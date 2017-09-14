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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14242142431424414245
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:30

  Banderlog написав:Он флер підтримує незламного но їй хочеться щоб чоловіка оминуло. Щодо сина в якого скоро вік підійде під мобілізаційний думаю у вас питань нема?

Про лицемірство флер я писав неодноразово, але і сама флер і її сім'я не воюють саме завдяки політиці Зеленського. Вони і покладають на нього надію. Вони і є його електоратом. Він їх усіх "звільнив" від обов'язку захищати державу. Інший Президент може згадати, що і жінки повинні захищати, а бронь чоловіка може виявитись не такою ж і корисною, а вік сина не так уж і молодим. Вони не знають чого чекати від іншого, а чого чекати від Зеленського вони знають. Окрім цього, вони ще і червоні лінії собі дозволяють малювати, нічого не роблячи для їх реалізації. Хто на їх місці не проголосував би за Зеленського?
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:До речі, ти знову виправдовуєшь нацизм, пишучи, що немці не повинні були вмирати

до речі в тебе проблеми з розумінням прочитаного. Я писав що чехи (а в сьогоднішньому прикладі - французи) не повинні були вмирати за всіх. Що з позиції того ж чеха цілком логічно
  pesikot написав:То може ти ще про де Голля почитаешь і що Франція в списку країн-переможців нацизму
Може й ти почитаєш як Франція буквально в останній момент потрапила в список переможців WW2
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 17:10

  ЛАД написав:Изучайте историю.

я її знаю краще любого з місцевих експертів :D Я знаю який часовий проміжок ти спробуєш подати, тому краще не починай, програєш :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 17:29

  Letusrock написав:
  pesikot написав:До речі, ти знову виправдовуєшь нацизм, пишучи, що немці не повинні були вмирати

до речі в тебе проблеми з розумінням прочитаного. Я писав що чехи (а в сьогоднішньому прикладі - французи) не повинні були вмирати за всіх. Що з позиції того ж чеха цілком логічно


Чехи не повинні вмирати за себе, щоб потім вмирати за Гітлера ?
Чудова логіка

  Letusrock написав:
  pesikot написав:То може ти ще про де Голля почитаешь і що Франція в списку країн-переможців нацизму
Може й ти почитаєш як Франція буквально в останній момент потрапила в список переможців WW2

25 ноября 1942 года было подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи, которой было присвоено наименование «Нормандия». Так возникла французская истребительная авиационная эскадрилья, преобразованная впоследствии в полк «Нормандия — Неман»[40], воевавшая против войск стран оси на советско-германском фронте в 1943—1945 годах.

За 1941—1942 годы разрасталась и сеть партизанских организаций в оккупированной Франции. С октября 1941 года, после первых массовых расстрелов заложников немцами, де Голль призывает всех французов к тотальной забастовке и к массовым акциям неповиновения.

В останій момент ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 17:31

  Letusrock написав: Може й ти почитаєш як Франція буквально в останній момент потрапила в список переможців WW2

Франція програла німеччині не через провальне технічне відставання, французька армія вважалась тоді першою в світі. Нехай вона першою і не була но опиратись німцям вони могли пару років.
Проблема була в тім що франція перемогла в першій світовій і за перемогу простий народ заплатив дорого були мільйони вбитих і скалічених що він отримав натомість? Нічого.
А німці програли і їм можно було пояснити, що вони погано живуть черер французів, або через євреїв.
Banderlog
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