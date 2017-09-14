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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14250142511425214253
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 03:17

M-Audio А ваших постах много верного.
Хочу только добавить, что для благополучной жизни пенсионеров число работающих должно быть существенно больше числа пенсионеров. Тут об этом упоминали, но как-то между прочим. Иначе, как ни крути. ничего не выйдет.
Для Украины вижу единственный вариант - массовая иммиграция.
Для человечества в целом на перспективу - ИИ и роботы. Ну или любой другой способ резкого увеличения производительности труда.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 03:43

Война на Ближнем Востоке вынудила Пекин пересмотреть приоритеты в области энергетической безопасности. Как сообщает The Wall Street Journal, в условиях нестабильности в регионе Китай вновь обратил внимание на проект газопровода "Сила Сибири 2". Этот проект был отложен на годы из-за споров о цене и структуре собственности, а также из-за опасений Пекина относительно зависимости от Москвы в критически важной сфере поставок.
.......
"Война между Израилем и Ираном возродила интерес китайских лидеров к газопроводу, который будет поставлять российский природный газ в Китай".
......
Проблему обостряет и зависимость Китая от иранской нефти: по оценкам, на Китай приходится более 90% экспорта нефти из Ирана, несмотря на действующие санкции США
........
Тем не менее, как подчеркивает WSJ, даже кратковременный конфликт стал "поводом пересмотреть надежность поставок нефти и природного газа из региона". Москва теперь надеется включить проект в повестку дня во время визита Владимира Путина в Китай в сентябре.

Однако несмотря на политическую волю, реализация проекта столкнется с рядом серьезных препятствий. Строительство займет не менее пяти лет. Существуют разногласия по цене, необходимы масштабные инвестиции. Китай также требует доли в проекте, а Россия не готова на это пойти.
https://mignews.com/news/politic/wsj-vojna-izrailya-i-irana-pobudila-kitaj-vernutsya-k-proektu-sila-sibiri-2.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 06:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:"кто-то" только что придумал ФОПов?
З 2004 року -ФОПи ЗОБОВЯЗАНІ платити ЄСВ
А з 2024 - повинні платити навіть коли просто зареєстровані, але не працюють.

ну да - какой-то смешной процент от не менее смешной минималки (3я группа)
при этом что ЕС что местные фискалы постоянно на них бочку катят - дескать недоплачивают.
Смішна тільки мінімалка, а процент-22% - цілком нормальний
Faceless
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