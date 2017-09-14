pesikot написав:Тому я і кажу, не спрацює, не промиє ...
За меньше податкове навантаження, поки працюють, будуть "ЗА", але потім захочуть хороші пенсії - "я же всю жизнь проработал"
1 Не буде там меншого податкового навантаження , адже батькам треба платити ... по мінімалці - не дуже то вийде. Батьки - то не Держава 2 Якщо 20 років проплатять батькам , то й дітей попросять щоб ті ЇМ проплатили.
_hunter написав:"кто-то" только что придумал ФОПов?
З 2004 року -ФОПи ЗОБОВЯЗАНІ платити ЄСВ А з 2024 - повинні платити навіть коли просто зареєстровані, але не працюють.
Правда, мінімально обовʼязкове зобовʼязання сплачувати ЄСВ з мінімальної зарплати, незважаючи на оборот. Це такі сльози, що можна сказати що вони від ЄСВ звільнені
Мені це також не подобається Тому я за правило щоб податки ФОПа нараховувались з СЕРЕДНЬОЇ по Україні а не мінімальної.... З іншого боку Крім 1 млн мінімізаторів Фопів( у розрізі ЄСВ) , є ще приблизно 8 млн які просто ні копійки не платять... Звідси висновок Краще ВСІХ платників перевести на сплату ЄСВ (фіксовану) наприклад 3000 грн , без привязки де працюєш і чи працюєш. І хитровимахані на всіх варіантах де є Держконтроль (купівля авто, квартири ,спадщина будь-чого, перетин кордону і так далі) будуть змушені доплатити різницю між розрахунковою сумою (наприклад від 20 років за кожен місяць 3000) і реально сплаченою.... Зараз Є 12 млн працюючих і ________________________400 млрд сплачено в рік(2778 грн/місяць) Стане 20 млн мешканців і 20млн*12місяців*3000грн=720 млрд
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 26 чер, 2025 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Сьогодні, 25 червня, в тимчасово окупованому Токмаку під час спільної операції Сил оборони вдалося першим ударом зупинити вантажний потяг ворога, буквально розрізавши його навпіл. Потяг складалося з понад 40 вагонів, серед яких були і цистерни, і контейнери. Про це повідомив Петро Андрющенко, очільник «Центру вивчення окупації», у своєму телеграм-каналі.
Після основного удару розпочалася "гра в боулінг" — українські сили активно добивали залишки складу, знищуючи вагони по черзі.
За попередніми даними, операція фактично позбавила окупантів важливого логістичного ресурсу. Поки що Сили оборони Півдня утримуються від детальної публікації даних та доказів з міркувань безпеки.
26 червня 2025, 12:25 РОСІЯ СПІШНО ГОТУЄ ПОРТ МАРІУПОЛЯ ДО ПРИЙОМУ ВІЙСЬКОВИХ ВАНТАЖІВ ЧЕРЕЗ УДАРИ ПО ЗАЛІЗНИЦІ
Через неможливість використовувати напрями Мелітополь-Токмак та Токмак-Бердянськ, окупанти планують зробити основною гілкою маршрут Маріуполь (порт) — Волноваха — Розівка — Токмак. У зв'язку з цим у самому порту та на залізниці ведуться інтенсивні підготовчі роботи, включаючи створення інфраструктури для швидкого перекачування палива прямо в залізничні цистерни.
«Такої активності в порту не спостерігалося вже понад півтора року», — наголосив Андрющенко.
Перед этим, примерно в 10 км южнее Токмака, на этой же ж/д
Дрони ГУР знищили ешелон із пальним для армії РФ
22 червня 2025 Ціллю атаки стали цистерни з пальним, що прямували на забезпечення російських підрозділів. Удар дронів стався на ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ. В результаті — масштабна пожежа, чорний дим від якої був видимий за кілька кілометрів.
За даними розвідки, в цистернах транспортували солярку та інші паливно-мастильні матеріали.
budivelnik написав:1 Справедливо коли людина напряму залежна від своєї попередньої діяльності і її економічних результатів 2 Раз так, то справедливо що Держава повинна була взяти на себе мінімальну соціальну пенсію , а все інше повинна була самостійно забезпечити економічна діяльність людини. 3 Тепер Держава Україна розхльобується за те що совкові заводи були економічно неефективними ( совок через це впав...) але підлянку у вигляді пенсіонерів яким нічого платити після себе-залишив. 4 Спочатку Україна обклала СЬОГОДНІ працюючих податком в 42+% для пенсіонерів... Виявилась трошки дупа... при такому податку розвиватись не можливо 5 Тоді Україна вирішила йти іншим шляхом а - зменшила податок для СЬОГОДНІ працюючих до 22% ( в два рази) б - допустила інфляцію у 8 разів в - збільшила пенсії у три рази...
Як на мене - це нормальне рішення, яке дозволить в майбутньому ще менше оподатковувати працюючихі ще сильніше зменшувати обовязкову пенсію від Держави.
ПС я б вже давно зробив інший крок Той хто а - погоджується утримувати своїх батьків( і батьки з цим погоджуються) б - той хто погоджується в майбутньому претендувати на якусь мізерну допомогу по віку Той ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.
Таким чином і демографію піднімемо і відповідальність за виховання дітей-покращимо.
Гарного і справедливого вирішення пенсійної проблеми, здається, не існує в природі, бо вона тягне комплекс несумісних вимог. Наприклад, для економіки треба якмога більше активного населення, а це означає, що більшість людей повинна бути молодшою. Але зростання економіки і добробуту приводить до росту тривалості життя і старішанню населення. Це тільки один очевидний приклад, а там ще багато.
А щодо пропозицій, то -- погоджуватись колись в майбутньому когось утримувати, і дійсно це робити -- суттєво різні речі. Знов-таки, з очевидного, що цей утримувач може відкинути копита раніше того, кого він повинен був утримувати, і тоді що? Як і вирішення проблем з пенсією за рахунок інфляції. От молоді люди, спостерігаючи все це, і не бажать працювати у відкриту і сплачувати податки і внески. Бо якщо все одно на виході пшик, то навіщо зараз ділитись із ким-то замість щоб витратити на себе (або ж заощадити якраз на такий випадок, коли доведеться виживати з отим пшиком наодинці).
M-Audio написав:Наприклад, для економіки треба якмога більше активного населення, а це означає, що більшість людей повинна бути молодшою. Але зростання економіки і добробуту приводить до росту тривалості життя і старішанню населення. Це тільки один очевидний приклад, а там ще багато.
Для економіки зручно і вигідно коли є баланс... Молоді створюють більше ніж споживають тільки в тому випадку коли є ті хто має за що споживати... Тому Якщо молодий за молодості (30 активних років праці)НАКОПИЧИТЬ стільки , що в старості (20 років пенсії) не буде ні в чому собі відмовляти - то це і є збалансована економічна система Наша проблема в іншому У нас при недостатку створеного ми пробуємо роздати більше ніж маємо і цим загноблюємо тих хто повинен розвивати створення. До речі Діти - не обіцяють в майбутньому Перших 20 років - вони дотаційні Других 20(від 20 до 40)-вони вигодовують своїх дітей І від 40 до 60 - годують батьків.... Як бачите вільного часу де нікого не годуєш - як би й немає
Миша-клиент написав:а будут ли выплачивать ту пенсию ваа-апче?
Як я описав вище В певних межах -економіка зацікавлена в пенсіонерах... Але тільки в тих хто РЕАЛЬНО собі на пенсію ЗАРОБИВ а ті хто в передпенсійному забезпечував тільки себе і не створив ніякої фінансової подушки - це медичною мовою - паразити на здоровому тілі економіки