|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:03
flyman написав:
решта: "тупі совки які нічого не хочуть робити"
Як би не дивно це звучало але
Людина від свині по ДНК відрізняється на 2%
Підозрюю що розумний+трудоголік по ДНК від тупий+ледар
Не відрізняються навіть на 0,0001% ДНК
Тому
В авторитарних режимах - все залежить від вищестоячого керівника
В демократичних - від самої людини.
З маленькими уточненнями
Є вплив і попередніш поколінь.
Звідси висновок
якщо попередні покоління були тупі+ледарі, і нащадки цього покоління залишились в категорії тупі+ледарі..
То в будь-якому суспільному устрої вони будуть внизу харчового ланцюжка.
Тому
не варто приплітати емоції до реалій.
Від самої людини - залежить багато і тільки вона несе відповідальність за свої здобутки...
По тій простій причині, що якщо в Україні комусь заважає фаберже і він знає країну де ці ж фаберже не заважають- то саме його відповідальність в тому що він в ту країну толерантних фаберже не переїхав.
Реалії як правило показують
Ті хто міг тут - зможе й там
Ті хто не міг тут-і там внизу.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26496
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:09
Сибарит написав: ЛАД написав:
Для человечества в целом на перспективу - ИИ и роботы. Ну или любой другой способ резкого увеличения производительности труда.
Человечество уже пережило не одно резкое увеличение производительности труда. В результате менялась структура потребления, а все проблемы распределения благ оставались.
Я б уточнив
Продуктивність росла разом з
а - збільшенням кількості населення в основному в країнах де найслабший ріст продуктивності
б - з зменшенням робочого часу
Тому якість життя покращувалась у всіх.
От тільки нюанс
КАПІТАЛІЗАЦІЯ робочого місця..
Як правило продуктивність росла не від того що в людини зявились додаткові руки чи очі....
Продуктивність росла за рахунок збільшення вартості створення робочого місця
А робоче місце створював не працівник а власник капіталу...
Тому питання
Якщо ПРАЦІВНИК не хоче самостійно покращувати своє робоче місце - то чи можна весь ріст продуктивності який відбувся не внаслідок впливу працівника-віддавати працівнику?
Адже тоді ріст продуктивності- зупиниться.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26496
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:13
budivelnik написав:
Пояснюю тобі на твоєму прикладі
Є ти , є я і є можновладець..
Ти заявляєш - можновладці погано працюють
- і це ТВОЯ голослівна заявка
Я заявляю - дейтрот погано будував ЗСУ
- і це моя голослівна заявка
Ти заявляєш - ринок це місце яке хтось створює і будь хто може зробити те що зробив будівельник
- і це знову голослівна заявка
Як розібратись де голослівні заявки а де дійсно людина приносила користь?
Буйдровельник, ти,як завжди, перебрехав і на цьому побудував отакезний єралашище.
По буквах:
1. Це найглупіша помилка міряти одним мерилом держслужбовця-виконавця, підприємця, управлінця.
2. Ти стрибаєш. Критерієм є не користь, а результат. Сфери відповідальності визначені. І саме в управлінців визначено, що відповідають за ... (див.сам).
Предметом є саме оце визначене, за яке відповідають згідно своїх прямих функціональних обов'язків саме управлінці.
А не мої чи твої особисті результати. Ти, як завжди, підмінив предмет.
Детройт апріорі не відповідав за розбудову ЗСУ. За неї відповідають інші конкретні посадові особи. І це чітко визначено в саме їх посадових обов'язках.
3. Це не я вигадую та теоретизую. Це визнані в світі думка-бачення практиків-реформаторів. Я це знайшов в них.
Вигадуєш свою відсеб'ятину саме ти.
І навіть шкільних знань достатньо для побачити де ти елементарно помиляєшся, бо вигадуєш та мухлюєш.
4. Так саме в тому і корінець - зміни відбуваються тоді, коли в них стають зацікавлені саме управлінці. Коли в них змінюється мета і(або) з'являються можливості для впровадження змін.
Наші можновладці працюють не пагано, як ти вже всоте перебріхуєш мої твердження, а по мінімуму - аби країна існувала та по малу розвивалась.
Тому в нас: і не образно умовне Сомалі, але і не Польща.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24703
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:25
budivelnik написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Для человечества в целом на перспективу - ИИ и роботы. Ну или любой другой способ резкого увеличения производительности труда.
Человечество уже пережило не одно резкое увеличение производительности труда. В результате менялась структура потребления, а все проблемы распределения благ оставались.
Я б уточнив
Продуктивність росла разом з
а - збільшенням кількості населення в основному в країнах де найслабший ріст продуктивності
б - з зменшенням робочого часу
Тому якість життя покращувалась у всіх.
От тільки нюанс
КАПІТАЛІЗАЦІЯ робочого місця..
Як правило продуктивність росла не від того що в людини зявились додаткові руки чи очі....
Продуктивність росла за рахунок збільшення вартості створення робочого місця
А робоче місце створював не працівник а власник капіталу...
Тому питання
Якщо ПРАЦІВНИК не хоче самостійно покращувати своє робоче місце - то чи можна весь ріст продуктивності який відбувся не внаслідок впливу працівника-віддавати працівнику?
Адже тоді ріст продуктивності- зупиниться.
Уточнити треба не твою картинко благодія для працівника власника капіталу, а головне, про що ти забув, --- конкуренцію між цими власниками.
Вона і примушує "благодіяти" та намагатися підвищити продуктивність праці. Що в свою чергу веде до зменшення собівартості одиниці продукції. І товари-послуги стають більш доступними для населення.
Саме, щоб не "прогоріти", власник виробництва (капіталу) вимушений отак діяти.
Покращувати))) працівникам, населенню.
Ринок - це перш за все конкуренція. Виробників.
За що? -- ))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24703
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:39
detroytred написав:
Критерієм є не користь, а результат
Чим відрізняється
користь від результату?
Якщо в результаті твоєї діяльності користь ЗСУ не отримала - то ти де-юре - не винуватий
де факто - злодій.
Тому переставай маніпулювати словами.
Потрібен (мій, твій чи чиновника товар(результат/користь) - визначає отримувач
Для мене - замовник це покупець який голосує гривнею
для тебе- це твій керівник від якого тии залежиш
Для чиновника - населення яке його обирає.
Тому
Якщо купили в мене - то в дупі я бачив що ТИ вважаєш мою роботу поганою - населення купило
Якщо платили тобі- то в дупі ти вважаєш мою думку-бо тебе оцінили
Якщо обрали можновладця-то в дупі для нього моя і твоя думка- бо вибори це головніший результат його діяльності
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26496
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:45
detroytred написав: budivelnik написав:
Я б уточнив
Продуктивність росла разом з
а - збільшенням кількості населення в основному в країнах де найслабший ріст продуктивності
б - з зменшенням робочого часу
Тому якість життя покращувалась у всіх.
От тільки нюанс
КАПІТАЛІЗАЦІЯ робочого місця..
Як правило продуктивність росла не від того що в людини зявились додаткові руки чи очі....
Продуктивність росла за рахунок збільшення вартості створення робочого місця
А робоче місце створював не працівник а власник капіталу...
Тому питання
Якщо ПРАЦІВНИК не хоче самостійно покращувати своє робоче місце - то чи можна весь ріст продуктивності який відбувся не внаслідок впливу працівника-віддавати працівнику?
Адже тоді ріст продуктивності- зупиниться.
Уточнити треба не твою картинко благодія для працівника власника капіталу, а головне, про що ти забув, --- конкуренцію між цими власниками.
Вона і примушує "благодіяти" та намагатися підвищити продуктивність праці. Що в свою чергу веде до зменшення собівартості одиниці продукції. І товари-послуги стають більш доступними для населення.
Саме, щоб не "прогоріти", власник виробництва (капіталу) вимушений отак діяти.
Покращувати))) працівникам, населенню.
Ринок - це перш за все конкуренція. Виробників.
За що? -- ))
Я конкурую не з населенням-а з такими як я.
Тому для мене ВИГІДНІШЕ менше віддавати і БІЛЬШЕ отримувати ( це посилює мою конкурентоспроможність)
Але жодного руху, який мені не вигідний-я робити не буду, бо прогорю.
Тому
В мене СЬОГОДНІ є можливість автоматизувати частину торгової діяльності....
Але я плачу людям бо автоматизація ЗМЕНШИТЬ мої прибутки.
Виходить що погіршуючи умови я покращую життя свого працівника
Бо у випадку АВТОМАТИЗАЦІЇ - він змушений був би шукати інше місце роботу ( погіршення тільки в нього)
а от ці твоїкапіталу завались, куди ви капіталісти дінетесь якщо не буде кому купувати.. і так далі
Україну НЕ ЦІКАВЛЯТЬ від слова ВЗАГАЛІ , бо ще мої внуки будуть відчувати нестачу капіталу..
Тому для тих кому всі винні.
Саме невдахи найбільше невдоволені, бо життя прожили а не реалізувались
Успішні можуть мати навіть меншу капіталізацію ніж невдахи , але успішні не будуть розповідати що їм в штани хтось наклав. вони в стані за своїми штанами самостійно дивитись.
detroytred написав:
Ринок - це перш за все конкуренція. Виробників.
За що? -- ))
Якщо виробник відбитий на всю голову то тоді суттю його життя є драка(конкуренція)
Для інших - конкуренція це така собі данність( вовк, який потрібен для того щоб зайці не зажиріли)
Тому є теорія що конкуренція це боротьба за частку ринку....яка приводить до....
Але виявилось що як тільки на ринку стає менше ТРЬОХ виробників-їх треба ділити.
Тобто найвищий виграш(захопив весь ринок) одночасно є програшем- тебе поділили.
Але це лірика...
Ні мене, ні тебе, ні 99% населення це питання не цікавить.
Тому
Для мене бізнес це не боротьба, це життя в якому в мене щось виходить краще, щось гірше... але я не збираюсь витрачати ні хвилини додаткового часу щоб ПРОСТО когось обійти.
Мене цікавить ефективність( і населення цікавить те саме що й мене менше витрачати часу/здоровья на роботу- і більше за це отримувати)
А ти й далі бігай з макрожупелами які ні до тебе ні до твоїх внуків відношення не мають, бо з точки зору ринкових відносин - ти в яслях.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26496
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:55
budivelnik написав: detroytred написав:
Критерієм є не користь, а результат
Чим відрізняється
користь від результату?
Якщо в результаті твоєї діяльності користь ЗСУ не отримала - то ти де-юре - не винуватий
де факто - злодій.
Який же ти тугий.
Користь від мене ЗСУ може отримати, але ЗСУ при цьому може не дати результат.
Тому що за результат на своєму місці-посаді відповідаю - я.
А за результат ЗСУ на своїх місцях-посадах відповідають президент, ГК, НГШ і т.д.
Коли голосиш про злодія, надавай посилання на статтю КПК. Балабол..
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24703
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:00
budivelnik написав:
то саме його відповідальність в тому що він в ту країну толерантних фаберже не переїхав.
а нічого що країна закрила всередині навіть тих хто з ПМЖ чи навіть ЄС-паспортом невчасно приїхав в гості до рідних в лютому 2022.
Жив собі життям білого комірця в ЄС і раптом бац - невиїздний мобресурс в черзі на "добову поставку".
От тобі й "все залежить від тебе, можновладці непрічом, ко-ко-ко"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2467
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:02
budivelnik написав:
Я конкурую не з населенням-а з такими як я.
Тому
Тому далі я вже не читаю.
Якщо тобі одразу прийшлося видати отаку кеп-очевидность, щоб підкреслити буцімто в мене інша думка.
На цьому все, єканаміст. Набрид.. по черговому колу.
Вивчай фахівців, а не тули свою відсеб'ятину.
Проблема в ринку не стільки у виробити, а в продати. Бо конкуренція. Виробників.
Це реал, а не твоя маячня - я не борюсь за частку ринку.
Саме це в загальному випадку вимушений робити кожний виробник в ринку. В ринку.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24703
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:17
detroytred написав:
Проблема в ринку не стільки у виробити, а в продати.
Для ринку який виготовляє БІЛЬШЕ ніж споживає - проблема ПРОДАТИ
але в Україні- інший ринок
Ми споживаємо БІЛЬШЕ ніж виготовляємо - тому для нас проблема СТВОРИТИ
а створити ми не в стані бо забагато голодранців з совка вивчели конституцію в якій все знають про права і забули про обовязки.
От і виходить
голодранців годували 25 років щоб вони при потребі стали на захист.. а вони заявивши що все зробили в мирний час-чухнули на пенсію..бо Конституція дозволяє...
Тому
йди на хер дурню.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26496
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31
|103183
|
|
|1493
|281861
|
|
|6076
|940557
|
|