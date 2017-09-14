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Додано: Чет 26 чер, 2025 23:23
це іржаве корито твоя мрія молодості? інакше незрозуміло чому ти цього корча постійно згадуєш.
Ти тут пишеш дурню, в підсвідомості розуміючи що коли рф гіпотетично (!!!) буде біля Карпат то місцеві до того часу десять разів будуть в ЄС.
Тому фантазуй далі про мене, рос.армію та бурятів
Додано: Чет 26 чер, 2025 23:30
Аби БІЛЬШІСТЬ змогла повторити.
Тобто можновладці-управлінці-регулятори ПОВИННІ створити нові сприятливі умови, щоб в них навіть слабкіші за отих сильних (що змогли робити в попередніх несприятливих для більшості умовах), щоб навіть слабкіші могли.
Оті слабкіші за сильних і складають оту більшість суспільства.
Саме для них управлінці повинні створювати сприятливі умови для подальшого розвитку.
І це є функцією управлінців. Яку за них ніхто не зробить. І ця функція аж ніяк не є "просто законодавчо описати ваш досвід, щоб і інші змогли його повторити."
Окрім законодавчо описати, ще є забезпечити виконавчою владою, та підтримати судовою. Це складний комплекс задач.
Для цього і існує держапарат, а не лише вільний ринок.
Нарешті-то.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 26 чер, 2025 23:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 чер, 2025 23:33
Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:04
Тобто в 50-150 раз більше ніж лідери ринку приватних ПФ в США:
Мова йде саме про платників, від яких держава СЬОГОДНІ ХОЧЕ понад 800 доларів /місяць... На утримання круп, впенсів та колишніх бюджетників які вже на пенсії.
Бюджетники, люмпени та твої "працівники за мінімалку і без лікарняних" звісно до них не відносяться.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:10
Якщо мова про власне житло, в якому буде жити майбутній пенсіонер, тоді так, бо це одна з дуже небагатьох речей, термін придатності якої може перевищити потреби людини. Але навіть це не гарантовано. В мене, наприклад, житло було, а тепер немає. Мені довелося заплатити цю ціну, щоб не жити в окупації. У когось причини будуть інші, але наслідкі такі самі.
Але якщо мова про житло для здачі в оренду, то це повертає до того самого. Друге і подальша кількість житла сама по собі не забезпечить пенсіонера тим, що йому потрібно. Для цього потрібен хтось, хто буде сплачувати цьому пенсіонеру орендну плату (до речі, цікаве питання в тему гілки, чому в даному випадку цей хто-то -- саме я, хоча я нічого не зробив, щоб так сталося). А ще потрібен хтось, щоб за гроші від цієї орендної плати виготовив і привіз продуктів в найближчий супермаркет, кочегарив електростанцію і мобільний зв'язок і таке інше. І доступ до цього всього, начебто, надає наявність якихось зайвих квадратних метрів. Але ж якщо всі ці люди разом вирішать, що наявність квадратних метрів в пенсіонера - це недостатній аргумент, щоб вони його всі колективно забезпечили, то цей пенсіонер раптом може опинитися не тільки без квадратних метрів, а й взагалі без нічого. І це не обов'язково повинен бути якийсь бунт проти устоїв держави. Вже є тенденція, що молодь виявляє все менше бажання до праці, небажаючи розмінювати своє активне життя зараз на перспективи нездійсненого майбутнього, яке обов'язково настане, якщо достатньо наполегливо впахувати. Вже зуміли прочитати спойлер, що ні, скоріш за все не настане, а лише в тих самих персіонерів з капіталом стане ще більше капіталу і можливостей із його захисту і отримання задоволення від життя.
Це також варіант, який може спрацювати, а може й ні. Ніхто не знає на період 20-30 років.
Все це варіанти того самого -- хтось прямо зараз повинен пенсіонеру все забезпечити тільки тому, що в нього є якісь папірці, придбані 10-30 років тому (і за наявніть яких він вже, ймовірно, отримав більше матеріальних благ, ніж міг би отримати за їх ціну в момент придбання). За виключенням активного бізнесу, де підприємець створює щось таке, за що йому готові платити, що можна й в пенсіонному віці.
Та я хочу наголосити -- я не кажу, що все це погано. Скоріше навпаки, якщо б повною мірою працював такий механізм самозабезпечення, це розв'язало б низку проблем. Але все одно це -- лише один із способів віджати від працюючих на користь вже не працюючих, і не більше того. Можливо, найбільш справедливий з них, а можливо й ні, але точно справедливіший, ніж нинішня пенсійна система України, яка продовжує з потрійною силою винагороджувати тих, хто й за часів свого активного економічного життя не наповнював загальну кубишку, а лише черпав з неї, ще й часто заважаючи іншим її наповнювати.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:13
Труси-хрестик.
1 В жодній Державі більшість населення НЕ Є АКЦІОНЕРАМИ якихось фондів.
Тобто 70% населення Держави пофіг є фонди чи не є фонди -їм нічого в цих фондах зберігати
2 В тій самій Німеччині - 60% населення навіть НЕ МАЮТЬ власного житла, не говорячи вже про якісь акції підприємств
Все що створили -все зїли.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ми не на засіданні Бельведерського клубу, тому мене не цікавлять проблеми людей в яких тільки Пенсійні внески становлять 32000 грн (тобто їх доходи ВИЩЕ 150 000 грн/місяць)
Як на мене-ці люди просто повинні бути раді що в них при сьогоднішній пенсії в 3000 грн для 3 млн пенсіонерів - забирають ТІЛЬКИ 32 000.
Обговорювати ціни на путівки на Балі, чи вартість омарів на Сейшелан - серед дідусів/бабусь які визначають вони беруть цілий хліб чи половинку , бо на таблетки не вистарчає - як на мене снобізм який погано пахне.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:20
candle645
Тобто це маніпулятивна куйня від Кендела. Прямої кореляції «розмір фонду - розмір оплати керівника» не існує. Пілот Боїнг 787 отримає всього в 5-10 раз більше водія таксі. Хоча літак коштує в тисячі разів більше таксюганського авто.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо відкинете совкову парадигму що в когось треба щось ВІДЖИМАТИ - світ можна буде розглядати в більш красивих фарбах.
1 Молоді потрібен капітал , до здоровья і ентузіазму з амбіціями....
2 Капітал є в старших, які поділяться цим капіталом з молоддю за якісь блага
3 З часом молодь стане старшою і коло замкнеться.
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