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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14251142521425314254>
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 03:17

M-Audio А ваших постах много верного.
Хочу только добавить, что для благополучной жизни пенсионеров число работающих должно быть существенно больше числа пенсионеров. Тут об этом упоминали, но как-то между прочим. Иначе, как ни крути. ничего не выйдет.
Для Украины вижу единственный вариант - массовая иммиграция.
Для человечества в целом на перспективу - ИИ и роботы. Ну или любой другой способ резкого увеличения производительности труда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 03:43

Война на Ближнем Востоке вынудила Пекин пересмотреть приоритеты в области энергетической безопасности. Как сообщает The Wall Street Journal, в условиях нестабильности в регионе Китай вновь обратил внимание на проект газопровода "Сила Сибири 2". Этот проект был отложен на годы из-за споров о цене и структуре собственности, а также из-за опасений Пекина относительно зависимости от Москвы в критически важной сфере поставок.
.......
"Война между Израилем и Ираном возродила интерес китайских лидеров к газопроводу, который будет поставлять российский природный газ в Китай".
......
Проблему обостряет и зависимость Китая от иранской нефти: по оценкам, на Китай приходится более 90% экспорта нефти из Ирана, несмотря на действующие санкции США
........
Тем не менее, как подчеркивает WSJ, даже кратковременный конфликт стал "поводом пересмотреть надежность поставок нефти и природного газа из региона". Москва теперь надеется включить проект в повестку дня во время визита Владимира Путина в Китай в сентябре.

Однако несмотря на политическую волю, реализация проекта столкнется с рядом серьезных препятствий. Строительство займет не менее пяти лет. Существуют разногласия по цене, необходимы масштабные инвестиции. Китай также требует доли в проекте, а Россия не готова на это пойти.
https://mignews.com/news/politic/wsj-vojna-izrailya-i-irana-pobudila-kitaj-vernutsya-k-proektu-sila-sibiri-2.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 06:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:"кто-то" только что придумал ФОПов?
З 2004 року -ФОПи ЗОБОВЯЗАНІ платити ЄСВ
А з 2024 - повинні платити навіть коли просто зареєстровані, але не працюють.

ну да - какой-то смешной процент от не менее смешной минималки (3я группа)
при этом что ЕС что местные фискалы постоянно на них бочку катят - дескать недоплачивают.
Смішна тільки мінімалка, а процент-22% - цілком нормальний
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 07:57

  unicdima написав:
  Letusrock написав:Ти тут пишеш дурню, в підсвідомості розуміючи що коли рф гіпотетично (!!!) буде біля Карпат то місцеві до того часу десять разів будуть в ЄС.
Тому фантазуй далі про мене, рос.армію та бурятів

сцикуни, а з Європи куди будете тікати?

Туди куди попередні покоління тікали щотвоювали проти союзу в аргентину і канаду.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:02

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Фантазія теоретика на фантазії сидити і фантазією поганяє
1 Для 90% населення (сьогоднішньої України) судовий захист майна не актуальний, бо розмір їх статків настільки мізерний, що не цікавить СУДДЮ/ПРОКУРОРА - взагалі.
Тому цим 90% , які на протязі життя ЖОДНОГО разу не приймали участі в судових засіданнях - по барабану наскільки якісна судова система.
Це колись зміниться, але не раніше ніж статки більш ніж 50-70% населення досягнуть рівня який буде потребувати судового захисту
Те що коломойський судиться з фірташом - для простого населення(90% від загальної кількості) - не має впливу на життя
До речі, якраз корпоративні суперечки першої 1000 найбагатших - як правило вирішуються в не Українських судах.
2 Те що фантазеро-теоретики не в стані осягнути
Навіть якщо стиль праці(життя/модель) а-ля я є економічно доцільним і ефективним - це не спонукає отруєних совком пробувати цей стиль повторити
Тому
Будь-який можновладець , для того щоб змусити БІЛЬШІСТЬ жити так як каже економічна теорія, але не так як хоче більшість - приречений на провал.
А якщо ще й навісити на цю владу виховання НОВОЇ ЛЮДИНИ (нічого не нагадує з лозунгів 1917-1937 ?) - то це приведе або до терору(диктаторський режим)
або до програшу на виборах(демократичний режим)
Тому
Не влада веде народ
А народ спрямовує владу.
І чим народ більш задурманений теоретиками - тим менше він дивиться на досягнення практиків...
Але голод-не тітка, тому в якийсь момент теоретикам доють копен-дупен і починають розуміти що казали років за 20 до того практики.
Ти знов усякої фігні накидав.
Тобто підмінив предмет.

Я тобі по факту вказав, що ти написав НАРЕШТІ-то те, що тобі 15 років пояснюю; те, що викладене у фахівців.
А стосовно судів - звісно, що такі суди..., що не судяться. Реформи-то нема.

І визначити, що хоче))))) суспільство, це тільки в твоїй уяві легко. Бо хотєлок купа різних.
А от що краще -- для цього потрібен фах.
Тому, коли Бальцерович реформував (створював сприятливі умови для розвитку), то йому й опудало кози під вікнами спалювали.

Так що фантазер з єралашиками це саме ти. Екстраполятор простого. А-ля "просто перестать стрелять".

Народ спрямовує владу -- теж лише в твоїх уявах. Було б так, то суспільства втопли б популізмі.
І!!!
Апріорі не було б отакої конкурентної боротьби між можновладацями-елітами. Бо все рівно народ змусить зробити по-своєму. Так, як він хоче. А не якась частина можновладців.
В реаліях же навпаки.
Тільки коли за межі критичні виходить, отоді да - народ не дасть.
А в межах - регулюють саме можновладці.
Пояснюю тобі на твоєму прикладі
Є ти , є я і є можновладець..
Ти заявляєш - можновладці погано працюють - і це ТВОЯ голослівна заявка
Я заявляю - дейтрот погано будував ЗСУ - і це моя голослівна заявка
Ти заявляєш - ринок це місце яке хтось створює і будь хто може зробити те що зробив будівельник - і це знову голослівна заявка
Як розібратись де голослівні заявки а де дійсно людина приносила користь?
Тоді ти приводиш аргумент
Мені за мою роботу платили , призначили пенсію-я своє зробив вірно...- і ти якби правий
Тоді й я привожу - в мене капітал з сімома нулями і це недосяжно для 95% населення - виходить що і я правий...
Залишилось визначити такий самий критерій для можновладця
І тут ти вступаєш на поле власних фантазій і кажеш
Можновладці недопрацьовують того ми живемо погано...
Але ж коли я тобі заявляв що ти в ЗСУ недопрацьовуєш - ти з цим не погоджувався?
То який критерій?
А критерій один - знаходження на своїй ВИБОРНІЙ посаді
Адже населення обирає того з ким цьому населенню краще...
Поміть - не того хто зажене в гулаг але створить майбутнім поколінням, а того хто ЗАРАЗ відповідає уявам населення про те що таке добре.
Так ти зараз почнеш щось про ЗМІ і так далі....
Але хто змушує людину грати з шахраями?
Хто змушує потрапляти в піраміди?
Таким чином
Чиновник, діє так само як і ти ,
а - в межах своїх повноважень
б - завдання чиновника-переобратись , а не створити(навязати) майбутнє, так само як і твоє завдання було не вилетіти з місця де тобі платять.
В тебе були випадки коли треба було поставити питання рубом ризикуючи втратити посаду?
Внаслідок того що ти воєнпенс-виходить що були , але ти його не поставив.
То чому ти собі нафантазував , що чиновник, який розумніший і краще підготовлений від оточуючих- проміняє своє життя і буде змушувати жити в реформах тих хто так жити не хоче?
Тому ще раз як це діє на практиці...
В бізнесі
Набрав колектив і вже сам набір це компроміс....
Бо суперякісні-коштують дорого
Низькоактивні потребують постійного контролю..
І ти створюєш колектив не для того щоб зірвати зірку з неба( відпрацювати по максимуму), а для того щоб він міг функціонувати приносячи прибуток, і якраз тоді коли механізм(а колектив це механізм) працює на 70% від максимуму-цей механізм принесе найбільше прибутку...
В житті чиновника
Подивився на СТВОРЕНІ умови/варіанти , визначив які з цих умов/варіантів будуть підтримані населенням(виборцями) і їх і просуваєш... Не йдеш проти всіх, не викликаєш вогонь на себе - просто трошечки підпилюєш вже кимось створене і масово перевірене.Не хоче населення в НАТО - ти не педалюєш питання НАТО ( в порядок денний поставив, але не педалюєш бо є регіони які проти і ти не переоберешся і не зможе тоді навіть утримувати увагу виборців на доцільності НАТО)
Не хоче населення воювати .. і толку що Порошенко закликав готуватись до війни - населення обрало того хто відповідав баченню більшості населення.
Ти ж не зможеш заявити що Порошенко будучи при владі в ЗМІ спеціально розганяв істерію проти війни щоб його не обрали?
До речі про ЗМІ
так журналісти також залежать від населення
Модно викривати ТЦК - пишуть про ТЦК
модно викривати ВЛК - пишуть про ВЛК
Так життя і йде.

А оці твої
Треба знайти можновладців які будуть
ледарів- змушувати працювати
дурнів - читати книжки
Це прожекти.
Реалії наступні
Суспільство складається з дурнів і розумних , ледарів і працьовитих..
Тому
Розумні і працьовиті завжди ДЛЯ СЕБЕ створять умови від яких в розумних ледарів, чи в працьовитих дурнів - зявиться бажання наблизити свої життєві стандарти до тих що вони побачили.
Інші варіанти є
Це Гулаг(плавильний котел) або Мао з Гітлером ( висока раса)
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 27 чер, 2025 08:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:04

  Banderlog написав:
  unicdima написав:
  Letusrock написав:Ти тут пишеш дурню, в підсвідомості розуміючи що коли рф гіпотетично (!!!) буде біля Карпат то місцеві до того часу десять разів будуть в ЄС.
Тому фантазуй далі про мене, рос.армію та бурятів

сцикуни, а з Європи куди будете тікати?

Туди куди попередні покоління тікали щотвоювали проти союзу в аргентину і канаду.

Канада отпадает - на нее Штаты претендовать начинают. А если получится, могут потом и до Аргентины добраться.
Наш шарик стал слишком маленьким, чтобы можно было убежать достаточно далеко.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:25

  _hunter написав:
  budivelnik написав:1 Не знаю що там писали про Штати,

про Штаты там писали, что у них 401к есть.

  budivelnik написав:а вмінням розпорядитись цим капіталом( або взагалі признати що житло це капітал як це зробили 60% німців) ми ще не можемо.
Чи то мізків не вистарчає
Чи то фаберже заслабкі.

а и пофиг: на тот факт, что в "этой стране" фондового рынка нет - оно не влияет от слова "совсем"

а навіщо, якщо є "ефективні менеджери" і топ 5%, решта: "тупі совки які нічого не хочуть робити"
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:29

  ЛАД написав:M-Audio А ваших постах много верного.
Хочу только добавить, что для благополучной жизни пенсионеров число работающих должно быть существенно больше числа пенсионеров. Тут об этом упоминали, но как-то между прочим. Иначе, как ни крути. ничего не выйдет.
Для Украины вижу единственный вариант - массовая иммиграция.
Для человечества в целом на перспективу - ИИ и роботы. Ну или любой другой способ резкого увеличения производительности труда.

а якщо замінить штучний інтелект та роботи, то скільки потрібно мати працюючих?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:40

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:
  unicdima написав:сцикуни, а з Європи куди будете тікати?

Туди куди попередні покоління тікали щотвоювали проти союзу в аргентину і канаду.

Канада отпадает - на нее Штаты претендовать начинают. А если получится, могут потом и до Аргентины добраться.

Ви кажете ніби це (бути в США) щось погане (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:56

  ЛАД написав:Для человечества в целом на перспективу - ИИ и роботы. Ну или любой другой способ резкого увеличения производительности труда.

Человечество уже пережило не одно резкое увеличение производительности труда. В результате менялась структура потребления, а все проблемы распределения благ оставались.
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