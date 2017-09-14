RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14244142451424614247
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:00

  ЛАД написав:
  pesikot написав:ЛАД, если не знаешь подробности, то лучше не пиши, за умного сойдёшь

в 2017-2018-2019 году действовала формула пересчета, не индексации, пенсии, в которой фигурировала средняя ЗП. А никак не инфляция

С 2020 года формулу подкоректировали, но там тоже есть средняя ЗП и ещё чуть позже ограничили размер пересчета в 1500 грн

Вы знаете, ничего толкового от вас давно не ожидаю.
Не всё равно, что учитывали - ср. зарплату, или инфляцию, или всё вместе?

"А какая разница ?" (с)
Да ?
ЛАД, "Всегда есть разница - одна даёт, а другая только дразнится"
ЛАД, ты натрындел, что никакого пересчета пенсий не было. Пересчет был, не индексация
ЛАД, ты натрыдел, что средняя ЗП не учитывалась. Учитывалась

Вместо признать, что ты не прав. Но как же парторг это признает ?
Тебе проще обосрать другого, как и любому "харошему" русскому

  ЛАД написав:По сути что-то сказать можете?
Человеку важен результат - рост пенсии в 2,9 раза при росте зарплат в 8,8 раз и примерно таком же росте цен.

Так я по сути и сказал, и много об этом писал на этом форуме.

Не моя проблема, что ты не понял или у тебя память плохая, или ты сделал вид, что не помнишь или не понял

PS. ЛАД, научись все же иногда читать, а не только писать на серьёзных щах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11468
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:05

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Чехи не повинні вмирати за себе, щоб потім вмирати за Гітлера ?
Чудова логіка

Так ти конкретно напиши: я Песікот Песікотович вважаю що для Чехословаччини було б краще влаштувати другу світову виключно на своїй території, опиратись до останньої парагвайської верби, ніж виграти війну пізніше руками ссср, британії та американців

і уяви навіть Гітлер не займався бусифікацією
мобілізація громадян Чехословаччини до німецької армії стосувалася не всіх жителів країни, а переважно німецькомовного населення Судетської області та Протекторату Богемії і Моравії, які вважалися громадянами Третього Рейху після анексії.

ну ти тупий. або так перекрутив, що аж забрехався. бо
За півроку опісля решта Чехословацької Республіки була перетворена Гітлером на Протекторат Богемії і Моравії та Словацьку Республіку. Чехословаччина як незалежна держава перестала існувати.

тому так мобілізували не громадян Чехословаччини, а громадян Протекторату Богемії і Моравії :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9048
З нами з: 29.09.19
Подякував: 764 раз.
Подякували: 1620 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:06

  Hotab написав:«Окупація то є непогано», - каже Летусрок.
«Але до Карпат, не далі»,-додає він.

Ну ты ж типа старый, в рублёвой зоне значит чуток по молодости пожил и что такое КГБ и Горком партии в курсе.
Или не помнишь даже "тот самый пломбир" по 28коп(где то до 89года он вообще в продаже был)?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5182
З нами з: 16.06.15
Подякував: 292 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:11

  барабашов написав:
  Hotab написав:«Окупація то є непогано», - каже Летусрок.
«Але до Карпат, не далі»,-додає він.

Ну ты ж типа старый, в рублёвой зоне значит чуток по молодости пожил и что такое КГБ и Горком партии в курсе.
Или не помнишь даже "тот самый пломбир" по 28коп(где то до 89года он вообще в продаже был)?

Тобі надоїла твоя легенда, що мені 44?
Але я не готовий до нової, геть звідси.
Приходь коли зі Стамбулу повернешся захищати рідне Дніпро.
Воєн Кендел жде підмогу, він втомився в армії кнопку «Скарга» тицяти 😅😅
Hotab
 
Повідомлень: 15527
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2419 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
  #<1 ... 14244142451424614247
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 103128
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 281793
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 940476
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8947)
26.06.2025 19:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.