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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 01:32
tester3373 написав: ЛАД написав:
Как это получается, разбирайтесь сами.
я всего лишь указал что в Законе прописан перерасчет с учетом средней зп.
как оно работает в математике - нет ни малейшего смысла мне разбираться.
В заключение нашего разговора.
1. Я дважды написал. В первом же посте: "Для гражданских пенсий, насколько знаю
, перерасчёта пенсий нет и никогда не было. Только индексация." https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5868160#p5868160
И повторно: "Ручаться не буду
, но никогда о таком не слышал." viewtopic.php?p=5868221#p5868221
.
Т.е. допускал, что ошибаюсь.
2. Вы не обратили внимание, сколько змін в законе? В т.ч. последняя по вашей цитате совсем недавно - 15.02.2022. Что и когда менялось, разбираться не буду. Когда-то пытался, но так написано, что без пол-литра не удастся. Думаю, специально.
3. Никогда не интересовался военными пенсиями и судами по их пересмотру, но сомневаюсь, что военпенсы подавали в суд ради учёта половины роста средней зарплаты в стране. Это не сильно подняло бы пенсии, возможно, даже не перекрыло бы затраты на адвокатов. Скорее всего, предполагаю, требовали пересчёта пенсий, исходя из текущей зарплаты военных на момент пересчёта так, как пересчитывают пенсию работающим пенсионерам (фактически просто считают заново). Это, действительно, даёт существенное увеличение. Если военпенсы (например, детройт) знают, то пусть уточнят/поправят.
Напомню, разговор начался именно в связи с военными пенсиями.
4. Я привёл цифры, чтобы показать, что повышение пенсий не происходило пропорционально повышению средней зарплаты в стране. И разбираться тут надо не в том, "как оно работает в математике". Математика наука точная и увеличение множителя в n раз во столько же раз увеличивает произведение. Так что тут вопрос не в математике, а либо в законе, либо в его выполнении. А смысл у вас появится - когда-то и вы будете получать пенсию.
Ну а наша противоестественная форумная помесь способна только издавать какие-то звуки, напоминающие лай из подворотни. Что-то понять ей не дано.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 01:56
budivelnik написав:
.......
я б вже давно зробив інший крок
Той хто
а - погоджується утримувати своїх батьків( і батьки з цим погоджуються)
б - той хто погоджується в майбутньому претендувати на якусь мізерну допомогу по віку
Той ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.
Таким чином і демографію піднімемо
і відповідальність за виховання дітей-покращимо.
Не буду обсуждать ваши постоянные объяснения сегодняшних наших проблем виной "совка". Хочу только напомнить, что за 35 лет в пенсионной системе существенных изменений не произошло. Кроме поднятия пенсионного возраста.
И ещё, сегодня выходят на пенсию мужчины, которым в 1991 было всего 31, а женщины, которым тогда было только 26. Т.е. они почти весь стаж они заработали уже в независимой Украине. Да и многие, ушедшие на пенсию раньше, тоже успели много лет проработать уже в независимой Украине. Так что не стоит уже рассказывать о вине Союза, который оставил на вашу шею кучу пенсов.
А что касается ваших предложений...
Демографию мы таким методом только окончательно добьём. При средней зарплате 20000 детям хорошо, если хватит на их детей. А если ещё посадить им на шею родителей, то они точно не решатся больше, чем на одного ребёнка. В лучшем случае.
Но с чем согласен - систему менять надо. Как - не знаю. Но без изменений в будущем (очень недалёком) нас ждёт тяжёлый кризис. Пенсий не будет хватать даже на выживание, а пенсионеров у нас, напомню, сегодня треть населения. Детям так или иначе, но придётся помогать старикам, но тогда у них не будет хватать на самих себя и на собственных детей. Конечно, у 5% особых проблем не будет.
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ЛАД
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 02:15
budivelnik написав: candle645 написав:
та роздутий штат ПФ
Це розтиражована побрехенька....
Штат ПФ на функціонування ПФ витрачає менше ніж 3% від сум які виплачуються пенсіонерам...
Точно так само як побрехенькою є що пенсії вище 10000 сильно ообирають тих в кого пенсії нижче 10 000, насправді десь місяць тому розбирались
Вище 10 000 отримують 1 500 000 пенсіонерів з середньою пенсією в 15000
Таким чином 1,5 млн *5000 те що можна вважати надлишковими для суддів і так далі
=7,5млрд грн/місяць/10 млн пенсіонерів в яких пенсії менше 10000=750грн/місяць доплати...
Тому
Тільки правильно поставлене питання дасть можливість знайти вірну відповідь...
Тому фантазія на тему що 12 млн осіб з СЕРЕДНЬОЮ по Україні в 400 доларів, можуть відкладати по 500 в місяць...- це навіть не фантазія, це маразм...
А тому в пенсійний йде в середньому з одного платника СЬОГОДНІ 60 доларів /місяць...
а раз так, то фантазувати про пенсії в 1000 доларів - можна, от тільки толку від таких фантазій.
++++
Вот тут готов подписаться под каждым словом.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 03:17
M-Audio А ваших постах много верного.
Хочу только добавить, что для благополучной жизни пенсионеров число работающих должно быть существенно больше числа пенсионеров. Тут об этом упоминали, но как-то между прочим. Иначе, как ни крути. ничего не выйдет.
Для Украины вижу единственный вариант - массовая иммиграция.
Для человечества в целом на перспективу - ИИ и роботы. Ну или любой другой способ резкого увеличения производительности труда.
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ЛАД
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