и будущих. Те, кто уйдут потом, также не будут иметь право на перерасчет пенсии. Только на индексацию. Их современные большие оклады, служившие базой для расчета пенсии, сожрет инфляция. Что касается индексации, там тоже ограничения. Максимальный размер индексации не более 1500 грн и максимальный размер пенсии не более нескольких чего-то там. Кто желает, то сам найдет чего.
Для гражданских пенсий, насколько знаю, перерасчёта пенсий нет и никогда не было. Только индексация.
Результат - у моего приятеля-ровесника пенсия при уходе в 1961 начислена 1800 грн. При курсе 8 это было 225 долл. Немного, но в то время это было заметно выше средней и, в общем, относительно прилично.
Сейчас, даже с доплатой 300 грн за возраст, у него 5200, что уже ниже средней и составляет 125 долл. Почти в 2 раза ниже. Пересчитывать с учётом инфляции не буду и чего стоят эти деньги сегодня, сами понимаете.
У меня нет интереса вникать в тему гражданских пенсий, поэтому ответ будет скорее интуитивным, возможно ошибочным. В настоящее время, когда мы говорим об индексации пенсий военпенсам, то речь идет об инфляционной индексации. Если мы говорим об перерасчете пенсий военпенсам по действующему законодательству, то речь идет о примененииив расчете современных величин составляющих денежное содержание. Могу предположить, что индексация для гражданских есть в некоторм смысле аналог перерасчета военпенсам. Там тоже берут какие-то значения за последние несколько лет
и подставляют в формулу. Думаю, что индексация на инфляцию как отдельная опция также предусмотрена для гражданских. Для работающих гражданских пенсионеров также предусмотрен перерасчет пенсии исходя из новых данных. Тенденция уменьшения получаемой пенсии в долларовом эквиваленте одинаковая, что для военпенсов, что для гражданских.
Не так.
Для гражданских пенсий есть только
индексация на инфляцию.
Для работающих пенсионеров, естественно, перерасчёт производится исходя из сегодняшних зарплат.
Не очень понимаю, почему разница с военными пенсиями.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 26 чер, 2025 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 10:53
Всі памятають початок фільму Термінатор 2, де на руїнах міста літаючі роботи полюють за залишками тих хто вижив?
Так от Берлінська прогнозує подібне вже у 2026 році: тисячі дронів над містами в режимі постійного полювання.
І чомусь вона собі нафантазувала що місцева влада замість бруківки і клумб внєзапно озаботиться цим питанням
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Додано: Чет 26 чер, 2025 11:14
ЛАД написав: tumos написав:
............
Проект не читал. Из того что написано, то похоже на кидок всех военпенсов. Нынешних и будущих. Те, кто уйдут потом, также не будут иметь право на перерасчет пенсии. Только на индексацию. Их современные большие оклады, служившие базой для расчета пенсии, сожрет инфляция. Что касается индексации, там тоже ограничения. Максимальный размер индексации не более 1500 грн и максимальный размер пенсии не более нескольких чего-то там. Кто желает, то сам найдет чего.
Для гражданских пенсий, насколько знаю, перерасчёта пенсий нет и никогда не было. Только индексация.
Результат - у моего приятеля-ровесника пенсия при уходе в 1961 начислена 1800 грн. При курсе 8 это было 225 долл. Немного, но в то время это было заметно выше средней и, в общем, относительно прилично.
Сейчас, даже с доплатой 300 грн за возраст, у него 5200, что уже ниже средней и составляет 125 долл. Почти в 2 раза ниже. Пересчитывать с учётом инфляции не буду и чего стоят эти деньги сегодня, сами понимаете.
А що ви мали на увазі "при уходє в 1961"?
Він на пенсію вийшов в 1961? Скільки ж йому років?
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Додано: Чет 26 чер, 2025 11:30
Faceless написав: ЛАД написав: tumos написав:
............
Проект не читал. Из того что написано, то похоже на кидок всех военпенсов. Нынешних и будущих. Те, кто уйдут потом, также не будут иметь право на перерасчет пенсии. Только на индексацию. Их современные большие оклады, служившие базой для расчета пенсии, сожрет инфляция. Что касается индексации, там тоже ограничения. Максимальный размер индексации не более 1500 грн и максимальный размер пенсии не более нескольких чего-то там. Кто желает, то сам найдет чего.
Для гражданских пенсий, насколько знаю, перерасчёта пенсий нет и никогда не было. Только индексация.
Результат - у моего приятеля-ровесника пенсия при уходе в 1961 начислена 1800 грн. При курсе 8 это было 225 долл. Немного, но в то время это было заметно выше средней и, в общем, относительно прилично.
Сейчас, даже с доплатой 300 грн за возраст, у него 5200, что уже ниже средней и составляет 125 долл. Почти в 2 раза ниже. Пересчитывать с учётом инфляции не буду и чего стоят эти деньги сегодня, сами понимаете.
А що ви мали на увазі "при уходє в 1961"?
Він на пенсію вийшов в 1961? Скільки ж йому років?
То год рождения.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 11:34
Faceless написав: ЛАД написав: tumos написав:
............
Проект не читал. Из того что написано, то похоже на кидок всех военпенсов. Нынешних и будущих. Те, кто уйдут потом, также не будут иметь право на перерасчет пенсии. Только на индексацию. Их современные большие оклады, служившие базой для расчета пенсии, сожрет инфляция. Что касается индексации, там тоже ограничения. Максимальный размер индексации не более 1500 грн и максимальный размер пенсии не более нескольких чего-то там. Кто желает, то сам найдет чего.
Для гражданских пенсий, насколько знаю, перерасчёта пенсий нет и никогда не было. Только индексация.
Результат - у моего приятеля-ровесника пенсия при уходе в 1961 начислена 1800 грн. При курсе 8 это было 225 долл. Немного, но в то время это было заметно выше средней и, в общем, относительно прилично.
Сейчас, даже с доплатой 300 грн за возраст, у него 5200, что уже ниже средней и составляет 125 долл. Почти в 2 раза ниже. Пересчитывать с учётом инфляции не буду и чего стоят эти деньги сегодня, сами понимаете.
А що ви мали на увазі "при уходє в 1961"?
Він на пенсію вийшов в 1961? Скільки ж йому років?
Очепятка по Фрейду.
В 61 год в 2011. Смешал дату рождения и возраст выхода на пенсию.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 11:41
Letusrock написав:
Один товариш-експерт настрочив цілу простиню про те що "українцям треба по максимуму зариватись в землю". По принципу що в землю має бути більше поверхів ніж вверх)).
Тільки от де взяти на це трильярди баксів він не сказав
щоб там і бути похованим? зариємося в землю - будуть бомби а не шахеди.
запорука миру - це власна армія яка може дати у відповідь ляща добрячого.
а оці всі пози захисту - з рубрики просто перестати стріляти.
якщо ворог думає що йому у відповідь нічого не буде - то агресія забезпечена.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 11:43
Schmit
хароших навостєй у меня для вас нєт.
Аде і того що в заголовках написано там теж нема. Просто готуєш нам тут «наєбалово у власному соку».
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Додано: Чет 26 чер, 2025 11:44
ЛАД написав:
Не так.
Для гражданских пенсий есть только
индексация на инфляцию.
Утверждение категоричное. Не могу понять оно основано на уровне законодательства или фактического состояния дел (законодательно предусмотрено, но механизм не включается). Сомневаюсь, что в законодательстве не предусмотрен алгоритм актуализации гражданской пенсии, Например, привязка к увеличению официальной средней заработной платы. Или по какому-то другому критерию.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 11:51
Флер, когда там уже раша рухнет? На следующей неделе или через?
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Додано: Чет 26 чер, 2025 11:54
sergey_stasyuk555 написав: Прохожий написав:
завоняло старыми нарративами
"бизнес на крови"
"свинарчуки и вот это вот все"
"просто перестать стрелять"
"мир в глазах"
ці як ви виразились "наративи" - взагалі то нашого потужного і небритого президента.
як швидко наш "мудрий нарот" все забуває...
Ну да.
Он же на этих лозунгах и пришёл. Ещё так сказал военному, грит "я шо лох"?
И на колени ставал перед путиным. Говорил, что ни один кусок земли не стоит ни одной жизни
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