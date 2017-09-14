[quote="5868432:candle645"]Працівників ТЦК пропонують саджати за "бусифікацію" : до Верховної Ради подали законопроєкт Звучить красиво і "лекторат" як зазвичай підтримае та схаває, але по суті - пропонується суттєво зменшити покарання за злочини, за які зараз передбачено покарання 8-12 років ув"язнення. Навіть до майже символічних штрафів або пониження звання. [quote] За такі законопроекти треба саджати по статті державна зрада. Зараз треба займатися питаннями фейків про ТЦК і пропагандою проти мобілізації.
Востаннє редагувалось unicdima в Чет 26 чер, 2025 22:58, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio написав:Справа в тому, що фізично неможливо за свої активні роки накопичити щось таке, що потім можна споживати у похилому віці. У будь-якій системі те, що споживають пенсіонери, повинно бути створено та віддано працюючими саме у час цього споживання, а не за 30 років до того.
Це трошки не правда. Давайте так Варіант1 Якщо Ви працюючи 30 років - щорічно купували 3м2 То чи буде розмір оренди за квартиру в 90м2 - більшим за середньостатистичну пенсію? Варіант2 Якщо Ви купили житло своїм дітям - то чи погодяться Ваші діти виплачувати Вам у вигляді пенсії суми які б вони витрачали на оренду житла...
Це так Ще є варіанти бізнесів... Прийде час будуть варіанти купівлі акцій..
budivelnik написав:В певних межах -економіка зацікавлена в пенсіонерах... Але тільки в тих хто РЕАЛЬНО собі на пенсію ЗАРОБИВ
Экономике все равно, что было в прошлом. Ей нужны те, кто созидает сейчас и те, кто тратит деньги сейчас. Вопросы справедливости экономику не интересуют.
Економіці все одно.. Просто з світового досвіду Створюють до 50+ років Споживають після 50+ років Тобто те саме що Ви сказали Але накопичення старших - це є створенням умов для молодих розвиватись... Так і живемо Кожне покоління витрачає все більше і більше... Кількість спокус зростає... Хоча не завжди( і як правило завжди) - гонки на виживання зменшують а не покращують ЯКІСТЬ життя. А те що тривалість зростає - так це не таке вже й благо , якщо треба щоб за тобою доглядали Благо це коли в стані сам за собою дивитись і ні в кого нічого не просити
_hunter написав:ну это ж, наверное, кэрманычи эти фонды должны создать?
Ні Вам ніхто нічого не повинен створювати. Ви для себе повинні створити те що ВАМ підходить І якщо те що Ви створили задовільняє більшість - то керманичі повинні просто законодавчо описати ваш досвід, щоб і інші змогли його повторити. Просто зрозумійте Передбачити ТЕОРЕТИЧНО що ВАМ буде потрібно як суспільству - практично не можливо Тому Для тих фантазерів які вирішили що вони генії і їм пофігу (ленін, сталін, гітлер, мао, пол-пот і так далі) що потрібно суспільству - ті так над цим суспільством познущались що це роками гикалось і мільйони зникли А ті що просто ОПИСУВАЛИ вже зроблене - як не дивно , але виявились попереду суспільного розвитку
Штраф: до 100 тисяч прожиткових мінімумів. ... Виправні роботи: до 2 років. ... Обмеження волі: від 2 до 4 років. ... Позбавлення волі: до 3 років (у разі смерті). ... Додатково: компенсація за пошкоджене майно, пониження у званні, заборона обіймати певні посади на термін від 1 до 3 років.
тут по классике: с паршивой овцы - хоть клок шерсти. Только пару дней назад тут "новость" была - с тысячи (или нескольких) заведеных дел - село ровно 0 тцкшников. Поэтому если их хоть на 2 года садить начнут - уже громадный прогресс будет.