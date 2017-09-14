Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:39

budivelnik написав: Якщо відкинете совкову парадигму що в когось треба щось ВІДЖИМАТИ - світ можна буде розглядати в більш красивих фарбах.

1 Молоді потрібен капітал , до здоровья і ентузіазму з амбіціями.... Якщо відкинете совкову парадигму що в когось треба щось ВІДЖИМАТИ - світ можна буде розглядати в більш красивих фарбах.1 Молоді потрібен капітал , до здоровья і ентузіазму з амбіціями....

2 Капітал є в старших, які поділяться цим капіталом з молоддю за якісь блага

3 З часом молодь стане старшою і коло замкнеться.

Не потрібен той капітал нікому. Потрібно те, що за його допомогою можна отримати. В сенсі економічної активності це - послуги від інших людей, або для особистих потреб, або для якоїсь ділової активності, теж саме обладнання і сировина, або навіть просто можливість прикласти свої зусилля до якогось корисного верстату і отримати можливість продавати свою працю. Якщо все це стане можливе без капіталу, тим капіталом залишиться лише підертися. Звісно, ідея не нова, і спроби такі були, і чим закінчилися всі знають, але я все намагаюсь донести думку, що пенсіонер, зібравши капітал, навіть тяжкою чесною працею, все одно свого існування поза активним економічним життям не забезпечує, а це повинні йому забезпечити інші люди, які все ще економічно активні. І, звісно, краще, якщо вони це роблять добровільно, і отримують натомість щось корисне для себе. Так, нічого кращого, ніж капітал, для цієї мети ще не придумали, але це не спростовує цю нескладну думку вище.Але працює це все, поки молодь ще вірить, що з часом дійсно може забезпечити своє майбутнє, і отримати хоча б те, що й інші пенсіонери. Як тільки така віра зникає, молодь вже не хоче працювати навіть трохи вище, ніж на забезпечення своїх базових потреб, не бачить сенсу утримувати нинішніх пенсіонерів, усвідомлюючи примарність таких перспектив для себе. Ось в цей переламний момент у пенсіонерів можуть настати тяжкі часи, навіть за наявності капіталу. І це потроху відбувається зараз у всьому світі (принаймні там, де взагалі про пенсії щось чули).