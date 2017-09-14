Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:13

budivelnik написав: Пояснюю тобі на твоєму прикладі

Є ти , є я і є можновладець..

Ти заявляєш - можновладці погано працюють - і це ТВОЯ голослівна заявка

Я заявляю - дейтрот погано будував ЗСУ - і це моя голослівна заявка

Ти заявляєш - ринок це місце яке хтось створює і будь хто може зробити те що зробив будівельник - і це знову голослівна заявка

Як розібратись де голослівні заявки а де дійсно людина приносила користь?

Пояснюю тобі на твоєму прикладіЄ ти , є я і є можновладець..Ти заявляєш - можновладці погано працюють - і це ТВОЯ голослівна заявкаЯ заявляю - дейтрот погано будував ЗСУ - і це моя голослівна заявкаТи заявляєш - ринок це місце яке хтось створює і будь хто може зробити те що зробив будівельник - і це знову голослівна заявкаЯк розібратись де голослівні заявки а де дійсно людина приносила користь?

Буйдровельник, ти,як завжди, перебрехав і на цьому побудував отакезний єралашище.По буквах:1. Це найглупіша помилка міряти одним мерилом держслужбовця-виконавця, підприємця, управлінця.2. Ти стрибаєш. Критерієм є не користь, а результат. Сфери відповідальності визначені. І саме в управлінців визначено, що відповідають за ... (див.сам).Предметом є саме оце визначене, за яке відповідають згідно своїх прямих функціональних обов'язків саме управлінці.А не мої чи твої особисті результати. Ти, як завжди, підмінив предмет.Детройт апріорі не відповідав за розбудову ЗСУ. За неї відповідають інші конкретні посадові особи. І це чітко визначено в саме їх посадових обов'язках.3. Це не я вигадую та теоретизую. Це визнані в світі думка-бачення практиків-реформаторів. Я це знайшов в них.Вигадуєш свою відсеб'ятину саме ти.І навіть шкільних знань достатньо для побачити де ти елементарно помиляєшся, бо вигадуєш та мухлюєш.4. Так саме в тому і корінець - зміни відбуваються тоді, коли в них стають зацікавлені саме управлінці. Коли в них змінюється мета і(або) з'являються можливості для впровадження змін.Наші можновладці працюють не пагано, як ти вже всоте перебріхуєш мої твердження, а по мінімуму - аби країна існувала та по малу розвивалась.Тому в нас: і не образно умовне Сомалі, але і не Польща.