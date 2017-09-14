Война на Ближнем Востоке вынудила Пекин пересмотреть приоритеты в области энергетической безопасности. Как сообщает The Wall Street Journal, в условиях нестабильности в регионе Китай вновь обратил внимание на проект газопровода "Сила Сибири 2". Этот проект был отложен на годы из-за споров о цене и структуре собственности, а также из-за опасений Пекина относительно зависимости от Москвы в критически важной сфере поставок.

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"Война между Израилем и Ираном возродила интерес китайских лидеров к газопроводу, который будет поставлять российский природный газ в Китай".

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Проблему обостряет и зависимость Китая от иранской нефти: по оценкам, на Китай приходится более 90% экспорта нефти из Ирана, несмотря на действующие санкции США

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Тем не менее, как подчеркивает WSJ, даже кратковременный конфликт стал "поводом пересмотреть надежность поставок нефти и природного газа из региона". Москва теперь надеется включить проект в повестку дня во время визита Владимира Путина в Китай в сентябре.



Однако несмотря на политическую волю, реализация проекта столкнется с рядом серьезных препятствий. Строительство займет не менее пяти лет. Существуют разногласия по цене, необходимы масштабные инвестиции. Китай также требует доли в проекте, а Россия не готова на это пойти.