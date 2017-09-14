Banderlog написав:Он флер підтримує незламного но їй хочеться щоб чоловіка оминуло. Щодо сина в якого скоро вік підійде під мобілізаційний думаю у вас питань нема?
Про лицемірство флер я писав неодноразово, але і сама флер і її сім'я не воюють саме завдяки політиці Зеленського. Вони і покладають на нього надію. Вони і є його електоратом. Він їх усіх "звільнив" від обов'язку захищати державу. Інший Президент може згадати, що і жінки повинні захищати, а бронь чоловіка може виявитись не такою ж і корисною, а вік сина не так уж і молодим. Вони не знають чого чекати від іншого, а чого чекати від Зеленського вони знають. Окрім цього, вони ще і червоні лінії собі дозволяють малювати, нічого не роблячи для їх реалізації. Хто на їх місці не проголосував би за Зеленського?
pesikot написав:До речі, ти знову виправдовуєшь нацизм, пишучи, що немці не повинні були вмирати
до речі в тебе проблеми з розумінням прочитаного. Я писав що чехи (а в сьогоднішньому прикладі - французи) не повинні були вмирати за всіх. Що з позиції того ж чеха цілком логічно
Чехи не повинні вмирати за себе, щоб потім вмирати за Гітлера ? Чудова логіка
Letusrock написав:
pesikot написав:То може ти ще про де Голля почитаешь і що Франція в списку країн-переможців нацизму
Може й ти почитаєш як Франція буквально в останній момент потрапила в список переможців WW2
25 ноября 1942 года было подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи, которой было присвоено наименование «Нормандия». Так возникла французская истребительная авиационная эскадрилья, преобразованная впоследствии в полк «Нормандия — Неман»[40], воевавшая против войск стран оси на советско-германском фронте в 1943—1945 годах.
За 1941—1942 годы разрасталась и сеть партизанских организаций в оккупированной Франции. С октября 1941 года, после первых массовых расстрелов заложников немцами, де Голль призывает всех французов к тотальной забастовке и к массовым акциям неповиновения.
Letusrock написав: Може й ти почитаєш як Франція буквально в останній момент потрапила в список переможців WW2
Франція програла німеччині не через провальне технічне відставання, французька армія вважалась тоді першою в світі. Нехай вона першою і не була но опиратись німцям вони могли пару років. Проблема була в тім що франція перемогла в першій світовій і за перемогу простий народ заплатив дорого були мільйони вбитих і скалічених що він отримав натомість? Нічого. А німці програли і їм можно було пояснити, що вони погано живуть черер французів, або через євреїв.
unicdima написав:Мало хто на росії вважає це поразкою Ірану, хоча там варіантів інших нема.
Подоляка, бувший сумчанин. По суті рупор хремля (оскільки бути запрошеним на знаковий в оркії заходи з пу на чолі обирають тільки обраних). Цитата: *12-дневная война на Ближнем Востоке: надеюсь Иран сделает нужные выводы из своего поражения...
Несмотря на то, что в Иране объявлено о победе, итог войны очевиден и однозначен. Иран потерпел в данном столкновении сокрушительное поражение. Но у него еще есть шанс все исправить.
Правда это потребует от него многолетних усилий и настоящей модернизации. Готов ли на это режим аятол? Лично я не уверен. Но другого пути для самосохранения у него нет. * (С) ______________________ Стосовно ж рф-Ізраїль, то непідтримка рфією свого союзника (а не партнера) Ірану в такій ситуації є підтримкою нею Ізраїлю.
Я знав, що з себе представляє Підоряка коли ти ще й не чув за такого Цей банний експерт облажався у всіх своїх вангуваннях на початку війни, але так як він знайшов те, що хотіли чути русскіє то він отримав велику аудиторію. А яку підтримку від росії ти чекав, російські ВКС в Ірані? Саме росія і надавила на Трампа, щоб він зупинив знищення іранського ВПК і режиму. Росія і русскіє завжди були і будуть ворогом Ізраїлю.
У відповіді про що завгодно, окрім спростування того, що на рфії вважають програшем Ірану.
Я не чекав нічого від рф. Але не бачу підтримки рією свого союзника Ірану. Окрім твоєї голої заяви, що рфія надавила на Трампа (це анекдот такий мабуть))
Ти спробуй, окрім голих заяв, хоч якісь аргументи наводити, коли бу-га-га-каєш, саме заперечуєш комусь.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 26 чер, 2025 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Чому Францію спочатку не хотіли включати до переможців: Поразка у 1940 році Франція капітулювала перед нацистською Німеччиною в червні 1940 р. і була окупована. Частина країни діяла під колабораційним урядом Віші, що співпрацював із нацистами.
Обмежена роль у бойових діях до 1944 Основний внесок у боротьбу з нацизмом робили США, Британія, СРСР. Французький Рух Опору та війська Шарля де Голля діяли, але масштаб був меншим.
Політичні сумніви союзників Рузвельт (США) довго не визнавав уряд де Голля легітимним представником Франції. США підтримували тимчасову військову адміністрацію, але не бачили Францію як рівноправного союзника після поразки.
Сьогодні, 25 червня, в тимчасово окупованому Токмаку під час спільної операції Сил оборони вдалося першим ударом зупинити вантажний потяг ворога, буквально розрізавши його навпіл. Потяг складалося з понад 40 вагонів, серед яких були і цистерни, і контейнери. Про це повідомив Петро Андрющенко, очільник «Центру вивчення окупації», у своєму телеграм-каналі.
Після основного удару розпочалася "гра в боулінг" — українські сили активно добивали залишки складу, знищуючи вагони по черзі.
За попередніми даними, операція фактично позбавила окупантів важливого логістичного ресурсу. Поки що Сили оборони Півдня утримуються від детальної публікації даних та доказів з міркувань безпеки.
26 червня 2025, 12:25 РОСІЯ СПІШНО ГОТУЄ ПОРТ МАРІУПОЛЯ ДО ПРИЙОМУ ВІЙСЬКОВИХ ВАНТАЖІВ ЧЕРЕЗ УДАРИ ПО ЗАЛІЗНИЦІ
Через неможливість використовувати напрями Мелітополь-Токмак та Токмак-Бердянськ, окупанти планують зробити основною гілкою маршрут Маріуполь (порт) — Волноваха — Розівка — Токмак. У зв'язку з цим у самому порту та на залізниці ведуться інтенсивні підготовчі роботи, включаючи створення інфраструктури для швидкого перекачування палива прямо в залізничні цистерни.
«Такої активності в порту не спостерігалося вже понад півтора року», — наголосив Андрющенко.
Перед этим, примерно в 10 км южнее Токмака, на этой же ж/д
Дрони ГУР знищили ешелон із пальним для армії РФ
22 червня 2025 Ціллю атаки стали цистерни з пальним, що прямували на забезпечення російських підрозділів. Удар дронів стався на ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ. В результаті — масштабна пожежа, чорний дим від якої був видимий за кілька кілометрів.
За даними розвідки, в цистернах транспортували солярку та інші паливно-мастильні матеріали.
pesikot написав:Чехи не повинні вмирати за себе, щоб потім вмирати за Гітлера ? Чудова логіка
Так ти конкретно напиши: я Песікот Песікотович вважаю що для Чехословаччини було б краще влаштувати другу світову виключно на своїй території, опиратись до останньої парагвайської верби, ніж виграти війну пізніше руками ссср, британії та американців
і уяви навіть Гітлер не займався бусифікацією
мобілізація громадян Чехословаччини до німецької армії стосувалася не всіх жителів країни, а переважно німецькомовного населення Судетської області та Протекторату Богемії і Моравії, які вважалися громадянами Третього Рейху після анексії.