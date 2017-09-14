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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 чер, 2025 19:00
ЛАД написав: pesikot написав:
ЛАД, если не знаешь подробности, то лучше не пиши, за умного сойдёшь
в 2017-2018-2019 году действовала формула пересчета, не индексации, пенсии, в которой фигурировала средняя ЗП. А никак не инфляция
С 2020 года формулу подкоректировали, но там тоже есть средняя ЗП и ещё чуть позже ограничили размер пересчета в 1500 грн
Вы знаете, ничего толкового от вас давно не ожидаю.
Не всё равно, что учитывали - ср. зарплату, или инфляцию, или всё вместе?
"А какая разница ?" (с)
Да ?
ЛАД, "Всегда есть разница - одна даёт, а другая только дразнится"
ЛАД, ты натрындел, что никакого пересчета пенсий не было. Пересчет был, не индексация
ЛАД, ты натрыдел, что средняя ЗП не учитывалась. Учитывалась
Вместо признать, что ты не прав. Но как же парторг это признает ?
Тебе проще обосрать другого, как и любому "харошему" русскому
ЛАД написав:По сути что-то сказать можете?
Человеку важен результат - рост пенсии в 2,9 раза при росте зарплат в 8,8 раз и примерно таком же росте цен.
Так я по сути и сказал, и много об этом писал на этом форуме.
Не моя проблема, что ты не понял или у тебя память плохая, или ты сделал вид, что не помнишь или не понял
PS. ЛАД, научись все же иногда читать, а не только писать на серьёзных щах
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Додано: Чет 26 чер, 2025 19:05
Letusrock написав: pesikot написав:
Чехи не повинні вмирати за себе, щоб потім вмирати за Гітлера ?
Чудова логіка
Так ти конкретно напиши: я Песікот Песікотович вважаю що для Чехословаччини було б краще влаштувати другу світову виключно на своїй території, опиратись до останньої парагвайської верби, ніж виграти війну пізніше руками ссср, британії та американців
і уяви навіть Гітлер не займався бусифікацією
мобілізація громадян Чехословаччини до німецької армії стосувалася не всіх жителів країни, а переважно німецькомовного населення Судетської області та Протекторату Богемії і Моравії, які вважалися громадянами Третього Рейху після анексії.
ну ти тупий. або так перекрутив, що аж забрехався. бо
За півроку опісля решта Чехословацької Республіки була перетворена Гітлером на Протекторат Богемії і Моравії та Словацьку Республіку. Чехословаччина як незалежна держава перестала існувати.
тому так мобілізували не громадян Чехословаччини, а громадян Протекторату Богемії і Моравії
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Додано: Чет 26 чер, 2025 19:06
Hotab написав:
«Окупація то є непогано», - каже Летусрок.
«Але до Карпат, не далі»,-додає він.
Ну ты ж типа старый, в рублёвой зоне значит чуток по молодости пожил и что такое КГБ и Горком партии в курсе.
Или не помнишь даже "тот самый пломбир" по 28коп(где то до 89года он вообще в продаже был)?
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Додано: Чет 26 чер, 2025 19:11
барабашов написав: Hotab написав:
«Окупація то є непогано», - каже Летусрок.
«Але до Карпат, не далі»,-додає він.
Ну ты ж типа старый, в рублёвой зоне значит чуток по молодости пожил и что такое КГБ и Горком партии в курсе.
Или не помнишь даже "тот самый пломбир" по 28коп(где то до 89года он вообще в продаже был)?
Тобі надоїла твоя легенда, що мені 44?
Але я не готовий до нової, геть звідси.
Приходь коли зі Стамбулу повернешся захищати рідне Дніпро.
Воєн Кендел жде підмогу, він втомився в армії кнопку «Скарга» тицяти 😅😅
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