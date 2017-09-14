Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:10

budivelnik написав: M-Audio написав: Справа в тому, що фізично неможливо за свої активні роки накопичити щось таке, що потім можна споживати у похилому віці. У будь-якій системі те, що споживають пенсіонери, повинно бути створено та віддано працюючими саме у час цього споживання, а не за 30 років до того. Справа в тому, що фізично неможливо за свої активні роки накопичити щось таке, що потім можна споживати у похилому віці. У будь-якій системі те, що споживають пенсіонери, повинно бути створено та віддано працюючими саме у час цього споживання, а не за 30 років до того. Це трошки не правда.

Давайте так

Варіант1

Якщо Ви працюючи 30 років - щорічно купували 3м2

То чи буде розмір оренди за квартиру в 90м2 - більшим за середньостатистичну пенсію?

Це трошки не правда.Давайте такВаріант1Якщо Ви працюючи 30 років - щорічно купували 3м2То чи буде розмір оренди за квартиру в 90м2 - більшим за середньостатистичну пенсію?

Варіант2

Якщо Ви купили житло своїм дітям - то чи погодяться Ваші діти виплачувати Вам у вигляді пенсії суми які б вони витрачали на оренду житла...

Ще є варіанти бізнесів...

Прийде час будуть варіанти купівлі акцій..

Якщо мова про власне житло, в якому буде жити майбутній пенсіонер, тоді так, бо це одна з дуже небагатьох речей, термін придатності якої може перевищити потреби людини. Але навіть це не гарантовано. В мене, наприклад, житло було, а тепер немає. Мені довелося заплатити цю ціну, щоб не жити в окупації. У когось причини будуть інші, але наслідкі такі самі.Але якщо мова про житло для здачі в оренду, то це повертає до того самого. Друге і подальша кількість житла сама по собі не забезпечить пенсіонера тим, що йому потрібно. Для цього потрібен хтось, хто буде сплачувати цьому пенсіонеру орендну плату (до речі, цікаве питання в тему гілки, чому в даному випадку цей хто-то -- саме я, хоча я нічого не зробив, щоб так сталося). А ще потрібен хтось, щоб за гроші від цієї орендної плати виготовив і привіз продуктів в найближчий супермаркет, кочегарив електростанцію і мобільний зв'язок і таке інше. І доступ до цього всього, начебто, надає наявність якихось зайвих квадратних метрів. Але ж якщо всі ці люди разом вирішать, що наявність квадратних метрів в пенсіонера - це недостатній аргумент, щоб вони його всі колективно забезпечили, то цей пенсіонер раптом може опинитися не тільки без квадратних метрів, а й взагалі без нічого. І це не обов'язково повинен бути якийсь бунт проти устоїв держави. Вже є тенденція, що молодь виявляє все менше бажання до праці, небажаючи розмінювати своє активне життя зараз на перспективи нездійсненого майбутнього, яке обов'язково настане, якщо достатньо наполегливо впахувати. Вже зуміли прочитати спойлер, що ні, скоріш за все не настане, а лише в тих самих персіонерів з капіталом стане ще більше капіталу і можливостей із його захисту і отримання задоволення від життя.Це також варіант, який може спрацювати, а може й ні. Ніхто не знає на період 20-30 років.Все це варіанти того самого -- хтось прямо зараз повинен пенсіонеру все забезпечити тільки тому, що в нього є якісь папірці, придбані 10-30 років тому (і за наявніть яких він вже, ймовірно, отримав більше матеріальних благ, ніж міг би отримати за їх ціну в момент придбання). За виключенням активного бізнесу, де підприємець створює щось таке, за що йому готові платити, що можна й в пенсіонному віці.Та я хочу наголосити -- я не кажу, що все це погано. Скоріше навпаки, якщо б повною мірою працював такий механізм самозабезпечення, це розв'язало б низку проблем. Але все одно це -- лише один із способів віджати від працюючих на користь вже не працюючих, і не більше того. Можливо, найбільш справедливий з них, а можливо й ні, але точно справедливіший, ніж нинішня пенсійна система України, яка продовжує з потрійною силою винагороджувати тих, хто й за часів свого активного економічного життя не наповнював загальну кубишку, а лише черпав з неї, ще й часто заважаючи іншим її наповнювати.