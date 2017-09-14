RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1424014241142421424314244>
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 13:27

  detroytred написав:
  flyman написав:Ми ще 2022 могли би надпотужну перемогу відсвяткувати, але ж кава в Криму завадила з кородонами 91.

*Я в Лайнос ніколи))) не сяду* (с)
Тільки в Ферарі.


в 1940м Франция села в ланос )
и к чему это привело?
Прохожий
 
Повідомлень: 14113
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 13:27

Schmit
Діпстейт, кажуть, має затримку від кількох днів до кількох місяців "для уникнення фейків"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39880
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2839 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 13:35

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:Ми ще 2022 могли би надпотужну перемогу відсвяткувати, але ж кава в Криму завадила з кородонами 91.

*Я в Лайнос ніколи))) не сяду* (с)
Тільки в Ферарі.


в 1940м Франция села в ланос )
и к чему это привело?

Парагвай захотів Ферарі у 1864. І де Франція, і де Парагвай?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39880
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2839 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 13:48

  detroytred написав:
  unicdima написав: Я вангував, що Трамп полізе спасати іранський режим, так і вийшло. Думаю це було на прохання його друга путіна.

Один експерт більше року тому чітко прогнозував, що США відвернуться від Ізраїлю, зроблять ставку на близькосхідні монархії. Ще до появи Трампа на небосклоні.
Також в нього пояснення чому рфія насправді з Ізраїлем, а не Іраном. Історично і зараз.

До речі, в руцьких (тобто їх рус подоляк сумський) зараз оцю перемогу Ізраїлю так і визначають великою перемогою. І вказують, що Іран отримав велику поразку.

Бугага, росія виявляється з Ізраїлем :D це який іксперд таке сказав?
Мало хто на росії вважає це поразкою Ірану, хоча там варіантів інших нема.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2929
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 13:54

  ЛАД написав:
  tester3373 написав:вродь с 2019 года такое. но называют по разному. кто пересчетом кто индексацией.
ежегодно должны проводить.
Ежегодно и проводят - индексацию на инфляцию.
И было и до 2019.


гуглонуть было сложно? проще написать сразу что такого нет?

2. Для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

{Абзац перший частини другої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2040-IX від 15.02.2022 - застосовується з 1 березня 2022 року}

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, передбачений абзацом другим цієї частини, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Розмір та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням мінімального розміру збільшення, визначеного абзацом другим цієї частини.

{Абзац четвертий частини другої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2040-IX від 15.02.2022 - застосовується з 1 березня 2022 року}

{Частина друга статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2505-IV від 25.03.2005, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3668-VI від 08.07.2011, № 5462-VI від 16.10.2012, № 231-VII від 14.05.2013; в редакції Законів № 1774-VIII від 06.12.2016, № 2148-VIII від 03.10.2017}
tester3373
 
Повідомлень: 118
З нами з: 09.02.25
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 13:56

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:Ми ще 2022 могли би надпотужну перемогу відсвяткувати, але ж кава в Криму завадила з кородонами 91.

*Я в Лайнос ніколи))) не сяду* (с)
Тільки в Ферарі.


в 1940м Франция села в ланос )
и к чему это привело?


они нашли кто вместо них положил миллионы жизней
tester3373
 
Повідомлень: 118
З нами з: 09.02.25
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 14:00

  unicdima написав:Мало хто на росії вважає це поразкою Ірану, хоча там варіантів інших нема.


Подоляка, бувший сумчанин. По суті рупор хремля (оскільки бути запрошеним на знаковий в оркії заходи з пу на чолі обирають тільки обраних). Цитата:
*12-дневная война на Ближнем Востоке: надеюсь Иран сделает нужные выводы из своего поражения...

Несмотря на то, что в Иране объявлено о победе, итог войны очевиден и однозначен. Иран потерпел в данном столкновении сокрушительное поражение. Но у него еще есть шанс все исправить.

Правда это потребует от него многолетних усилий и настоящей модернизации. Готов ли на это режим аятол? Лично я не уверен. Но другого пути для самосохранения у него нет. * (С)
______________________
Стосовно ж рф-Ізраїль, то непідтримка рфією свого союзника (а не партнера) Ірану в такій ситуації є підтримкою нею Ізраїлю.
detroytred
 
Повідомлень: 24691
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 14:13

  Banderlog написав: ці казки про 80 процентів підтримки армовіру не підтверджені мобвлізацією і не підтвердяться виборами

Небажання мобілізуватись чи йти добровольцем лише підтверджує небажання/страх воювати, а не рівень підтримки влади. Малювальників червоних ліній багато, а втілювачів у життя - десь нуль, тому Зеленського і підтримують усі ті, кого він йти на фронт не примушує. У словах Зеленського немає чогось, щоб не підтримувати, якщо не ти особисто маєш за це воювати. Скільки там у нього підтримки згідно соцопитувань - 65%? Десь, мабуть, так і є. 65% від участі у війні звільнені, хоча і мають свої забаганки щодо закінчення війни, і Зеленський для них - запорука цьому. Є, є в нього електорат.
АндрейМ
 
Повідомлень: 519
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 14:17

  detroytred написав:
  unicdima написав:Мало хто на росії вважає це поразкою Ірану, хоча там варіантів інших нема.


Подоляка, бувший сумчанин. По суті рупор хремля (оскільки бути запрошеним на знаковий в оркії заходи з пу на чолі обирають тільки обраних). Цитата:
*12-дневная война на Ближнем Востоке: надеюсь Иран сделает нужные выводы из своего поражения...

Несмотря на то, что в Иране объявлено о победе, итог войны очевиден и однозначен. Иран потерпел в данном столкновении сокрушительное поражение. Но у него еще есть шанс все исправить.

Правда это потребует от него многолетних усилий и настоящей модернизации. Готов ли на это режим аятол? Лично я не уверен. Но другого пути для самосохранения у него нет. * (С)
______________________
Стосовно ж рф-Ізраїль, то непідтримка рфією свого союзника (а не партнера) Ірану в такій ситуації є підтримкою нею Ізраїлю.

Я знав, що з себе представляє Підоряка коли ти ще й не чув за такого :D Цей банний експерт облажався у всіх своїх вангуваннях на початку війни, але так як він знайшов те, що хотіли чути русскіє то він отримав велику аудиторію.
А яку підтримку від росії ти чекав, російські ВКС в Ірані? :D Саме росія і надавила на Трампа, щоб він зупинив знищення іранського ВПК і режиму. Росія і русскіє завжди були і будуть ворогом Ізраїлю.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2929
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 14:28

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:Ми ще 2022 могли би надпотужну перемогу відсвяткувати, але ж кава в Криму завадила з кородонами 91.

*Я в Лайнос ніколи))) не сяду* (с)
Тільки в Ферарі.


в 1940м Франция села в ланос )
и к чему это привело?

К сценарию фильма "Большая прогулка"
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5181
З нами з: 16.06.15
Подякував: 292 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1424014241142421424314244>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 103117
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 281784
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 940462
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8936)
26.06.2025 15:39
Юнекс Банк (1511)
26.06.2025 15:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.