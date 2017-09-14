Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:02

detroytred написав: budivelnik написав: Фантазія теоретика на фантазії сидити і фантазією поганяє

1 Для 90% населення (сьогоднішньої України) судовий захист майна не актуальний, бо розмір їх статків настільки мізерний, що не цікавить СУДДЮ/ПРОКУРОРА - взагалі.

Тому цим 90% , які на протязі життя ЖОДНОГО разу не приймали участі в судових засіданнях - по барабану наскільки якісна судова система.

Це колись зміниться, але не раніше ніж статки більш ніж 50-70% населення досягнуть рівня який буде потребувати судового захисту

Те що коломойський судиться з фірташом - для простого населення(90% від загальної кількості) - не має впливу на життя

До речі, якраз корпоративні суперечки першої 1000 найбагатших - як правило вирішуються в не Українських судах.

2 Те що фантазеро-теоретики не в стані осягнути

Навіть якщо стиль праці(життя/модель) а-ля я є економічно доцільним і ефективним - це не спонукає отруєних совком пробувати цей стиль повторити

Тому

Будь-який можновладець , для того щоб змусити БІЛЬШІСТЬ жити так як каже економічна теорія, але не так як хоче більшість - приречений на провал.

А якщо ще й навісити на цю владу виховання НОВОЇ ЛЮДИНИ (нічого не нагадує з лозунгів 1917-1937 ?) - то це приведе або до терору(диктаторський режим)

або до програшу на виборах(демократичний режим)

Тому

Не влада веде народ

А народ спрямовує владу.

І чим народ більш задурманений теоретиками - тим менше він дивиться на досягнення практиків...

Але голод-не тітка, тому в якийсь момент теоретикам доють копен-дупен і починають розуміти що казали років за 20 до того практики. Фантазія теоретика на фантазії сидити і фантазією поганяє1 Для 90% населення (сьогоднішньої України) судовий захист майна не актуальний, бо розмір їх статків настільки мізерний, що не цікавить СУДДЮ/ПРОКУРОРА - взагалі.Тому цим 90% , які на протязі життя ЖОДНОГО разу не приймали участі в судових засіданнях - по барабану наскільки якісна судова система.Це колись зміниться, але не раніше ніж статки більш ніж 50-70% населення досягнуть рівня який буде потребувати судового захистуТе що коломойський судиться з фірташом - для простого населення(90% від загальної кількості) - не має впливу на життяДо речі, якраз корпоративні суперечки першої 1000 найбагатших - як правило вирішуються в не Українських судах.2 Те що фантазеро-теоретики не в стані осягнутиНавіть якщо стиль праці(життя/модель) а-ля я є економічно доцільним і ефективним - це не спонукає отруєних совком пробувати цей стиль повторитиТомуБудь-який можновладець , для того щоб змусити БІЛЬШІСТЬ жити так як каже економічна теорія, але не так як хоче більшість - приречений на провал.А якщо ще й навісити на цю владу виховання НОВОЇ ЛЮДИНИ (нічого не нагадує з лозунгів 1917-1937 ?) - то це приведе або до терору(диктаторський режим)або до програшу на виборах(демократичний режим)ТомуНе влада веде народА народ спрямовує владу.І чим народ більш задурманений теоретиками - тим менше він дивиться на досягнення практиків...Але голод-не тітка, тому в якийсь момент теоретикам доють копен-дупен і починають розуміти що казали років за 20 до того практики. Ти знов усякої фігні накидав.

Тобто підмінив предмет.



Я тобі по факту вказав, що ти написав НАРЕШТІ-то те, що тобі 15 років пояснюю; те, що викладене у фахівців.

А стосовно судів - звісно, що такі суди..., що не судяться. Реформи-то нема.



І визначити, що хоче))))) суспільство, це тільки в твоїй уяві легко. Бо хотєлок купа різних.

А от що краще -- для цього потрібен фах.

Тому, коли Бальцерович реформував (створював сприятливі умови для розвитку), то йому й опудало кози під вікнами спалювали.



Так що фантазер з єралашиками це саме ти. Екстраполятор простого. А-ля "просто перестать стрелять".



Народ спрямовує владу -- теж лише в твоїх уявах. Було б так, то суспільства втопли б популізмі.

І!!!

Апріорі не було б отакої конкурентної боротьби між можновладацями-елітами. Бо все рівно народ змусить зробити по-своєму. Так, як він хоче. А не якась частина можновладців.

В реаліях же навпаки.

Тільки коли за межі критичні виходить, отоді да - народ не дасть.

А в межах - регулюють саме можновладці. Ти знов усякої фігні накидав.Тобто підмінив предмет.Я тобі по факту вказав, що ти написав НАРЕШТІ-то те, що тобі 15 років пояснюю; те, що викладене у фахівців.А стосовно судів - звісно, що такі суди..., що не судяться. Реформи-то нема.І визначити, що хоче))))) суспільство, це тільки в твоїй уяві легко. Бо хотєлок купа різних.А от що краще -- для цього потрібен фах.Тому, коли Бальцерович реформував (створював сприятливі умови для розвитку), то йому й опудало кози під вікнами спалювали.Так що фантазер з єралашиками це саме ти. Екстраполятор простого. А-ля "просто перестать стрелять".Народ спрямовує владу -- теж лише в твоїх уявах. Було б так, то суспільства втопли б популізмі.І!!!Апріорі не було б отакої конкурентної боротьби між можновладацями-елітами. Бо все рівно народ змусить зробити по-своєму. Так, як він хоче. А не якась частина можновладців.В реаліях же навпаки.Тільки коли за межі критичні виходить, отоді да - народ не дасть.А в межах - регулюють саме можновладці.

Пояснюю тобі на твоєму прикладіЄ ти , є я і є можновладець..Ти заявляєш - можновладці погано працюють - і це ТВОЯ голослівна заявкаЯ заявляю - дейтрот погано будував ЗСУ - і це моя голослівна заявкаТи заявляєш - ринок це місце яке хтось створює і будь хто може зробити те що зробив будівельник - і це знову голослівна заявкаЯк розібратись де голослівні заявки а де дійсно людина приносила користь?Тоді ти приводиш аргументМені за мою роботу платили , призначили пенсію-я своє зробив вірно...- і ти якби правийТоді й я привожу - в мене капітал з сімома нулями і це недосяжно для 95% населення - виходить що і я правий...Залишилось визначити такий самий критерій для можновладцяІ тут ти вступаєш на поле власних фантазій і кажешМожновладці недопрацьовують того ми живемо погано...Але ж коли я тобі заявляв що ти в ЗСУ недопрацьовуєш - ти з цим не погоджувався?То який критерій?А критерій один - знаходження на своїй ВИБОРНІЙ посадіАдже населення обирає того з ким цьому населенню краще...Поміть - не того хто зажене в гулаг але створить майбутнім поколінням, а того хто ЗАРАЗ відповідає уявам населення про те що таке добре.Так ти зараз почнеш щось про ЗМІ і так далі....Але хто змушує людину грати з шахраями?Хто змушує потрапляти в піраміди?Таким чиномЧиновник, діє так само як і ти ,а - в межах своїх повноваженьб - завдання чиновника-переобратись , а не створити(навязати) майбутнє, так само як і твоє завдання було не вилетіти з місця де тобі платять.В тебе були випадки коли треба було поставити питання рубом ризикуючи втратити посаду?Внаслідок того що ти воєнпенс-виходить що були , але ти його не поставив.То чому ти собі нафантазував , що чиновник, який розумніший і краще підготовлений від оточуючих- проміняє своє життя і буде змушувати жити в реформах тих хто так жити не хоче?Тому ще раз як це діє на практиці...В бізнесіНабрав колектив і вже сам набір це компроміс....Бо суперякісні-коштують дорогоНизькоактивні потребують постійного контролю..І ти створюєш колектив не для того щоб зірвати зірку з неба( відпрацювати по максимуму), а для того щоб він міг функціонувати приносячи прибуток, і якраз тоді коли механізм(а колектив це механізм) працює на 70% від максимуму-цей механізм принесе найбільше прибутку...В житті чиновникаПодивився на СТВОРЕНІ умови/варіанти , визначив які з цих умов/варіантів будуть підтримані населенням(виборцями) і їх і просуваєш... Не йдеш проти всіх, не викликаєш вогонь на себе - просто трошечки підпилюєш вже кимось створене і масово перевірене.Не хоче населення в НАТО - ти не педалюєш питання НАТО ( в порядок денний поставив, але не педалюєш бо є регіони які проти і ти не переоберешся і не зможе тоді навіть утримувати увагу виборців на доцільності НАТО)Не хоче населення воювати .. і толку що Порошенко закликав готуватись до війни - населення обрало того хто відповідав баченню більшості населення.Ти ж не зможеш заявити що Порошенко будучи при владі в ЗМІ спеціально розганяв істерію проти війни щоб його не обрали?До речі про ЗМІтак журналісти також залежать від населенняМодно викривати ТЦК - пишуть про ТЦКмодно викривати ВЛК - пишуть про ВЛКТак життя і йде.А оці твоїТреба знайти можновладців які будутьледарів- змушувати працюватидурнів - читати книжкиЦе прожекти.Реалії наступніСуспільство складається з дурнів і розумних , ледарів і працьовитих..ТомуРозумні і працьовиті завжди ДЛЯ СЕБЕ створять умови від яких в розумних ледарів, чи в працьовитих дурнів - зявиться бажання наблизити свої життєві стандарти до тих що вони побачили.Інші варіанти єЦе Гулаг(плавильний котел) або Мао з Гітлером ( висока раса)