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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1424414245142461424714248>
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:17

  Letusrock написав:
  pesikot написав:В останій момент ?

порівняв х.. з пальцем

Чому Францію спочатку не хотіли включати до переможців:
Поразка у 1940 році
Франція капітулювала перед нацистською Німеччиною в червні 1940 р. і була окупована. Частина країни діяла під колабораційним урядом Віші, що співпрацював із нацистами.

Обмежена роль у бойових діях до 1944
Основний внесок у боротьбу з нацизмом робили США, Британія, СРСР. Французький Рух Опору та війська Шарля де Голля діяли, але масштаб був меншим.

Політичні сумніви союзників
Рузвельт (США) довго не визнавав уряд де Голля легітимним представником Франції. США підтримували тимчасову військову адміністрацію, але не бачили Францію як рівноправного союзника після поразки.


Тобто у тебе є 1940 рік, а потім ... хренак і одразу 1944 рік )

А стосовно Рузвельта, так в 1940 році він сам не хотів втягувати США у війну, але щось сталось 7 грудня 1941 року

Ти дивись всю історію, бо ти схожий на кацапів які "мы не проиграли ни одной войны" ... а потім додають "з 1945 по 1989 год" )
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 26 чер, 2025 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:19

АндрейМ
Окупації не заважаєшь саме ти ... ниєшь зранку до ночі, як ти не холешь воювати, не хочешь допомагати і взагалі ти пацифіст ...
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:21

  Hotab написав:«Окупація то є непогано», - каже Летусрок.
«Але до Карпат, не далі»,-додає він.

А ще згодом ... "та й Карпати також, з 1939 року якось же жили" ...
І додає "гдє тут на контракт в росс.армію запісивают, белую Ладу хочу" ..
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:22

Барабана зі Стамбулу теж прихопи, Дніпро під КАБами

АндрейМ



Скільки років з 14-го Хотаб має відвоювати, щоб ти сказав «все, Хотаб, заіпав, моя черга, я повертаюсь в Україну, а ти поки що давай за мене в Польщі Сопліцу попий».
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:37

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Не так.
Для гражданских пенсий есть только индексация на инфляцию.
Для работающих пенсионеров, естественно, перерасчёт производится исходя из сегодняшних зарплат.

ЛАД, если не знаешь подробности, то лучше не пиши, за умного сойдёшь

в 2017-2018-2019 году действовала формула пересчета, не индексации, пенсии, в которой фигурировала средняя ЗП. А никак не инфляция

С 2020 года формулу подкоректировали, но там тоже есть средняя ЗП и ещё чуть позже ограничили размер пересчета в 1500 грн

Вы знаете, ничего толкового от вас давно не ожидаю.
Не всё равно, что учитывали - ср. зарплату, или инфляцию, или всё вместе?
Они меняются примерно одинаково.
По сути что-то сказать можете?
Человеку важен результат - рост пенсии в 2,9 раза при росте зарплат в 8,8 раз и примерно таком же росте цен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:54

АндрейМ
Тому що, pesikot підтримує Hotab's формулу з 3 пунктів.
Не тільки підтримую його формулу, але і роблю так

І не обливаюсь сльозами кожного дня на цьому форумі
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:00

  ЛАД написав:
  pesikot написав:ЛАД, если не знаешь подробности, то лучше не пиши, за умного сойдёшь

в 2017-2018-2019 году действовала формула пересчета, не индексации, пенсии, в которой фигурировала средняя ЗП. А никак не инфляция

С 2020 года формулу подкоректировали, но там тоже есть средняя ЗП и ещё чуть позже ограничили размер пересчета в 1500 грн

Вы знаете, ничего толкового от вас давно не ожидаю.
Не всё равно, что учитывали - ср. зарплату, или инфляцию, или всё вместе?

"А какая разница ?" (с)
Да ?
ЛАД, "Всегда есть разница - одна даёт, а другая только дразнится"
ЛАД, ты натрындел, что никакого пересчета пенсий не было. Пересчет был, не индексация
ЛАД, ты натрыдел, что средняя ЗП не учитывалась. Учитывалась

Вместо признать, что ты не прав. Но как же парторг это признает ?
Тебе проще обосрать другого, как и любому "харошему" русскому

  ЛАД написав:По сути что-то сказать можете?
Человеку важен результат - рост пенсии в 2,9 раза при росте зарплат в 8,8 раз и примерно таком же росте цен.

Так я по сути и сказал, и много об этом писал на этом форуме.

Не моя проблема, что ты не понял или у тебя память плохая, или ты сделал вид, что не помнишь или не понял

PS. ЛАД, научись все же иногда читать, а не только писать на серьёзных щах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:05

За півроку опісля решта Чехословацької Республіки була перетворена Гітлером на Протекторат Богемії і Моравії та Словацьку Республіку. Чехословаччина як незалежна держава перестала існувати.

тому так мобілізували не громадян Чехословаччини, а громадян Протекторату Богемії і Моравії :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:16

Він, свого часу, підручник історії порізав на клаптики і використовував, як туалетний папір
Як вже склав папірці, так і склав

Тому в історичних подіях він плигає то туди, то сюди )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:40

  ЛАД написав:Человеку важен результат - рост пенсии в 2,9 раза при росте зарплат в 8,8 раз и примерно таком же росте цен.
Якби все було так як обіцяли комунякосовки- справедлтиво...
То
1 Справедливо коли людина напряму залежна від своєї попередньої діяльності і її економічних результатів
2 Раз так, то справедливо що Держава повинна була взяти на себе мінімальну соціальну пенсію , а все інше повинна була самостійно забезпечити економічна діяльність людини.
3 Тепер Держава Україна розхльобується за те що совкові заводи були економічно неефективними ( совок через це впав...) але підлянку у вигляді пенсіонерів яким нічого платити після себе-залишив.
4 Спочатку Україна обклала СЬОГОДНІ працюючих податком в 42+% для пенсіонерів...
Виявилась трошки дупа... при такому податку розвиватись не можливо
5 Тоді Україна вирішила йти іншим шляхом
а - зменшила податок для СЬОГОДНІ працюючих до 22% ( в два рази)
б - допустила інфляцію у 8 разів
в - збільшила пенсії у три рази...

Як на мене - це нормальне рішення, яке дозволить в майбутньому ще менше оподатковувати працюючихі ще сильніше зменшувати обовязкову пенсію від Держави.

ПС
я б вже давно зробив інший крок
Той хто
а - погоджується утримувати своїх батьків( і батьки з цим погоджуються)
б - той хто погоджується в майбутньому претендувати на якусь мізерну допомогу по віку
Той ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.

Таким чином і демографію піднімемо
і відповідальність за виховання дітей-покращимо.
budivelnik
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