Як би не дивно це звучало але
Людина від свині по ДНК відрізняється на 2%
Підозрюю що розумний+трудоголік по ДНК від тупий+ледар
Не відрізняються навіть на 0,0001% ДНК
Тому
В авторитарних режимах - все залежить від вищестоячого керівника
В демократичних - від самої людини.
З маленькими уточненнями
Є вплив і попередніш поколінь.
Звідси висновок
якщо попередні покоління були тупі+ледарі, і нащадки цього покоління залишились в категорії тупі+ледарі..
То в будь-якому суспільному устрої вони будуть внизу харчового ланцюжка.
Тому
не варто приплітати емоції до реалій.
Від самої людини - залежить багато і тільки вона несе відповідальність за свої здобутки...
По тій простій причині, що якщо в Україні комусь заважає фаберже і він знає країну де ці ж фаберже не заважають- то саме його відповідальність в тому що він в ту країну толерантних фаберже не переїхав.
Реалії як правило показують
Ті хто міг тут - зможе й там
Ті хто не міг тут-і там внизу.