в 1940м Франция села в ланос )
и к чему это привело?
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Додано: Чет 26 чер, 2025 13:27
Додано: Чет 26 чер, 2025 13:27
Schmit
Діпстейт, кажуть, має затримку від кількох днів до кількох місяців "для уникнення фейків"
Додано: Чет 26 чер, 2025 13:35
Парагвай захотів Ферарі у 1864. І де Франція, і де Парагвай?
Додано: Чет 26 чер, 2025 13:48
Бугага, росія виявляється з Ізраїлем це який іксперд таке сказав?
Мало хто на росії вважає це поразкою Ірану, хоча там варіантів інших нема.
Додано: Чет 26 чер, 2025 13:54
гуглонуть было сложно? проще написать сразу что такого нет?
2. Для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.
{Абзац перший частини другої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2040-IX від 15.02.2022 - застосовується з 1 березня 2022 року}
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, передбачений абзацом другим цієї частини, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
Розмір та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням мінімального розміру збільшення, визначеного абзацом другим цієї частини.
{Абзац четвертий частини другої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2040-IX від 15.02.2022 - застосовується з 1 березня 2022 року}
{Частина друга статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2505-IV від 25.03.2005, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3668-VI від 08.07.2011, № 5462-VI від 16.10.2012, № 231-VII від 14.05.2013; в редакції Законів № 1774-VIII від 06.12.2016, № 2148-VIII від 03.10.2017}
Додано: Чет 26 чер, 2025 13:56
они нашли кто вместо них положил миллионы жизней
Додано: Чет 26 чер, 2025 14:00
Подоляка, бувший сумчанин. По суті рупор хремля (оскільки бути запрошеним на знаковий в оркії заходи з пу на чолі обирають тільки обраних). Цитата:
*12-дневная война на Ближнем Востоке: надеюсь Иран сделает нужные выводы из своего поражения...
Несмотря на то, что в Иране объявлено о победе, итог войны очевиден и однозначен. Иран потерпел в данном столкновении сокрушительное поражение. Но у него еще есть шанс все исправить.
Правда это потребует от него многолетних усилий и настоящей модернизации. Готов ли на это режим аятол? Лично я не уверен. Но другого пути для самосохранения у него нет. * (С)
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Стосовно ж рф-Ізраїль, то непідтримка рфією свого союзника (а не партнера) Ірану в такій ситуації є підтримкою нею Ізраїлю.
Додано: Чет 26 чер, 2025 14:13
Небажання мобілізуватись чи йти добровольцем лише підтверджує небажання/страх воювати, а не рівень підтримки влади. Малювальників червоних ліній багато, а втілювачів у життя - десь нуль, тому Зеленського і підтримують усі ті, кого він йти на фронт не примушує. У словах Зеленського немає чогось, щоб не підтримувати, якщо не ти особисто маєш за це воювати. Скільки там у нього підтримки згідно соцопитувань - 65%? Десь, мабуть, так і є. 65% від участі у війні звільнені, хоча і мають свої забаганки щодо закінчення війни, і Зеленський для них - запорука цьому. Є, є в нього електорат.
Додано: Чет 26 чер, 2025 14:17
Я знав, що з себе представляє Підоряка коли ти ще й не чув за такого Цей банний експерт облажався у всіх своїх вангуваннях на початку війни, але так як він знайшов те, що хотіли чути русскіє то він отримав велику аудиторію.
А яку підтримку від росії ти чекав, російські ВКС в Ірані? Саме росія і надавила на Трампа, щоб він зупинив знищення іранського ВПК і режиму. Росія і русскіє завжди були і будуть ворогом Ізраїлю.
Додано: Чет 26 чер, 2025 14:28
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