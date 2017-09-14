В блогосфере фигурирует три объяснения этому факту:

- Нас сделали слабыми, мы разучились воевать.

- Наверху ничего не знают, не понимают, ошибаются.

- Нас сливают, это договорняк.



Данные версии могут существовать в разных комбинациях либо каждая по отдельности. Неизменной остаётся только уверенность во всепроникающей некомпетентности и злой воле, навязываемой стране откуда-то свыше то ли отечественными политиками, то ли всемирным закулисьем, то ли теми и другими одновременно.



А если предположить, что всё это не совсем так или совсем не так? Если мы признаем наличие у высшего руководства хотя бы инстинкта самосохранения, то напрашивается другой вариант.



Специальная военная операция была задумана и стартовала, как своеобразный выстрел “Авроры” для неких повстанцев, о существовании которых с 2014-года года дудело из всех утюгов значительное количество условно прорусских окраинных политиков.



Предполагалось повторение крымского сценария, однако с первого дня всё пошло не по плану. Так бывает. Война - это когда вообще всё не по плану. Просто мы тогда еще не верили, что это война. Считали, что укронацистский режим рухнет, достаточно ткнуть его пальцем. Зря!



...



“Выстрел Авроры” образца 2022 года оказался не просто холостым. Он ушёл в песок. Но ведь осталась еще военная составляющая противостояния! И тут мы вступаем в область предположений и делаем их, исходя из анализа действий военно-политического руководства и реакции на эти действия коллективного Запада.



Существует множество косвенных признаков того, что НАТОвские стратеги разработали в отношении России свою спецоперацию, состоящую из двух фаз. Первая - активная оборона с заманиванием русской армии на максимально возможную глубину недружественной территории - хоть до Польши и даже дальше.



Такая тактика напрашивалась, исходя из концентрации укрепрайонов на узком участке фронта перед Луганском и Донецком. Глубокие охваты с ударами из Белоруссии - хоть прямо из Бреста вдоль польской границы - казались крайне эффективным вариантом изоляции поля боя.



В случае реализации такого сценария под контролем России оказывалась недружественная территория, сопоставимая с территорией Франции, с огромным количеством крайне нелояльного населения, с заранее подготовленными диверсионными группами и с дырявой западной границей, через которую можно закидывать всё, что угодно.



Что бы вы, уважаемый читатель, предприняли, если бы внешняя разведка положила на стол оперативные сведения о неминуемом вторжении Запада “по просьбе законно избранного наркофюрера”, после того, как российские войска … ну например, форсируют Днепр? Или завязнут в уличных боях в Киеве?



Ведь, как ни крути, суммарная численность войск стран НАТО на их восточных границах, по состоянию на июль-август 2022 года, составляла чуть менее 400 000 человек, а весь активный личный состав НАТО в это же время состоял из 3 657 000 человек.



При наличии информации о неминуемом столкновении с заведомо превосходящими силами противника, вы можете выбрать наиболее удобное для вас поле боя. И таким полем в тех условиях мог быть только Донбасс - с налаженной логистикой, с коротким (по сравнению с вражеским) плечом доставки, с дружественным, в массе своей, населением.



Попробуйте поставить себя на место генштаба РФ, имеющего задачу разобраться по-свойски с объединенными силами Запада, имея несравненно меньшие ресурсы и огромную сухопутную границу, которая тлеет сразу на нескольких направлениях. В этих условиях отправлять экспедиционный корпус отодвигать границы НАТО на запад - самоубийство.



Стоит обратить внимание на определенную закономерность: почти все войны выигрывает тот, чья военная логистика и экономика способны работать с меньшими затратами, чем экономика противника. Она позволяет не бояться затягивать конфликт, а наоборот - благоприятствует ему, превращая вроде бы вялые военные действия в удавку на шее противника.



А теперь перенесемся на поле боя и оценим тактику генштаба РФ именно с этой точки зрения. И что же мы видим?



1. Плечо доставки военных грузов для российской армии - от 50 до 300 км, в отличии от войск НАТО, передвигающих боеприпасы, вооружения и даже ГСМ 1200 км только от границы Польши до линии боевого соприкосновения.



2. Все мегаполисы Украины остались на содержании коллективного запада.



3. Опережающее выгорание укрорезервов заставило руководство НАТО постепенно заменять их “добровольцами” из метрополии.





На Украине сегодня НАТО имеет конфликт с крайне невыгодной оперативной конфигурацией, максимально растянутой армейской логистикой и резервами РФ, которые шастают в шаговой доступности - загадочные и пугающие… Северный фланг упирается в белорусский “балкон”, южный - в Черное море, где всё так неоднозначно, особенно после ссоры с Ираном.



Запад истощается бодрыми темпами и сам в этом признаётся. Будучи железобетонными соратниками в 2022-м, в 2025-м натовцы мечтают хотя бы не передраться во время очередного сходняка. Киевская хунта теряет живую силу и авторитет. Там тоже работают центробежные силы, и террорист Арестович, объявленный Россией в розыск, уже матом кроет просроченного наркофюрера и всю кастрюлеголовую рать.



А если враг утилизируется ударными темпами, зачем что-то менять? “Лучшее - враг хорошего” - слышали такую народную мудрость? Насколько важно обладание Киевом и Одессой прямо завтра? Судя по всему, реализуется другая стратегия - “мы тихо-тихо спустимся с горы…” Ну и далее по тексту, если вы помните этот анекдот.



Особенно важно понимать стратегию руководства при наличии четко поставленной и неоднократно артикулированной цели, где Украина - это совсем не конечная станция. Германия, напомню, капитулировала в Первой мировой войне, когда ни одного иностранного солдата не было на её территории. Так почему бы не заставить их повторить этот “подвиг”?



Шапкозакидательских настроений не разделяю. “Да у них там воевать некому!” , “у Европы и без нас проблем - полная кошелка!”, “они развалятся раньше, чем с нами сцепятся!”.... Да, проблем у них полно, но именно войну с Россией они считают волшебным снадобьем сразу от всех болезней - и собственный народ сплотить, и оппозиции рот заткнуть, и внутренних нахлебников проредить, и на грабежах разжиться.



Они видели прорыв кастрюлеголовых к Курску, и они вожделеют еще 100500 таких прорывов с разных направлений. Они не верят в возможность применения нами ядрен-батона. Они бредят “маленькой победоносной войной” и убедили в этом свое население. Антифашисты телеграфируют из Испании, Бельгии, Голландии, Британии - население поголовно верит в нападение России “со дня на день”.



Идеологическая база подведена.



Ну и, наконец, последнее соображение чисто пропагандистского порядка. Пройдет десять-двадцать лет и окраинная молодёжь где-нибудь в Житомирщине и Тернопольщине начнет интересоваться, где и при каких обстоятельствах померло более миллиона “захисников”. И упрямые, как оглобля, факты холодно и отстраненно укажут парубкам, что все они в один трагичный момент ломанулись на восход Солнца и сгинули в черноземах Донбасса и Курской области.



Таким образом, они встанут в тот же ряд, что и французы, на которых напали русские на Березине, шведы, обиженные Россией под Полтавой, немцы, получившие под хвост огоньку на Волге и в Подмосковье. И встанет вопрос к предкам: вам что там, медом намазано? За каким хреном вы постоянно прётесь на Восток, чтобы потом получить лопатой по хлебалу и потерять даже то, что имели? Нельзя ли просто сидеть тихо и хотя бы постараться не задирать ядерную державу, имеющую сильнейшую армию в мире?

