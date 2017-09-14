budivelnik написав:

1 Справедливо коли людина напряму залежна від своєї попередньої діяльності і її економічних результатів2 Раз так, то справедливо що Держава повинна була взяти на себе мінімальну соціальну пенсію , а все інше повинна була самостійно забезпечити економічна діяльність людини.3 Тепер Держава Україна розхльобується за те що совкові заводи були економічно неефективними ( совок через це впав...) але підлянку у вигляді пенсіонерів яким нічого платити після себе-залишив.4 Спочатку Україна обклала СЬОГОДНІ працюючих податком в 42+% для пенсіонерів...Виявилась трошки дупа... при такому податку розвиватись не можливо5 Тоді Україна вирішила йти іншим шляхома - зменшила податок для СЬОГОДНІ працюючих до 22% ( в два рази)б - допустила інфляцію у 8 разівв - збільшила пенсії у три рази...Як на мене - це нормальне рішення, яке дозволить в майбутньому ще менше оподатковувати працюючихі ще сильніше зменшувати обовязкову пенсію від Держави.ПСя б вже давно зробив інший крокТой хтоа - погоджується утримувати своїх батьків( і батьки з цим погоджуються)б - той хто погоджується в майбутньому претендувати на якусь мізерну допомогу по вікуТой ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.Таким чином і демографію піднімемоі відповідальність за виховання дітей-покращимо.