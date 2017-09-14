Banderlog написав: ці казки про 80 процентів підтримки армовіру не підтверджені мобвлізацією і не підтвердяться виборами
Небажання мобілізуватись чи йти добровольцем лише підтверджує небажання/страх воювати, а не рівень підтримки влади. Малювальників червоних ліній багато, а втілювачів у життя - десь нуль, тому Зеленського і підтримують усі ті, кого він йти на фронт не примушує. У словах Зеленського немає чогось, щоб не підтримувати, якщо не ти особисто маєш за це воювати. Скільки там у нього підтримки згідно соцопитувань - 65%? Десь, мабуть, так і є. 65% від участі у війні звільнені, хоча і мають свої забаганки щодо закінчення війни, і Зеленський для них - запорука цьому. Є, є в нього електорат.
однако тренд наліцо, ще трохи покращень переговорних позицій і, навіть відосіки падаючого кримського моста, збитих зірок з башень Кремля, палаючих курантів не врятують рейтинг
Banderlog написав: ці казки про 80 процентів підтримки армовіру не підтверджені мобвлізацією і не підтвердяться виборами
Небажання мобілізуватись чи йти добровольцем лише підтверджує небажання/страх воювати, а не рівень підтримки влади. Малювальників червоних ліній багато, а втілювачів у життя - десь нуль, тому Зеленського і підтримують усі ті, кого він йти на фронт не примушує. У словах Зеленського немає чогось, щоб не підтримувати, якщо не ти особисто маєш за це воювати. Скільки там у нього підтримки згідно соцопитувань - 65%? Десь, мабуть, так і є. 65% від участі у війні звільнені, хоча і мають свої забаганки щодо закінчення війни, і Зеленський для них - запорука цьому. Є, є в нього електорат.
андрій звиняйте за інтимне питання. Ви самі яким способом порішали? Навчаєтесь десь? Догляд за жінкою інвалідом? Фіктивна інваліднісьть бронь на підприємстві? Ви ж розумієте що ця бумажка не залізний захист на все життя. Візьмем варіант догляд за кицею, завтра можуть розширити родичів яких має не бути щоб офорляти догляд на вас, завтра на комісії можуть не признати жінку потребуючою догляду, зрештою вона може рішити внєзапно, що ви не пара і любві не було. Або можете попасти в руки якомусь бусифікатору який чи з меркантильних причин щоб його самого на фронт не взяли чи з ідейних порве ваші доки прямо в бусі і скаже, що їх не було. Залізного захисту не має ніхто, правила міняються, ну і сам гарант це Джокер якщо вибирати його масть в картах.
Banderlog написав: Ви самі яким способом порішали? Навчаєтесь десь? Догляд за жінкою інвалідом? Фіктивна інваліднісьть бронь на підприємстві? Ви ж розумієте що ця бумажка не залізний захист на все життя. Візьмем варіант догляд за кицею, завтра можуть розширити родичів яких має не бути щоб офорляти догляд на вас, завтра на комісії можуть не признати жінку потребуючою догляду, зрештою вона може рішити внєзапно, що ви не пара і любві не було. Або можете попасти в руки якомусь бусифікатору який чи з меркантильних причин щоб його самого на фронт не взяли чи з ідейних порве ваші доки прямо в бусі і скаже, що їх не було. Залізного захисту не має ніхто, правила міняються, ну і сам гарант це Джокер якщо вибирати його масть в картах.
І що, це має вплив на бажання/небажання? Зміна якогось з пунктів, додає бали до мотивації? Розіб"є умвоний хотаб сім"ю умовному долярчику, і долярчика появиться бажання відсвічувати в тепліку в окопі? Може би Бандерлог спочатку за свою сім"ю переживвав.
detroytred написав:*Я в Лайнос ніколи))) не сяду* (с) Тільки в Ферарі.
в 1940м Франция села в ланос ) и к чему это привело?
они нашли кто вместо них положил миллионы жизней
в точку. Аналогічний приклад я приводив щодо Чехословаччини (що їм пощастило уникнути самотньої битви до останньої верби), так місцеві турбопатріоти волали на всю округу. Зараз теж скажуть що французи з німцями мали інтимно вдвох вбивати один одного 100 років і не впутувати решту світу
Суд повернув родичу російського генерала Капашина арештовані прикраси і золоті монети
Правоохоронці закрили дві кримінальні справи проти експосадовця міської ради Полтави та обласного казначейств Ігоря Вериги, а суд повернув йому вилучені коштовності і елітний алкоголь. Про це пише видання “Полтавщина”.
16 та 17 червня Шевченківський районний суд Полтави задовольнив два клопотання адвоката та скасував арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку в листопаді 2024 року у помешканні Ігоря Вериги. Слідчий суддя дійшов висновку, що подальше утримання вилучених речей не має юридичних підстав оскільки кримінальне провадження по справі закрите.
Веризі мають повернути десятки золотих прикрас, годинники, пам’ятні монети, срібні вироби, елітний алкоголь.
Тепер розглядається лише справа за недекларування 95 млн грн, за що ексчиновник скоріш за все отримає штраф, пише видання.
Ігор Верига — колишній посадовець Полтавської міської ради та обласного казначейства, який задекларував 2,6 млрд грн за 2023 рік. Після того, як журналісти звернули увагу на ці статки, Веригу звільнили з Головного управління Державної казначейської служби у Полтавській області. Податківці з’ясували, що за останні 26 років його дохід разом із доходами батьків був меншим за вказаний спадок. Після звільнення майже вся ця сума зникла з його декларації — залишилося лише близько 100 млн грн.
Ігор Верига є братом полтавського бізнесмена Лева Вериги — зятя російського генерала Валерія Капашина та власника щонайменше чотирьох фірм і двох десятків об’єктів нерухомості.
ЗІ хто інвалід після захисту держави а хто і при здоров’ї і при лярдах. ну такоє.
tester3373 написав:вродь с 2019 года такое. но называют по разному. кто пересчетом кто индексацией. ежегодно должны проводить.
Ежегодно и проводят - индексацию на инфляцию. И было и до 2019.
гуглонуть было сложно? проще написать сразу что такого нет? .....
гуглонуть не сложно. Но стоило бы ещё и разобраться. Насколько знаю, зарплата входит в формулу расчёта пенсии просто как множитель. Т.е. пенсия растёт пропорционально зарплате. По данным ПФУ "Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, ...враховується для обчислення пенсії" за 2024 - "17 486 гривні 60 копійок" (https://www.pfu.gov.ua/2165179-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2024-rik/), за 2010 - "1 982 гривень 63 коп." (https://www.pfu.gov.ua/33845-pokaznyky-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2010-rik/). Рост в 8,8 раза или на 780%. Лень считать инфляцию за эти 14 лет, но рискну предположить, что она примерно такая же. Т.е. пенсия должна бы вырасти примерно так же. Но в примере, который я привёл, рост с 1800 до 5200 это всего в 2,9 раза или на 190%. Согласитесь, цифры роста несколько отличаются. Разница между ростом зарплат и пенсий всего-то в 8,8:2,9=3 раза. Как это получается, разбирайтесь сами.
unicdima написав:.......... А яку підтримку від росії ти чекав, російські ВКС в Ірані? Саме росія і надавила на Трампа, щоб він зупинив знищення іранського ВПК і режиму. Росія і русскіє завжди були і будуть ворогом Ізраїлю.
flyman написав:ще трохи покращень переговорних позицій і, навіть відосіки падаючого кримського моста, збитих зірок з башень Кремля, палаючих курантів...
Все это будет. Скоро... Удары по Киеву безответными не бывают!
Ниже типичный кацап с афтершока пытается сделать умный, на его взгляд, анализ (а реально протолкнуть демагогию в сми под контролем кремля) на тему: Почему так медленно двигается фронт?
В блогосфере фигурирует три объяснения этому факту: - Нас сделали слабыми, мы разучились воевать. - Наверху ничего не знают, не понимают, ошибаются. - Нас сливают, это договорняк.
Данные версии могут существовать в разных комбинациях либо каждая по отдельности. Неизменной остаётся только уверенность во всепроникающей некомпетентности и злой воле, навязываемой стране откуда-то свыше то ли отечественными политиками, то ли всемирным закулисьем, то ли теми и другими одновременно.
А если предположить, что всё это не совсем так или совсем не так? Если мы признаем наличие у высшего руководства хотя бы инстинкта самосохранения, то напрашивается другой вариант.
Специальная военная операция была задумана и стартовала, как своеобразный выстрел “Авроры” для неких повстанцев, о существовании которых с 2014-года года дудело из всех утюгов значительное количество условно прорусских окраинных политиков.
Предполагалось повторение крымского сценария, однако с первого дня всё пошло не по плану. Так бывает. Война - это когда вообще всё не по плану. Просто мы тогда еще не верили, что это война. Считали, что укронацистский режим рухнет, достаточно ткнуть его пальцем. Зря!
...
“Выстрел Авроры” образца 2022 года оказался не просто холостым. Он ушёл в песок. Но ведь осталась еще военная составляющая противостояния! И тут мы вступаем в область предположений и делаем их, исходя из анализа действий военно-политического руководства и реакции на эти действия коллективного Запада.
Существует множество косвенных признаков того, что НАТОвские стратеги разработали в отношении России свою спецоперацию, состоящую из двух фаз. Первая - активная оборона с заманиванием русской армии на максимально возможную глубину недружественной территории - хоть до Польши и даже дальше.
Такая тактика напрашивалась, исходя из концентрации укрепрайонов на узком участке фронта перед Луганском и Донецком. Глубокие охваты с ударами из Белоруссии - хоть прямо из Бреста вдоль польской границы - казались крайне эффективным вариантом изоляции поля боя.
В случае реализации такого сценария под контролем России оказывалась недружественная территория, сопоставимая с территорией Франции, с огромным количеством крайне нелояльного населения, с заранее подготовленными диверсионными группами и с дырявой западной границей, через которую можно закидывать всё, что угодно.
Что бы вы, уважаемый читатель, предприняли, если бы внешняя разведка положила на стол оперативные сведения о неминуемом вторжении Запада “по просьбе законно избранного наркофюрера”, после того, как российские войска … ну например, форсируют Днепр? Или завязнут в уличных боях в Киеве?
Ведь, как ни крути, суммарная численность войск стран НАТО на их восточных границах, по состоянию на июль-август 2022 года, составляла чуть менее 400 000 человек, а весь активный личный состав НАТО в это же время состоял из 3 657 000 человек.
При наличии информации о неминуемом столкновении с заведомо превосходящими силами противника, вы можете выбрать наиболее удобное для вас поле боя. И таким полем в тех условиях мог быть только Донбасс - с налаженной логистикой, с коротким (по сравнению с вражеским) плечом доставки, с дружественным, в массе своей, населением.
Попробуйте поставить себя на место генштаба РФ, имеющего задачу разобраться по-свойски с объединенными силами Запада, имея несравненно меньшие ресурсы и огромную сухопутную границу, которая тлеет сразу на нескольких направлениях. В этих условиях отправлять экспедиционный корпус отодвигать границы НАТО на запад - самоубийство.
Стоит обратить внимание на определенную закономерность: почти все войны выигрывает тот, чья военная логистика и экономика способны работать с меньшими затратами, чем экономика противника. Она позволяет не бояться затягивать конфликт, а наоборот - благоприятствует ему, превращая вроде бы вялые военные действия в удавку на шее противника.
А теперь перенесемся на поле боя и оценим тактику генштаба РФ именно с этой точки зрения. И что же мы видим?
1. Плечо доставки военных грузов для российской армии - от 50 до 300 км, в отличии от войск НАТО, передвигающих боеприпасы, вооружения и даже ГСМ 1200 км только от границы Польши до линии боевого соприкосновения.
2. Все мегаполисы Украины остались на содержании коллективного запада.
3. Опережающее выгорание укрорезервов заставило руководство НАТО постепенно заменять их “добровольцами” из метрополии.
На Украине сегодня НАТО имеет конфликт с крайне невыгодной оперативной конфигурацией, максимально растянутой армейской логистикой и резервами РФ, которые шастают в шаговой доступности - загадочные и пугающие… Северный фланг упирается в белорусский “балкон”, южный - в Черное море, где всё так неоднозначно, особенно после ссоры с Ираном.
Запад истощается бодрыми темпами и сам в этом признаётся. Будучи железобетонными соратниками в 2022-м, в 2025-м натовцы мечтают хотя бы не передраться во время очередного сходняка. Киевская хунта теряет живую силу и авторитет. Там тоже работают центробежные силы, и террорист Арестович, объявленный Россией в розыск, уже матом кроет просроченного наркофюрера и всю кастрюлеголовую рать.
А если враг утилизируется ударными темпами, зачем что-то менять? “Лучшее - враг хорошего” - слышали такую народную мудрость? Насколько важно обладание Киевом и Одессой прямо завтра? Судя по всему, реализуется другая стратегия - “мы тихо-тихо спустимся с горы…” Ну и далее по тексту, если вы помните этот анекдот.
Особенно важно понимать стратегию руководства при наличии четко поставленной и неоднократно артикулированной цели, где Украина - это совсем не конечная станция. Германия, напомню, капитулировала в Первой мировой войне, когда ни одного иностранного солдата не было на её территории. Так почему бы не заставить их повторить этот “подвиг”?
Шапкозакидательских настроений не разделяю. “Да у них там воевать некому!” , “у Европы и без нас проблем - полная кошелка!”, “они развалятся раньше, чем с нами сцепятся!”.... Да, проблем у них полно, но именно войну с Россией они считают волшебным снадобьем сразу от всех болезней - и собственный народ сплотить, и оппозиции рот заткнуть, и внутренних нахлебников проредить, и на грабежах разжиться.
Они видели прорыв кастрюлеголовых к Курску, и они вожделеют еще 100500 таких прорывов с разных направлений. Они не верят в возможность применения нами ядрен-батона. Они бредят “маленькой победоносной войной” и убедили в этом свое население. Антифашисты телеграфируют из Испании, Бельгии, Голландии, Британии - население поголовно верит в нападение России “со дня на день”.
Идеологическая база подведена.
Ну и, наконец, последнее соображение чисто пропагандистского порядка. Пройдет десять-двадцать лет и окраинная молодёжь где-нибудь в Житомирщине и Тернопольщине начнет интересоваться, где и при каких обстоятельствах померло более миллиона “захисников”. И упрямые, как оглобля, факты холодно и отстраненно укажут парубкам, что все они в один трагичный момент ломанулись на восход Солнца и сгинули в черноземах Донбасса и Курской области.
Таким образом, они встанут в тот же ряд, что и французы, на которых напали русские на Березине, шведы, обиженные Россией под Полтавой, немцы, получившие под хвост огоньку на Волге и в Подмосковье. И встанет вопрос к предкам: вам что там, медом намазано? За каким хреном вы постоянно прётесь на Восток, чтобы потом получить лопатой по хлебалу и потерять даже то, что имели? Нельзя ли просто сидеть тихо и хотя бы постараться не задирать ядерную державу, имеющую сильнейшую армию в мире?
Это был классический пример путаницы в причинах и следствиях. И натягивание московской совы на глобус.
FT: Росія більше не потребує підтримки Ірану у війні проти України
Росія більше не потребує постійної підтримки з боку Ірану для ведення війни в Україні, російська оборонна промисловість переключилась на китайські комплектуючі та технології. Про це пише Financial Times.
Удари Ізраїлю зашкодили виробництву безпілотників та ракет Іраном. Іранська зброя, особливо безпілотники, була цінною для військових зусиль РФ. Тепер, зазнавши такої серйозної поразки, Тегерану потрібно буде відбудуватися, і він, можливо, не зможе допомагати Кремлю в Україні протягом досить тривалого часу, зазначає видання.
“Незважаючи на цю історію співпраці, ослаблений Іран навряд чи матиме значний вплив на військові зусилля Росії сьогодні. Це тому, що Росія зараз виробляє величезну кількість Shahed-136 всередині країни, отримавши технологію виробництва. Оскільки Росія локалізувала виробництво в своїй особливій економічній зоні «Алабуга»”, – пише Financial Times.
Як зауважує FT, оскільки Росія зменшила свою залежність від Ірану, вона все частіше зверталася до Китаю за запчастинами.
«Поточне будівництво російсько-китайського логістичного комплексу в Алабузі віщує зростаючу участь Китаю у виробництві дронів у Росії, включаючи нові моделі», – зазначають журналісти.
Видання додає, що пошкодження Ізраїлем іранського ракетного виробництва матиме обмежені наслідки. Минулої осені Росія отримала партію іранських ракет Fath-360 і, як повідомляється, в минулому запитувала інші моделі, але вона навіть не використовувала ці ракети Fath-360 в Україні.