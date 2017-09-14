Додано: П'ят 27 чер, 2025 01:56

budivelnik написав: .......

я б вже давно зробив інший крок

Той хто

а - погоджується утримувати своїх батьків( і батьки з цим погоджуються)

б - той хто погоджується в майбутньому претендувати на якусь мізерну допомогу по віку

Той ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.



Таким чином і демографію піднімемо

і відповідальність за виховання дітей-покращимо. .......я б вже давно зробив інший крокТой хтоа - погоджується утримувати своїх батьків( і батьки з цим погоджуються)б - той хто погоджується в майбутньому претендувати на якусь мізерну допомогу по вікуТой ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від сплати пенсійних внесків.Таким чином і демографію піднімемоі відповідальність за виховання дітей-покращимо.

Не буду обсуждать ваши постоянные объяснения сегодняшних наших проблем виной "совка". Хочу только напомнить, что за 35 лет в пенсионной системе существенных изменений не произошло. Кроме поднятия пенсионного возраста.И ещё, сегодня выходят на пенсию мужчины, которым в 1991 было всего 31, а женщины, которым тогда было только 26. Т.е. они почти весь стаж они заработали уже в независимой Украине. Да и многие, ушедшие на пенсию раньше, тоже успели много лет проработать уже в независимой Украине. Так что не стоит уже рассказывать о вине Союза, который оставил на вашу шею кучу пенсов.А что касается ваших предложений...Демографию мы таким методом только окончательно добьём. При средней зарплате 20000 детям хорошо, если хватит на их детей. А если ещё посадить им на шею родителей, то они точно не решатся больше, чем на одного ребёнка. В лучшем случае.Но с чем согласен - систему менять надо. Как - не знаю. Но без изменений в будущем (очень недалёком) нас ждёт тяжёлый кризис. Пенсий не будет хватать даже на выживание, а пенсионеров у нас, напомню, сегодня треть населения. Детям так или иначе, но придётся помогать старикам, но тогда у них не будет хватать на самих себя и на собственных детей. Конечно, у 5% особых проблем не будет.