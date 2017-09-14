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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 чер, 2025 19:42
«Системный банковский кризис в РФ вероятен в следующие 12 месяцев», - Bloomberg...
________________________
Що це за боротьбу руками Макрон з Ердоганом влаштували?
Це вже якийсь-то сюр.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 26 чер, 2025 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 19:49
detroytred написав:
«Системный банковский кризис в РФ вероятен в следующие 12 месяцев», - Bloomberg...
то добиваєм, чи як каже Трамп?
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flyman
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Додано: Чет 26 чер, 2025 19:52
flyman написав: detroytred написав:
«Системный банковский кризис в РФ вероятен в следующие 12 месяцев», - Bloomberg...
то добиваєм, чи як каже Трамп?
Та наче в нас поки без змін. Плани.
План Перемоги. План Стійкості.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 20:04
budivelnik написав:
ПС
я б вже давно зробив інший крок
Той хто
а - погоджується утримувати своїх батьків( і батьки з цим погоджуються)
б - той хто погоджується в майбутньому претендувати на якусь мізерну допомогу по віку
Той ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.
Таким чином і демографію піднімемо
і відповідальність за виховання дітей-покращимо.
Це не спрацює ...
Зараз є багато тих, хто вийшов на пенсію, але працювали або в чорну, або в сіру ...
І всі вони волають ... у мене мала пенсія, я все життя пропрацював, держава не підтримую
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Додано: Чет 26 чер, 2025 20:07
pesikot написав: budivelnik написав:
ПС
я б вже давно зробив інший крок
Той хто
а - погоджується утримувати своїх батьків( і батьки з цим погоджуються)
б - той хто погоджується в майбутньому претендувати на якусь мізерну допомогу по віку
Той ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.
Таким чином і демографію піднімемо
і відповідальність за виховання дітей-покращимо.
Це не спрацює ...
Зараз є багато тих, хто вийшов на пенсію, але працювали або в чорну, або в сіру ...
І всі вони волають ... у мене мала пенсія, я все життя пропрацював, держава не підтримую
Що таке не спрацює?
Я ж не пропонував для ВСІХ примусово змінити правила
Я описував додатковий варіант для тих хто ЗАХОЧЕ.
Така собі западлянка, яка в майбутньому трошки промиє мізки населенню від совкової отрути....
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Додано: Чет 26 чер, 2025 20:10
АндрейМ
Дійсно, різниця є
Приписуєшь мені те, чого я не казав.
Я пишу, що ти ниєшь зранку до ночі, як ти не хочешь воювати
Якщо ти не хочешь воювати, то ти будешь в оккупації.
Це таке правило
Але ти і в оккупації бути не хочешь, але хочешь, щоб хтось зробив все за тебе.
Так не буває
Тому, роби все як в 3 Hotab's правилах
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Додано: Чет 26 чер, 2025 20:12
budivelnik написав: pesikot написав: budivelnik написав:
ПС
я б вже давно зробив інший крок
Той хто
а - погоджується утримувати своїх батьків( і батьки з цим погоджуються)
б - той хто погоджується в майбутньому претендувати на якусь мізерну допомогу по віку
Той ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.
Таким чином і демографію піднімемо
і відповідальність за виховання дітей-покращимо.
Це не спрацює ...
Зараз є багато тих, хто вийшов на пенсію, але працювали або в чорну, або в сіру ...
І всі вони волають ... у мене мала пенсія, я все життя пропрацював, держава не підтримую
Що таке не спрацює?
Я ж не пропонував для ВСІХ примусово змінити правила
Я описував додатковий варіант для тих хто ЗАХОЧЕ.
Така собі западлянка, яка в майбутньому трошки промиє мізки населенню від совкової отрути....
Тому я і кажу, не спрацює, не промиє ...
За меньше податкове навантаження, поки працюють, будуть "ЗА", але потім захочуть хороші пенсії - "я же всю жизнь проработал"
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Додано: Чет 26 чер, 2025 20:29
Чаплига в ефірі Апасова вангує на Філіпіни. Шах і мат!
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Додано: Чет 26 чер, 2025 20:32
budivelnik написав: ЛАД написав:
Человеку важен результат - рост пенсии в 2,9 раза при росте зарплат в 8,8 раз и примерно таком же росте цен.
...
Той ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.
Таким чином і демографію піднімемо
і відповідальність за виховання дітей-покращимо.
"кто-то" только что придумал ФОПов? 🤔
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_hunter
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Додано: Чет 26 чер, 2025 20:35
_hunter написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Человеку важен результат - рост пенсии в 2,9 раза при росте зарплат в 8,8 раз и примерно таком же росте цен.
...
Той ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.
Таким чином і демографію піднімемо
і відповідальність за виховання дітей-покращимо.
"кто-то" только что придумал ФОПов? 🤔
Только не забывай волаты, какие маленькие пенсии в Украине )
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pesikot
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