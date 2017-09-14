budivelnik написав: detroytred написав:
Проблема в ринку не стільки у виробити, а в продати.
Для ринку який виготовляє БІЛЬШЕ ніж споживає - проблема ПРОДАТИ
але в Україні- інший ринок
Ми споживаємо БІЛЬШЕ ніж виготовляємо - тому для нас проблема СТВОРИТИ
а створити ми не в стані бо забагато голодранців з совка вивчели конституцію в якій все знають про права і забули про обовязки.
От і виходить
От і виходить, що ти азів ринку не розумієш.
Проблема в нас продати своє створене, і не просто продати, а продати з прибутком.
Продати з прибутком складно..
Бо ринок. Конкуренція виробників.
Тому й боротьба за зменшення собівартості...
Твої цигарки (твої послуги) не в тебе, так в іншого за рогом би купили((
Або не твої квартири, а квартири іншого забудовника.
Не в твоє таксі сіли, а в таксі іншого.
Конкуренти ... тільки б вітали, щоб тебе не було взагалі. З радістю зайняли твоє місце створювача(( незамінного((.