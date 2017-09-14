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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14245142461424714248>
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:42

«Системный банковский кризис в РФ вероятен в следующие 12 месяцев», - Bloomberg...
________________________
Що це за боротьбу руками Макрон з Ердоганом влаштували?
Це вже якийсь-то сюр.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 26 чер, 2025 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:49

  detroytred написав:«Системный банковский кризис в РФ вероятен в следующие 12 месяцев», - Bloomberg...

то добиваєм, чи як каже Трамп?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:52

  flyman написав:
  detroytred написав:«Системный банковский кризис в РФ вероятен в следующие 12 месяцев», - Bloomberg...

то добиваєм, чи як каже Трамп?

Та наче в нас поки без змін. Плани.
План Перемоги. План Стійкості.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:04

  budivelnik написав:ПС
я б вже давно зробив інший крок
Той хто
а - погоджується утримувати своїх батьків( і батьки з цим погоджуються)
б - той хто погоджується в майбутньому претендувати на якусь мізерну допомогу по віку
Той ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.

Таким чином і демографію піднімемо
і відповідальність за виховання дітей-покращимо.

Це не спрацює ...

Зараз є багато тих, хто вийшов на пенсію, але працювали або в чорну, або в сіру ...
І всі вони волають ... у мене мала пенсія, я все життя пропрацював, держава не підтримую
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:07

  pesikot написав:
  budivelnik написав:ПС
я б вже давно зробив інший крок
Той хто
а - погоджується утримувати своїх батьків( і батьки з цим погоджуються)
б - той хто погоджується в майбутньому претендувати на якусь мізерну допомогу по віку
Той ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.

Таким чином і демографію піднімемо
і відповідальність за виховання дітей-покращимо.
Це не спрацює ...

Зараз є багато тих, хто вийшов на пенсію, але працювали або в чорну, або в сіру ...
І всі вони волають ... у мене мала пенсія, я все життя пропрацював, держава не підтримую
Що таке не спрацює?
Я ж не пропонував для ВСІХ примусово змінити правила
Я описував додатковий варіант для тих хто ЗАХОЧЕ.
Така собі западлянка, яка в майбутньому трошки промиє мізки населенню від совкової отрути....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:10

АндрейМ
Дійсно, різниця є

Приписуєшь мені те, чого я не казав.

Я пишу, що ти ниєшь зранку до ночі, як ти не хочешь воювати
Якщо ти не хочешь воювати, то ти будешь в оккупації.
Це таке правило

Але ти і в оккупації бути не хочешь, але хочешь, щоб хтось зробив все за тебе.
Так не буває

Тому, роби все як в 3 Hotab's правилах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:12

  budivelnik написав:
  pesikot написав:
  budivelnik написав:ПС
я б вже давно зробив інший крок
Той хто
а - погоджується утримувати своїх батьків( і батьки з цим погоджуються)
б - той хто погоджується в майбутньому претендувати на якусь мізерну допомогу по віку
Той ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.

Таким чином і демографію піднімемо
і відповідальність за виховання дітей-покращимо.
Це не спрацює ...

Зараз є багато тих, хто вийшов на пенсію, але працювали або в чорну, або в сіру ...
І всі вони волають ... у мене мала пенсія, я все життя пропрацював, держава не підтримую
Що таке не спрацює?
Я ж не пропонував для ВСІХ примусово змінити правила
Я описував додатковий варіант для тих хто ЗАХОЧЕ.
Така собі западлянка, яка в майбутньому трошки промиє мізки населенню від совкової отрути....

Тому я і кажу, не спрацює, не промиє ...

За меньше податкове навантаження, поки працюють, будуть "ЗА", але потім захочуть хороші пенсії - "я же всю жизнь проработал"
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:29

Шах і мат!

Чаплига в ефірі Апасова вангує на Філіпіни. Шах і мат!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:32

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Человеку важен результат - рост пенсии в 2,9 раза при росте зарплат в 8,8 раз и примерно таком же росте цен.

...
Той ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.

Таким чином і демографію піднімемо
і відповідальність за виховання дітей-покращимо.

"кто-то" только что придумал ФОПов? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:35

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Человеку важен результат - рост пенсии в 2,9 раза при росте зарплат в 8,8 раз и примерно таком же росте цен.

...
Той ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.

Таким чином і демографію піднімемо
і відповідальність за виховання дітей-покращимо.

"кто-то" только что придумал ФОПов? 🤔

Только не забывай волаты, какие маленькие пенсии в Украине )
pesikot
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