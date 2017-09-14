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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 чер, 2025 12:14
Лише 5 хвилин - з 15.00 по 20.00
Чітко по полицях про визначну роль управлінців.
Як ефективно застосувати підрозділ-частину - рішення приймає управлінець. Як краще дрона - рядовий..
На перехід до іншої рівня армії (роботизацію..., як в 3ОШБ) потрібно 2 млрд. долл, нехай 3 млрд.
Ці гроші можна знайти, навіть лише перенаправленням у вже імєющєйся структурі вбюджету.
Рішення виключно в руках управлінців.
Але ... рішення поки в напрямку збереження стану і виплат 15 млн. загиблим.
Вояк каже про воювати ще 2030 року...
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detroytred
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Додано: Чет 26 чер, 2025 12:23
tumos написав: ЛАД написав:
Не так.
Для гражданских пенсий есть только
индексация на инфляцию.
Утверждение категоричное. Не могу понять оно основано на уровне законодательства или фактического состояния дел (законодательно предусмотрено, но механизм не включается). Сомневаюсь, что в законодательстве не предусмотрен алгоритм актуализации гражданской пенсии, Например, привязка к увеличению официальной средней заработной платы. Или по какому-то другому критерию.
Ручаться не буду, но никогда о таком не слышал.
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ЛАД
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Додано: Чет 26 чер, 2025 12:32
ЛАД написав: tumos написав: ЛАД написав:
Не так.
Для гражданских пенсий есть только
индексация на инфляцию.
Утверждение категоричное. Не могу понять оно основано на уровне законодательства или фактического состояния дел (законодательно предусмотрено, но механизм не включается). Сомневаюсь, что в законодательстве не предусмотрен алгоритм актуализации гражданской пенсии, Например, привязка к увеличению официальной средней заработной платы
. Или по какому-то другому критерию.
Ручаться не буду, но никогда о таком не слышал.
вродь с 2019 года такое. но называют по разному. кто пересчетом кто индексацией.
ежегодно должны проводить.
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tester3373
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Додано: Чет 26 чер, 2025 12:45
tester3373 написав: ЛАД написав: tumos написав:
......
Утверждение категоричное. Не могу понять оно основано на уровне законодательства или фактического состояния дел (законодательно предусмотрено, но механизм не включается). Сомневаюсь, что в законодательстве не предусмотрен алгоритм актуализации гражданской пенсии, Например, привязка к увеличению официальной средней заработной платы
. Или по какому-то другому критерию.
Ручаться не буду, но никогда о таком не слышал.
вродь с 2019 года такое. но называют по разному. кто пересчетом кто индексацией.
ежегодно должны проводить.
Ежегодно и проводят - индексацию на инфляцию.
И было и до 2019.
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ЛАД
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Додано: Чет 26 чер, 2025 12:51
Hotab написав:Schmit
хароших навостєй у меня для вас нєт.
Аде і того що в заголовках написано там теж нема. Просто готуєш нам тут «наєбалово у власному соку».
В першому відео "Купянск: враг у ворот", у другому "ЗСУ відступили на кількох напрямках". Дивлюсь на карту Діпстейт - ну дійсно то всьо «наєбалово у власному соку». Отріцатєльно перемагаємо щодня.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 13:27
detroytred написав: flyman написав:
Ми ще 2022 могли би надпотужну перемогу відсвяткувати, але ж кава в Криму завадила з кородонами 91.
*Я в Лайнос ніколи))) не сяду* (с)
Тільки в Ферарі.
в 1940м Франция села в ланос )
и к чему это привело?
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Додано: Чет 26 чер, 2025 13:27
Schmit написав: Hotab написав:Schmit
хароших навостєй у меня для вас нєт.
Аде і того що в заголовках написано там теж нема. Просто готуєш нам тут «наєбалово у власному соку».
В першому відео "Купянск: враг у ворот", у другому "ЗСУ відступили на кількох напрямках". Дивлюсь на карту Діпстейт - ну дійсно то всьо «наєбалово у власному соку». Отріцатєльно перемагаємо щодня.
Діпстейт, кажуть, має затримку від кількох днів до кількох місяців "для уникнення фейків"
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Додано: Чет 26 чер, 2025 13:35
Прохожий написав: detroytred написав: flyman написав:
Ми ще 2022 могли би надпотужну перемогу відсвяткувати, але ж кава в Криму завадила з кородонами 91.
*Я в Лайнос ніколи))) не сяду* (с)
Тільки в Ферарі.
в 1940м Франция села в ланос )
и к чему это привело?
Парагвай захотів Ферарі у 1864. І де Франція, і де Парагвай?
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Додано: Чет 26 чер, 2025 13:48
detroytred написав: unicdima написав:
Я вангував, що Трамп полізе спасати іранський режим, так і вийшло. Думаю це було на прохання його друга путіна.
Один експерт більше року тому чітко прогнозував, що США відвернуться від Ізраїлю, зроблять ставку на близькосхідні монархії. Ще до появи Трампа на небосклоні.
Також в нього пояснення чому рфія насправді з Ізраїлем, а не Іраном. Історично і зараз.
До речі, в руцьких (тобто їх рус подоляк сумський) зараз оцю перемогу Ізраїлю так і визначають великою перемогою. І вказують, що Іран отримав велику поразку.
Бугага, росія виявляється з Ізраїлем
це який іксперд таке сказав?
Мало хто на росії вважає це поразкою Ірану, хоча там варіантів інших нема.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 13:54
ЛАД написав: tester3373 написав:
вродь с 2019 года такое. но называют по разному. кто пересчетом кто индексацией.
ежегодно должны проводить.
Ежегодно и проводят - индексацию на инфляцию.
И было и до 2019.
гуглонуть было сложно? проще написать сразу что такого нет?2. Для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.
{Абзац перший частини другої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2040-IX від 15.02.2022 - застосовується з 1 березня 2022 року}
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, передбачений абзацом другим цієї частини, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
Розмір та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням мінімального розміру збільшення, визначеного абзацом другим цієї частини.
{Абзац четвертий частини другої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2040-IX від 15.02.2022 - застосовується з 1 березня 2022 року}
{Частина друга статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2505-IV від 25.03.2005, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3668-VI від 08.07.2011, № 5462-VI від 16.10.2012, № 231-VII від 14.05.2013; в редакції Законів № 1774-VIII від 06.12.2016, № 2148-VIII від 03.10.2017}
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tester3373
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